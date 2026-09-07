Quy hoạch 5 phường ở Đà Lạt xây dựng đô thị xanh, thông minh

Tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 5 phường đô thị Đà Lạt đến năm 2050, với mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, xanh và thông minh.

Ngày 6/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 5 phường đô thị Đà Lạt đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch gồm các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Theo định hướng, khu vực quy hoạch có diện tích hơn 68.000 ha. Đến năm 2050, dân số dự báo hơn 756.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 485.000 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 271.000 người. Lượng khách du lịch dự kiến đạt khoảng 17,4 triệu lượt/năm.

Một góc Đà Lạt nhìn từ trên cao.

Quy hoạch hướng tới xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng đặt yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng đô thị, đồng thời bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc thù.

Một trong những nội dung trọng tâm là nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống giao thông, không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và không gian ngầm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển dân số, du lịch trong dài hạn.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đưa khu vực 5 phường trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ và kinh tế bền vững; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc lập quy hoạch chung 5 phường được xác định phải bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Theo định hướng mới, quy hoạch được kỳ vọng tạo nền tảng để Đà Lạt phát triển theo hướng đô thị hiện đại, xanh, thông minh nhưng không đánh đổi các giá trị cảnh quan, văn hóa và kiến trúc vốn làm nên bản sắc của đô thị cao nguyên.