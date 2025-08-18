Quảng Ninh: Cấm biển từ 13h ngày 18/8

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8h ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và đang dịch chuyển về phía Quảng Ninh, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển Quảng Ninh từ trưa ngày 18/8/2025 với cấp gió đạt cấp 6 - 8.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, ngày 18/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi và các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13h ngày 18/8. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15h ngày 18/8.

Việc tạm ngừng cấp phép sẽ kết thúc khi có Bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Tàu thuyền di chuyển về neo đậu tại bến Cái Xà Cong (phường Hà Tu, Quảng Ninh). Ảnh minh họa: Ngọc Anh.

Trước đó, ngày 17/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa diện rộng. Trong đó đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ và thông tin rộng rãi cho nhân dân, các phương tiện thủy biết về diễn biến áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ.

Các địa phương, đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, các bãi thải khai thác than, các khu vực trũng, thấp... Cùng với đó sẵn sàng phương án sơ tán dân, cử người canh gác 24/24 giờ tại các vị trí ngâm, tràn, đường giao thông khi có lũ về.

Các đơn vị, chủ đầu tư các dự án đang xây dựng chú ý có giải pháp đối với hiện tượng lũ, và sạt lở đất (lưu ý các công trình ven sông suối, tại các sườn đồi, taluy dốc); tổ chức khơi thông, nạo vét hệ thống thoát nước, nhất là tại các khu dân cư, khu đô thị thường xảy ra ngập lụt ..., sẵn sàng dọn dẹp đất đá trôi, tràn xuống khu dân cư, đường giao thông.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành các tuyến đường bộ triển khai các biện pháp chống sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện hiệp đồng với các địa phương, đơn vị tổ chức cứu hộ khi có yêu cầu...



Các công ty thủy lợi; đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát diễn biến mưa, chủ động điều tiết mực nước tại các hồ chứa đảm bảo an toàn, đề phòng mưa lớn kéo dài...