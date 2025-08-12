Gia đình khẩn thiết nhờ tìm kiếm cô gái 18 tuổi rời khỏi nhà và mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Vân Đức, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:34 12/08/2025
Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận thông tin của gia đình em Hoàng Thuý Nga (SN 2007) về việc em rời khỏi chỗ ở từ ngày 07/8 đến nay chưa về.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lương Thị Quyên (quê Phú Thọ; mẹ của Nga) cho biết, con gái chị rời khỏi chỗ ở vào lúc 9h30 sáng ngày 07/8 tại địa chỉ Tổ dân phố 1 Xa La, phường Hà Đông (TP.Hà Nội).

“Tôi mới đón con gái xuống Hà Nội được một tháng để chuẩn bị nhập học đại học. Trước khi con rời nhà và mất tích, tôi có mắng con chuyện dọn dẹp cá nhân. Có lẽ vì vậy mà con bỏ đi. Từ hôm đó đến nay, gia đình không thể liên lạc được,” chị Quyên nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình khẩn thiết nhờ tìm kiếm cô gái 18 tuổi rời khỏi nhà và mất tích bí ẩn ở Hà Nội- Ảnh 1.

Hình ảnh em Hoàng Thuý Nga (Ảnh: GĐCC)

Trưa ngày 7/8, chị Quyên gọi liên tục vào máy của Nga nhưng không thấy bắt máy. Lo lắng, chị lái xe đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

“Không liên lạc được với Nga, tôi đã tìm kiếm khắp nhiều nơi ở Hà Nội, rồi về quê nhưng vẫn không thấy. Tôi cũng hỏi bạn bè, cô giáo của con, nhưng mọi người đều cho biết từ ngày 8/8 đến nay không ai liên lạc được với Nga,” chị Quyên cho hay.

Trước sự việc trên, chị Quyên đã trình báo lên Công an phường Hà Đông và đăng tải bài viết lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ.

Đặc điểm nhận dạng: Nga cao 1m60, nặng 55kg. Khi đi em mặc quần bò xám áo thun đen, đeo túi màu nâu và xách túi đen có 2 con mèo màu xám.

Hiện gia đình chị Quyên đang rất lo lắng, chỉ hy vọng sớm tìm thấy con gái. Ai biết hoặc nhìn thấy em Hoàng Thuý Nga ở đâu xin báo cho gia đình qua số điện thoại: 0966178376 - chị Lương Thị Quyên.

