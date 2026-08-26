Vụ diễn viên Kiều Thanh bị bắt vì ma túy: Những manh mối đầu tiên của vụ án

Từ việc truy xét một người dương tính với cần sa, Công an phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội từng bước bóc gỡ đường dây ma túy với nhiều tầng nấc, triệu tập 226 đối tượng, xử lý hình sự 147 người và thu giữ số lượng lớn ma túy.

Từ một người dương tính với cần sa

Vào tháng 6/2026, Công an phường Yên Hòa tiến hành xét nghiệm ma túy với người ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, công nhân, khu nhà trọ... Qua đó phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Ngày 29/6, cơ quan Công an truy xét từ một đối tượng dương tính với cần sa, phát hiện 21 đối tượng có liên quan.

Trong số này có Hoàng Huy Hùng (SN 1997, trú tại Hà Nội) sử dụng cần sa từ năm 2021. Do loại ma túy này đắt, Hùng tự học cách trồng cần sa trên mạng để bán cho khách kiếm lời. Quá trình khám xét căn nhà ở phường Thanh Liệt và phường Đại Mỗ, cảnh sát thu giữ 97 cây cần sa.

Cần sa được các đối tượng trồng trong nhà.

Cùng với đó là Tào Đức Thịnh (SN 1994) và Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, cùng trú tại Hà Nội) cũng có hành vi tổ chức trồng cây cần sa tại nhà. Lực lượng chức năng thu giữ 30 cây đã thu hoạch, phơi khô, với tổng trọng lượng hơn 3,3kg.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" và khởi tố 5 bị can.

Theo cơ quan điều tra, đây được xác định là mắt xích ban đầu để lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Quá trình mở rộng vụ án, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Đông (SN 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/7, Công an phường Yên Hòa kiểm tra, thu giữ 10 bộ dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy khi Đông đang mang đi giao cho khách. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 781 dụng cụ.

Đông khai nhận, khi có khách mua gọi điện, Đông sẽ ship dụng cụ đến tận nhà. Mỗi dụng cụ được bán ra, Đông thu lợi nhuận 40.000 đồng.

Hàng trăm đối tượng liên quan đến vụ án.

Triệu tập 226 đối tượng, 147 người bị xử lý hình sự

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa, cho biết qua truy vết, lực lượng chức năng phát hiện các khách hàng đến mua dụng cụ là đối tượng nghiện. Từ đó, cơ quan điều tra bóc gỡ được các đối tượng bán lẻ ma túy và đối tượng bán ma túy với số lượng lớn.

Trong đường dây này, các đối tượng không bán cho người lạ mà tập trung vào khách quen là đối tượng nghiện.

Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng cầm đầu có hành vi chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát. Trước tình huống này, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng.

Mở rộng vụ án, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệu tập, làm việc với 98 đối tượng. Qua xét nghiệm, có 68 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý hình sự 65 đối tượng và đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định.

Trong đó, Kiều Thị Thanh hay diễn viên Kiều Thanh (SN 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cơ quan điều tra, để có tiền sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời và thường xuyên tụ tập sử dụng chất cấm tại nhà.

Kiều Thanh tại cơ quan điều tra.

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong đường dây hoạt động kín kẽ, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Đáng chú ý, một số đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy vẫn tiếp tục tái phạm, đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram rồi tụ tập sử dụng tại nhà.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an các phường Khương Đình, Hoàn Kiếm, Yên Hòa triệu tập tổng số 226 đối tượng. Qua xét nghiệm, có 144 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý hình sự 147 đối tượng.

Lực lượng chức năng thu giữ 14,655kg Methamphetamine; 1,26kg Ketamine; 6,182kg MDMA; hơn 116g heroin; 1 khẩu súng cùng đạn; 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.