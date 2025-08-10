Nhân viên nhà sách Nhã Nam “mất tích" đã trở về an toàn

Theo đó, trưa ngày 10-8, Fanpage tick xanh có 1 triệu lượt theo dõi của Nhã Nam phát đi thông báo chị Phương M., nhân viên cửa hàng sách tại TP HCM đã trở về an toàn.

Chị Nguyễn Phương M. đã trở về nhà an toàn, không phải bị "bắt cóc online" như những đồn đoán ban đầu

"Bạn M. đã được trở về nhà an toàn, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của các cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí. Bạn Mai rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị "bắt cóc online" - Nhã Nam cho biết.

Trước đó, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) cho biết, khoảng 8 giờ ngày 6-8, em gái của chị là Nguyễn Phương M. (SN 1994) rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa, đi làm như thường ngày. 30 phút sau, công ty gọi về báo M. không đến nơi làm việc. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 8 giờ cùng ngày, M. lên xe ôm công nghệ rồi rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc với gia đình. Gia đình chị Lan đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo ngay sau đó.



