Dòng chữ trên lược nhựa, chiếc huân chương hé mở manh mối về liệt sĩ chưa biết tên

Những kỷ vật như chiếc lược khắc “ĐỨC THẮNG”, chiếc ví da, huân chương và tấm ảnh cũ đang mở thêm manh mối giúp xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ chưa biết tên trở về với gia đình.

Ngày 3/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, xã Vạn Đức, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật ở các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin.

Cụ thể, tại mộ số 14, khu C, hàng 2, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”.

Chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Theo ngành chức năng, dù chưa có thêm thông tin về họ tên đầy đủ, quê quán hay đơn vị nhưng dòng chữ “ĐỨC THẮNG” được xem là manh mối quan trọng để tiếp tục tra cứu hồ sơ, tìm đồng đội, thân nhân và nhân chứng có liên quan.

Cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, khi khai quật mộ số 10, khu C, hàng 9 lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 kỷ vật gồm 1 huân chương đã hoen rỉ, 1 ví da màu đen khắc chữ “BiC - PORTEFEUILLE” và 1 tấm ảnh cô gái đã phai màu. Những kỷ vật này là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính và tìm thân nhân liệt sĩ.

Hoàn thành lấy mẫu tại 113 nghĩa trang Liệt sĩ

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai do Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân) và Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức).

Chiếc huân chương được phát hiện tại mộ số 10, khu C, hàng 9 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Tại các nghĩa trang, Đại tá Võ Tấn Tài ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm cùng những nỗ lực không quản khó khăn, vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt và lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Theo Đại tá Võ Tấn Tài, trong ‘Chiến dịch 500 ngày đêm’, mỗi cán bộ, chiến sĩ và thành viên tham gia không chỉ thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn góp phần nối lại thông tin, giúp các liệt sĩ được trở về với tên gọi, quê hương và gia đình. Đây là công việc hết sức thiêng liêng, cao cả, đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm, thận trọng và quyết tâm chính trị cao.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai do Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

Lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, thực hiện từng phần việc khẩn trương nhưng phải thận trọng, chính xác và an toàn.

Theo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 3/9, công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, với 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn được thực hiện.