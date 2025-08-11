Tai nạn nghiêm trọng ở công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Trưa 11/8, lãnh đạo xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, khoảng 11h cùng ngày tại công trường thi công cao tốc quy Nhơn - Chí Thạnh đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.B.

Theo lãnh đạo xã Tuy An Bắc, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để khắc phục và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, tại công trường thi công cao tốc tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính (chủ đầu tư là Ban 85). Công ty Thăng Long thuê công ty Duy Phong là nhà thầu phụ.

Công ty Duy Phong thuê 7 nhân công tại địa phương để làm công trình bực nước tại tuyến nói trên. Khoảng 9 giờ ngày 11/8/2025, 7 nhân công thi công bậc nước bằng cách cho xe trộn bê tông của công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công. Khi đến đoạn 3/4 dốc bậc nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm nhóm công nhân gồm Nguyễn Bá Nam, 1980, trú Xuân Phu, Tuy An Đông; Tôn Thành Minh, 1970, trú Phú Mỹ, Tuy An Bắc và 1 người tên Dũng (thôn Diêm Điền, Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc, bị khối lượng bê tông vùi lấp.

Vụ việc khiến 2 công nhân là Minh, Nam chết tại chỗ; Dũng bị thương đi cấp cứu tại BV đa khoa Phú Yên.