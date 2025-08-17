Hà Nội tiêu hủy 91.036 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 17/8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, cho biết Đội QLTT số 22 vừa phối hợp cùng Công an thành phố tổ chức tiêu hủy 91.036 sản phẩm mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số mỹ phẩm này được Đội QLTT số 22 phát hiện khi kiểm tra một điểm kinh doanh trên đường Nguyễn Đình Tứ (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) vào tháng 7/2025. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 91.036 sản phẩm mỹ phẩm các loại có dấu hiệu vi phạm nguồn gốc xuất xứ.

Sau quá trình điều tra, Công an thành phố đã chuyển hồ sơ cho Đội QLTT số 22 do chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. Đội QLTT số 22 đã tiếp nhận hồ sơ, đề nghị UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở.

Ngày 4/8, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở với tổng số tiền 352,5 triệu đồng (gồm tiền phạt và tiền thu lợi bất chính); đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm: tịch thu phương tiện, công cụ vi phạm và tiêu hủy số mỹ phẩm trên.

Đội QLTT số 22 tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Liên quan đến xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngày 15/8, Đội QLTT số 8 phối hợp với Công an xã Phù Đổng (TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra 2 xe tải mang biển kiểm soát 17C-055.39 và 29H-603.99 khi đang dừng đỗ trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 6.855 kg vải cuộn và 2.000 chiếc áo phông nữ, áo trẻ em. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ số hàng trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng trên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 14/8, Đội QLTT số 8 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất Thuận Lợi (số 145 đường Đình Xuyên, xã Phù Đổng). Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty đang kinh doanh 5.816 sản phẩm đồ chơi trẻ em (gồm sticker và đất nặn các loại); hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cùng ngày, Đội QLTT số 8 phối hợp kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại thôn 3 (xã Phù Đổng).

Đội QLTT số 8 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 5.175 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam, như: Chrome Hearts, Burberry, Givenchy, Christian Dior, Gucci, D&G, Louis Vuitton, Moncler, Loewe, Valentino. Tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 8 đã tạm giữ hàng hóa, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định.