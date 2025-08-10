Thanh niên 19 tuổi tử vong thương tâm trong ngôi nhà bị cháy, mẹ, vợ và con nhỏ kịp thoát thân

Trưa 10/8, ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút (Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 9/8, người dân phát hiện nhà của anh A Lên (SN 2006, trú thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút) bốc cháy dữ dội nên hô hoán mọi người dập lửa.

Thời điểm này, anh A Lên cùng vợ và con đang ngủ trong nhà. Do nhà chủ yếu làm bằng gỗ, ngọn lửa bùng phát nhanh, lan sang nhà mẹ ruột anh A Lên là bà Y Sôi (SN 1965) ở sát bên, khi đó bà cũng đang ngủ cùng một người cháu.

Hiện trường vụ cháy.

Mặc dù người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa nhưng cả hai căn nhà đều bị thiêu rụi cùng toàn bộ đồ đạc và 70 bao lúa. Bà Y Sôi, vợ anh A Lên và 2 cháu nhỏ kịp chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh A Lên bị kẹt bên trong, tử vong.

Được biết, gia đình anh A Lên là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn, nạn nhân là lao động chính. Vụ cháy khiến gia đình mất toàn bộ nhà cửa và tài sản.

Hai ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Măng Bút đã thăm hỏi, hỗ trợ 15 triệu đồng và phối hợp với các ngành chức năng giúp lo hậu sự cho nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.