Cô gái trẻ kể lại thời điểm đuổi theo, đánh tới tấp kẻ sàm sỡ mình trên tàu metro

Lời kể của nữ nạn nhân

Hiện, Công an phường Bến Thành, TPHCM vẫn đang tạm giữ để củng cố hồ sơ, xử lý đối với L.P.V.C. (33 tuổi) vì bị tố cáo sàm sỡ phụ nữ khi đi tàu metro ở TP.HCM.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông sàm sỡ cô gái (Ảnh: Người lao động).

Theo tường trình của chị P. (20 tuổi) tại cơ quan công an, vào chiều 14/8, người đàn ông ngồi bên cạnh chị mặc áo khoác đen dài tay, đeo khẩu trang che kín mặt và đặt balo trước ngực. Kẻ này luồn tay dưới balo tiếp cận cơ thể chị.

Biết gặp kẻ cố ý sàm sỡ, chị P. lên tiếng cảnh cáo nhưng người này nghĩ chỗ đông người nạn nhân không dám phản ứng mạnh và vẫn tiếp tục hành vi. Khi tàu vừa đến ga Bến Thành, chị P. đã quát to, đánh khiến C. chạy xuống tàu.

Chị V. kể lại, lúc đó chị rất bức xúc nên đã giao đồ đạc cho người ngồi gần đó giữ hộ và đuổi theo kẻ bệnh hoạn đang chạy vào nhà vệ sinh nam để trốn.

Lúc này, trong nhà vệ sinh có một số người song chị P. đề nghị những người này ra ngoài để xử lý "kẻ biến thái”.

Lúc này. C. đưa ra chiếc thẻ nói là sinh viên ngành Y, nhưng chị P. vẫn bực tức, đánh tới tấp. Khi phát hiện có ồn ào, mất an ninh trật tự, nhân viên bảo vệ ga Bến Thành đã can thiệp và trình báo công an.

Lúc đó, lực lượng cảnh sát cơ động và công an phường có mặt đã đưa C. cùng chị P. và nhân chứng về làm việc, thông tin này được thuật lại trên tờ Tiền phong.

Công an đưa người đàn ông về trụ sở để lấy lời khai (Ảnh: PLTPHCM).

Cảnh sát có mặt đúng lúc cô gái hô hoán

Theo chia sẻ của đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) trên tờ Dân trí, việc tổ cảnh sát cơ động có mặt tại nhà ga không phải tình cờ. Họ luôn túc trực ở đó theo quy chế phối hợp giữa công ty vận hành metro và công an địa phương.

Đại diện HURC1 cho biết nữ hành khách trong vụ việc đã bình tĩnh, xử lý tốt. "Vừa gặp nhân viên là bạn ấy la lên. Lúc ấy ở nhà ga cũng có tổ cảnh sát cơ động đang tuần tra. Tất cả đều ập vào và người kia bị bắt ngay", vị này cho biết.

L.P.V.C. bị giữ tại Công an phường Bến Thành (Ảnh: Tiền phong).

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ trong ba lô của người đàn ông một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo.

Ban đầu, Công an phường Bến Thành xác định người đàn ông đã có hành vi sàm sỡ vùng nhạy cảm của cô gái vì lý do "tâm lý", thông tin này được đăng tải trên tờ PL.TPHCM.