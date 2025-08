Dòng người đổ về Hồ Gươm theo dõi màn tổng duyệt “Bản hùng ca Công an nhân dân” đầy mãn nhãn

Các hoạt động chính sẽ dự kiến diễn ra từ 17h đến 18h ngày 2/8 tại khu vực từ ngã tư Hàng Khay giao Đinh Tiên Hoàng tới Tượng đài Cảm Tử Quân, thuộc không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Khán giả sẽ được chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc và đầy kịch tính, bao gồm:

Biểu diễn mô tô hộ tống, múa súng; Kỹ thuật cơ bản, võ thuật Công an nhân dân, xử lý tình huống nghiệp vụ; Khí công, tình huống bảo vệ yếu nhân, kỹ thuật sử dụng dây chiến thuật; Diễu hành các phương tiện chuyên dùng;...

Sau màn trình diễn ấn tượng tại hồ Hoàn Kiếm, vào 20h cùng ngày, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với tên gọi "Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và ANTV, tạo điều kiện cho đông đảo khán giả cả nước theo dõi.

"Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam" được chia thành 3 chương: "Người Chiến sĩ Công an nhân dân trong Dáng hình Tổ quốc", "Tự hào Tổ quốc tôi yêu", và "Kỷ nguyên mới - Vững bước tương lai". Chương trình hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Anh Tú, LyLy, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Hiệp, nhằm vinh danh và tri ân những cống hiến thầm lặng của lực lượng công an.

Những hoạt động này không chỉ là dịp để kỷ niệm hai sự kiện trọng đại của ngành Công an, mà còn là cơ hội để nhân dân hiểu sâu hơn về công việc, những thử thách và trách nhiệm cao cả của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của Công an nhân dân với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, cũng như tôn vinh truyền thống Anh hùng đã được gây dựng trong suốt 80 năm qua.