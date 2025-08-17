Diễn biến mới nhất vụ 3 thanh niên dàn dựng cảnh đôi nam nữ thân mật trên Mercedes ở Ninh Bình

Liên quan đến sự việc 3 thanh niên dàn dựng cảnh nhạy cảm trên chiếc Mercedes rồi tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, mới đây, tài khoản Q.S. - người tự nhận đã tham gia dàn dựng, quay đoạn clip nói trên tiếp tục đăng tải một clip.

Trong đoạn clip, nhóm của Q.S. gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng mạng, những người đã xem clip và bức xúc vì đoạn clip trên.

Sau sự việc, nhóm đã nhận ra hành động của mình là sai, thiếu suy nghĩ, gây ra hình ảnh xấu, dư luận không tốt đến cộng đồng mạng. Lúc quay clip, nhóm không lường trước hết hậu quả, mức độ lan truyền của nó.

Đến hiện tại, cả nhóm đã nhận ra bài học sâu sắc cho bản thân và mong nhận được sự cảm thông, tha thứ của mọi người.

Đoạn clip ghi lại cảnh thân mật của đôi nam nữ trong xe Mercedes thực chất là dàn dựng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trao đổi trên báo Dân trí chiều 17/8, lãnh đạo Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, tối 11/8, mạng xã hội ngỡ ngàng trước đoạn clip ghi lại cảnh giống như một đôi nam nữ đang thân mật bên trong chiếc Mercedes màu đỏ, lưu thông trên một con đường tại phường Phủ Lý. Đoạn clip do một người đi ở xe khác quay lại. Sự việc khiến dư luận bất bình, song cũng có nhiều người nhận ra ngay đây là clip dàn dựng do người trong xe bật đèn, hạ kính như cố tình muốn bị quay.

Sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc, đánh giá sự việc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chiều 12/8, cơ quan chức năng đã mời 3 thanh niên lên làm việc, gồm: V.T.T. (24 tuổi), N.V.K. (28 tuổi, đều ngụ phường Phủ Lý), và N.V.S. (33 tuổi, ngụ phường Hà Nam, Ninh Bình) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

3 nam thanh niên làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Tại cơ quan công an, T., K.,S. thừa nhận đã cùng nhau bàn bạc, xây dựng kịch bản, giao cho 1 trong 3 người đóng giả là nữ, ngồi trên ghế phụ của chiếc Mercedes C300 màu đỏ, mang BKS 90C-139.xx, diễn cảnh nhạy cảm với người đàn ông đang ngồi ghế lái lái xe rồi đăng lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, cả 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.