Trong lúc tàu kéo lưới, cảo tời bất ngờ bị vỡ, các mảnh văng trúng đầu 2 ngư dân ở tỉnh Gia Lai khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 5/9, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ngư dân Trương Văn Thể (SN 1977, trú tổ dân phố Lâm Trúc) tử vong do tai nạn lao động trên biển.

Trong lúc tàu kéo lưới, cảo tời bất ngờ bị vỡ, các mảnh văng trúng đầu 2 thuyền viên. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 1/9, tàu cá BĐ 98090-TS do ông Trương Văn Thân (SN 1973, tổ dân phố Lâm Trúc) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Khi tàu đang khai thác tại vùng biển cách quần đảo Trường Sa về phía Tây khoảng 70 hải lý thì ngư dân xảy ra tai nạn trong lúc lao động.

Cụ thể, trong lúc tàu kéo lưới, cảo tời bất ngờ bị vỡ, các mảnh văng trúng đầu 2 ngư dân. Vụ tai nạn khiến ông Trương Văn Thể tử vong, còn ông Nguyễn Văn Hiến (SN 1974, phường Quy Nhơn) bị thương nặng.

Ông Hiến sau đó được chuyển sang tàu cá BĐ 95356-TS do ông Trương Văn Thương (SN 1978, phường Hoài Nhơn) làm chủ để đưa vào quần đảo Trường Sa tiếp tục chữa trị. Ngày 4/9, thi thể ông Thể được tàu BĐ 98090-TS đưa về Cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc.