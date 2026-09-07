Hà Nội bồi thường đất gấp 2 lần quy định khi làm đại lộ sông Hồng

Hà Nội bồi thường về đất gấp 2 lần so với quy định, người dân được tái định cư trong cùng xã, phường hoặc vị trí thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh, học tập.

UBND thành phố Hà Nội vừa có phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp phải di dời giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng .

Đền bù về đất gấp 2 lần quy định

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thành phố áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù phù hợp với Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định số 88/2024 và các nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ; nghị định của Chính phủ, Nghị quyết 36/2026 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định 40/2026 của UBND TP.

Đối với bồi thường về đất, mức bồi thường bằng tiền được áp dụng bằng 2 lần so với mức quy định đối với các trường hợp đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có đủ điều kiện về pháp lý theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 88/2024.

Đối với đất ở, các trường hợp đủ điều kiện gồm có quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; đất sử dụng ổn định, có vi phạm pháp luật trước ngày 1/7/2014.

Đối với đất nông nghiệp, các trường hợp được xác định gồm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; đất nông nghiệp sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 nhưng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Đối với đất phi nông nghiệp, áp dụng đối với tổ chức được giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần.

Việc bồi thường công trình, tài sản, chi phí đầu tư còn lại vào đất, thiệt hại công trình, cây trồng, vật nuôi được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết số 36 của HĐND thành phố.

Về hỗ trợ, thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 108 Luật Đất đai năm 2024, gồm hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp.

Hà Nội bồi thường về đất gấp đôi quy định khi thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đối với trường hợp được bồi thường về đất nhưng không đủ mua suất tái định cư tối thiểu, Nhà nước hỗ trợ để đủ mua tái định cư. Người dân cũng được hỗ trợ tháo dỡ, phá dỡ, di dời theo quy định.

Đáng chú ý, việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Đất ở đủ điều kiện được bồi thường thì được tái định cư. Trường hợp gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng đủ điều kiện tách hộ thì được thêm suất tái định cư cho từng hộ.

Với trường hợp đất không được bồi thường, nếu người dân không còn nhà ở, nơi ở khác trên địa bàn thì được tái định cư. Trường hợp còn nhà ở, đất ở trên địa bàn nhưng diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa thì được tái định cư theo quy định.

Đối với việc di chuyển mồ mả, tổng số cần di dời phục vụ dự án khoảng 109.000 ngôi mộ. UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư nghĩa trang tập trung của thành phố như Yên Kỳ, Thanh Tước, Chuyên Mỹ và các khu vực khác.

Mục tiêu là sớm đưa các nghĩa trang vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận mộ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố.

Theo báo cáo, khả năng đáp ứng dự kiến khoảng 116.000 ngôi mộ đến năm 2027 và 330.000 ngôi mộ đến năm 2035.

Về quan điểm chỉ đạo đối với công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân sau khi đã bố trí tái định cư, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND các phường, xã xem xét thêm các chính sách nếu cần thiết, trên nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất, di dời, tháo dỡ tài sản.

Cùng với đó, các quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được công bố, công khai đầy đủ để nhân dân biết, đồng thuận.

Ưu tiên tái định cư tại xã, phường

Thành phố đặt ra nguyên tắc hoàn thành bố trí tái định cư trước khi ban hành quyết định thu hồi đất. Việc di dời, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân chỉ được thực hiện sau khi nơi ở mới đã được bố trí.

Người dân được tái định cư trong cùng xã, phường, ưu tiên chuyển từ khu vực ngoài bãi sông vào phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn nếu còn quỹ đất, phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện triển khai dự án.

Nếu địa phương không đủ quỹ đất, người dân được bố trí tại khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý, thuận lợi cho việc làm, sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và duy trì quan hệ cộng đồng.

Các khu định cư tập trung phải có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, gồm giao thông kết nối, trường học, cơ sở y tế, chợ dân sinh, không gian sinh hoạt cộng đồng và khu thương mại, dịch vụ. Khu đô thị đa mục tiêu được sử dụng làm quỹ bổ sung, cung cấp các lựa chọn gồm đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội.

Quỹ đất tái định cư dự kiến bố trí tại cùng địa bàn hoặc khu vực lân cận có tổng diện tích khoảng 265ha. Trong đó, xã Mê Linh và Nam Phù mỗi nơi 72ha; Bát Tràng 35ha; Vĩnh Thanh và Đông Anh 30ha; Hồng Vân 23ha; Thượng Cát và Đông Ngạc 12ha; Ô Diên 11ha; Yên Sở 10ha.

Quy mô và số lượng các khu đất này sẽ tiếp tục được rà soát, bổ sung để đáp ứng nhu cầu tái định cư.

Các địa bàn Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên không có quỹ đất tái định cư phía trong đê. Người dân tại đây dự kiến được bố trí vào các khu đô thị đa mục tiêu hoặc khu định cư tập trung của thành phố.

Trong đó, Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh rộng khoảng 736,84 ha, dự kiến có khoảng 9.000 lô đất thấp tầng và 23.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội. Hạ tầng để bàn giao đất tái định cư thấp tầng dự kiến hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2027. Nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội cao tầng được bàn giao chậm nhất quý 4 năm 2029.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long, thuộc xã Phúc Thịnh và Thiên Lộc, rộng khoảng 474 ha, dự kiến bố trí 5.000 lô đất thấp tầng và 5.000-10.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội. Hạ tầng để bàn giao đất dự kiến hoàn thành chậm nhất quý 2 năm 2028, các công trình nhà ở tái định cư cao tầng hoàn thành vào năm 2030.

Bốn khu đô thị, khu định cư khác tại Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng dự kiến cung cấp khoảng 76.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội và căn hộ chung cư. Thời gian hoàn thành dự kiến từ quý 1 năm 2030 đến hết năm 2030.

Với gia đình nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng đủ điều kiện tách hộ, từng hộ có thể được bố trí thêm suất tái định cư. Trường hợp đất không đủ điều kiện bồi thường nhưng người dân không còn nhà ở, nơi ở khác trên địa bàn cũng được xem xét tái định cư . Quy định này còn áp dụng với người có nhà, đất khác nhưng diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu được phép tách thửa.