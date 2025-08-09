2 ô tô dừng chình ình giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TP.HCM: Công an mời làm việc ngay lập tức

Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình ghi lại một phần diễn biến của vụ ẩu đả xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Hào (phường Khánh Hội, TP.HCM).

Theo đoạn clip, 2 ô tô (1 xe dịch vụ và 1 xe cá nhân) dừng bên đường, bên cạnh là một nhóm người đang cãi vã. Ban đầu, một người phụ nữ lớn tiếng tranh cãi với một người đàn ông mặc áo đen. Sau đó, người nữ bất ngờ vung tay tát người đàn ông. Khi người đàn ông áo đen phản kháng lại thì có hai người đàn ông khác ra can ngăn. Sau đó, nhóm 3 người đàn ông đuổi đánh nhau.

Nhóm người dừng xe giữa đường rồi lao vào đuổi đánh nhau ở TP.HCM.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 9/8, đúng vào thời điểm có nhiều phương tiện đang lưu thông, dẫn đến một đoạn đường Nguyễn Hữu Hào bị ùn tắc.

Đoạn clip lan truyền trên mạng đã gây xôn xao, nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm với cách hành xử của nhóm người này. Thay vì nói chuyện lịch sự, bình tĩnh giải quyết vấn đề thì họ lại chọn ẩu đả, ảnh hưởng đến những người khác đang tham gia giao thông.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Công an phường Khánh Hội đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM) khẩn trương xác minh, mời các bên liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào trưa ngày 8/8 cũng xảy ra một vụ việc người đàn ông lái xe công nghệ rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái ở giữa đường rồi lên xe bỏ đi. Người này sau đó đã được xác định là Đ.H.S. (43 tuổi, ở TP.Cần Thơ). Tài xế S. đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế S. thừa nhận hành vi. Người đàn ông lý giải sau khi xảy ra va quệt với xe máy đã nóng giận, không kiềm chế được nên hành động như vậy. Nam tài xế sau đó đã trả lại chìa khóa và xin lỗi cô gái.