Chiêm ngưỡng “phố châu Âu” lung linh trong đêm với hàng trăm dinh thự thông hầm tại KĐT đẳng cấp bậc nhất thủ đô, nơi có metro đi qua, sát ngay Sông Hồng và Hồ Tây

Không gian này được quy hoạch với các tuyến phố lát đá và quảng trường mang phong cách cổ điển. Vào buổi tối, khu vực có thể kết hợp ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trong các chương trình trình diễn như nhạc nước, pháo hoa, LED 3D Mapping và Hologram. Các hoạt động được giới thiệu sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm, từ biểu diễn violin ngoài trời, show thời trang haute couture đến các lễ hội ánh sáng và carnaval.