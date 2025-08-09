Bắt tạm giam đối tượng Trần Mỹ Tiên

Chiều 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mỹ Tiên (41 tuổi; ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Trần Mỹ Tiên. Ảnh: Hữu Đệ

Theo thông tin ban đầu, năm 2005, Tiên bắt đầu làm chủ hụi và mời những người quen biết trên địa bàn xã Trí Phải tham gia chơi hụi để hưởng hoa hồng.

Đến tháng 2-2023, Tiên bị mất cân đối tài chính nhưng vẫn tiếp tục duy trì làm chủ hụi. Sau đó, bị can lợi dụng việc người chơi không trực tiếp giám sát bỏ thăm hốt hụi nên tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm để hốt 9 dây hụi với 103 chân hụi.

Bằng thủ đoạn trên, Tiên đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của nhiều người chơi hụi. Ngành chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ quá trình điều tra khi khám xét nơi ở của bị can Tiên.



