Cảnh báo mưa kèm lốc sét trong 3 giờ tới tại khu vực nội thành Hà Nội: Người dân cần chú ý!

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các xã Đông Anh, Bát Tràng, phường Việt Hưng, phường Phúc Lợi, phường Bồ Đề và phường Long Biên.



Cảnh báo, từ 15 phút đến 3 giờ tới, các phường nói trên và vùng lân cận như phường Hồng Hà, Vĩnh Hưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm... có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Như Hoàn)

Bên cạnh đó, chuyên gia khí tượng cho biết ngày hôm nay (18/8), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 18/8 có nơi trên 30mm như: trạm Hải Đường (Ninh Bình) 41.4mm, trạm Bình Tiến (Huế) 36.4mm,...

Dự báo, từ chiều tối và đêm 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều tối và đêm 18/8, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).