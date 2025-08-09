Giao xe máy cho con gây tai nạn khiến 2 người chết, 2 cha con cùng bị khởi tố

Ngày 9-8, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh H. (SN 2007, trú tại thôn Cây Xy, xã Sơn Đông) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Mạnh bị khởi tố do giao xe máy cho con gây tai nạn chết người. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng với đó, cơ quan công an cũng bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, bố đẻ của Minh H.) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, tối 9-7-2025, Minh H. mượn chiếc xe máy Honda Wave (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được cha đồng ý. Sau đó, Minh H. rủ thêm hai bạn là Đỗ Thành C. và Nguyễn Quang H. (cùng SN 2007) đi tới khu vực bờ hồ xã Lập Thạch.

Trên đường về, Minh H. chở H. điều khiển xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với ông Trần Văn T. (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ. Minh H. và H. ngã xuống đường, tiếp tục bị xe máy do anh Nguyễn Duy H.A. điều khiển đi hướng ngược lại tông trúng, làm H. tử vong, Minh H. và anh H.A. bị thương nhẹ.

Nguyễn Minh H. bị khởi tố do điều khiển xe máy gây tại nạn khiến 2 người chết. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, Minh H. chưa đủ tuổi (thời điểm gây tai nạn) lái xe máy, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh người đã giao xe cho Minh H. điều khiển dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh đã bị khởi tố.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.