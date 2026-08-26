Phát hiện cây bút khắc tên 'Phạm Tạo' trong phần mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện một cây bút máy khắc tên “Phạm Tạo” cùng nhiều di vật cá nhân.

Ngày 26/8, Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đội lấy mẫu số 2 vừa phát hiện nhiều di vật trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút (phường Cẩm Thành).

Đáng chú ý, tại phần mộ số 1, hàng 13, khu N, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy một cây bút máy bơm mực màu đỏ sẫm. Trên thân bút có khắc bằng tay tên “Phạm Tạo”.

Ngoài cây bút, lực lượng chức năng còn thu được một ví da, một số di vật cá nhân và mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu để phục vụ giám định ADN.

Lực lượng chức năng khai quật các phần mộ liệt sĩ các tại Nghĩa trang Liệt sĩ để lấy mẫu.

Theo Đại tá Sơn, những di vật được tìm thấy trong các phần mộ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.

Riêng cây bút khắc tên “Phạm Tạo” có thể mở thêm hướng tìm kiếm nếu xác định được chủ nhân hoặc có nhân chứng, đồng đội biết thông tin liên quan.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các nhân chứng, đồng đội, cựu chiến binh và những người từng công tác, chiến đấu cung cấp thông tin liên quan đến cây bút và các di vật được phát hiện. Thông tin có thể cung cấp qua số điện thoại 0397.007.500.

Chiếc bút có tên "Phạm Tạo" được tìm thấy trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút (phường Cẩm Thành).

Thượng tá Phan Thanh Tân - Đội trưởng Đội lấy mẫu số 2 cho biết, sau 7 ngày triển khai, đơn vị đã khai quật 162 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút, thu nhận 158 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN.

Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút hiện có hơn 326 phần mộ, trong đó 237 mộ chưa xác định được danh tính. Hoạt động khai quật, lấy mẫu được thực hiện trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 113 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu. Đến ngày 25/8, các lực lượng đã khai quật hơn 8.500 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, thu gần 6.000 mẫu sinh phẩm; trong đó 3.348 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.