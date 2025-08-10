Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:12 10/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm) đã tổ chức chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên”.

Clip NXH

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 1.

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm) đã diễn ra chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 2.

Điểm nhấn của sự kiện là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 3.

Cùng với đó là hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 4.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 5.

Hàng nghìn người dân và du khách đã có dịp chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật, xử lý tình huống thực tế đầy ấn tượng của lực lượng Công an nhân dân

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 6.

Các tiết mục võ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện nhiều tình huống giả định như khống chế đối tượng có hung khí, trấn áp đối tượng cướp giật, vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ...

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 7.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 8.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 9.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 10.

Mỗi động tác đều được thực hiện dứt khoát, chuẩn xác, thể hiện trình độ kỹ thuật cao và bản lĩnh vững vàng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 11.

Đặc biệt, phần phối hợp đồng đội trong các tình huống truy bắt tội phạm cho thấy sự nhịp nhàng, ăn ý giữa các chiến sĩ, phản ánh quá trình huấn luyện nghiêm ngặt và bài bản.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 12.

“Ngày hội vì Thủ đô bình yên” là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 13.
Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày