Triệt phá đường dây mua bán "khí cười" số lượng lớn, tạm giữ 18 đối tượng

Sáng 18-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã An Lão vừa triệt phá thành công, bắt một ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn "khí cười" liên tỉnh.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra

Trước đó, ngày 10-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã An Lão phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm đang có hành vi mua bán số lượng lớn "khí cười".

Tại kho chứa hàng thuộc thôn Xuân Áng, xã An Lão (TP Hải Phòng), do Đào Huy Linh (SN 1995, trú tại phường Kiến An, TP Hải Phòng) làm chủ, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi mua bán số lượng lớn bình kim loại hình trụ tròn, màu đen, bên trong chứa khí nén.

Qua xác minh, đấu tranh, các đối tượng khai nhận số bình nêu trên đều chứa khí cười (N₂O), được các đối tượng đặt mua từ khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vận chuyển về Hải Phòng để phân phối cho các đầu mối khác tiêu thụ nhằm thu lời bất chính.

Đối tượng cùng tang vật

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 18 đối tượng liên quan về các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.