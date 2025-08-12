Tai nạn lao động trên dự án cao tốc: Nạn nhân đang cấp cứu tiên lượng xấu

Sáng 12/8, sau 1 ngày xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh (đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Theo bác sĩ, sức khỏe nạn nhân bị thương đang nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Yên, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, trú thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động) vào khoa cấp cứu lúc 10h40 ngày 11/8 trong tình trạng suy hô hấp nặng, đa tổn thương.

Xe cứu thương đưa nạn nhân tử vong về gia đình.

"Sau 1 ngày điều trị, vì bệnh nhân có tiền sử hen nên tiên lượng xấu. Hiện đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực và đang thở máy" - đại diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên nói.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, khoảng 9h sáng 11/8, tại Km62+00 qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, khi nhóm công nhân thi công bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông vào các tấm cốp pha dựng thủ công, đến khoảng 3/4 chiều cao bậc nước thì hệ cốp pha bị sập.

Ba công nhân là Nguyễn Bá N. (45 tuổi, trú thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông), Tôn Thành M. (55 tuổi, trú xã Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và Nguyễn Văn Dũng rơi từ trên cao xuống và bị khối bê tông vùi lấp.

Vụ tai nạn khiến ông N. và ông M. tử vong tại chỗ; ông Dũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Theo Công an xã Tuy An Bắc, dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, Công ty Thăng Long là nhà thầu chính. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TEDI.

Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong làm nhà thầu phụ, đồng thời giao một người phụ trách đảm bảo an toàn thi công. Công ty Duy Phong thuê 7 lao động địa phương thực hiện hạng mục bậc nước.

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh có tổng chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông), đi qua Gia Lai 19,6km và Đắk Lắk hơn 42km, tổng vốn đầu tư trên 14.800 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.