Xôn xao hình ảnh cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ngoài vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường: Chính quyền địa phương nói gì?

Vừa qua, trên mạng internet chia sẻ hình ảnh kèm câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi phải sống vạ vật ngoài đường. Theo thông tin chia sẻ, người đàn ông ngoài 70 tuổi lập gia đình từ hơn 40 năm trước, vợ chồng ông có một người con trai sinh năm 1982. Vừa qua, ông P bị bệnh nặng bị vợ và con trai đẩy ra đường, nằm vạ vật ngoài chợ Hàng, phường Lê Chân, Hải Phòng, dưới nắng mưa, không ai chăm sóc.

Cũng theo thông tin từ mạng xã hội chia sẻ, người vợ cũng cho biết người con trai không phải là con của ông.

Hình ảnh cụ ông ngoài 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè gây bức xúc. Ảnh: Hải Phòng

Câu chuyện trên ngay sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm trước hoàn cảnh của ông P, cho rằng dù thế nào cũng không nên bỏ mặc người bệnh tuổi già ngoài đường. Bên cạnh đó, một số ý kiến kêu gọi chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện sớm vào cuộc, hỗ trợ để ông có nơi ở, được chăm sóc y tế và đảm bảo cuộc sống tối thiểu.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Lao động, lãnh đạo phường Lê Chân cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc và giao bộ phận chuyên môn xác minh, tìm hiểu. Công an phường cũng đã nhanh chóng vào cuộc và có báo cáo về trường hợp này. Thông tin ban đầu, ông N.V.P (sinh năm 1954, trú đường Chợ Hàng, phường Lê Chân, Hải Phòng từng kết hôn với người vợ tên T, có một người con trai sinh năm 1982 (sau này mới biết đây không phải con đẻ của ông P). Tuy nhiên, đến năm 1996, ông P và bà T ly hôn.

Sau khi li hôn, 2 người lại quay lại ở với nhau. Lúc này, nhà không còn là nhà của ông P, ông P cũng đã li hôn vợ nên người con không cho ông P ở nhà, dẫn đến việc ông P phải ngồi ngoài vỉa hè.

Cũng theo chính quyền địa phương, qua xác minh tìm hiểu, ông P có 2 người anh em, 1 người ở đường Miếu Hai Xã, 1 người ở đường Tô Hiệu. Địa phương cũng đã mời người nhà của ông P làm việc để nghe quan điểm của gia đình. Đồng thời, rà soát chế độ chính sách mà ông P đủ điều kiện hưởng theo quy định để có hướng hỗ trợ kịp thời.