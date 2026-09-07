Người dùng BIDV đặc biệt chú ý không chuyển tiền vào những tài khoản sau

Ngân hàng khuyến cáo người dùng tránh chuyển vào tài khoản cá nhân/không rõ ràng.

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Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng của các đơn vị vận chuyển nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, các đối tượng có thể mạo danh shipper của những đơn vị giao hàng quen thuộc như GHTK, GHN... rồi gọi điện thông báo đang giao đơn hàng nhưng khách không có mặt tại nhà. Kẻ gian thường tạo tâm lý gấp gáp, liên tục thúc giục nạn nhân chuyển khoản ngay với lý do nếu không thanh toán đơn hàng sẽ bị hủy hoặc không thể giao lại.

Đối với những đơn hàng có giá trị cao, sau khi nhận được tiền chuyển khoản, đối tượng có thể chiếm đoạt số tiền và cắt đứt liên lạc.

Không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu chuyển tiền thanh toán đơn hàng, một biến tướng khác của thủ đoạn này là đối tượng thông báo người dùng đã "chuyển nhầm" vào tài khoản đăng ký hội viên hoặc tự động tham gia một gói dịch vụ nào đó. Sau đó, kẻ gian hướng dẫn nạn nhân truy cập đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do để hủy đăng ký.

Tại các trang web hoặc ứng dụng giả mạo này, nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc cấp quyền truy cập thiết bị. Đây là bước giúp các đối tượng đánh cắp dữ liệu và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình trạng trên, BIDV khuyến cáo khách hàng cần đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao hàng và liên tục hối thúc chuyển khoản. Khi nhận được yêu cầu thanh toán bất thường, người dân nên chủ động xác minh lại thông tin với đơn vị bán hàng hoặc doanh nghiệp vận chuyển thông qua các kênh chính thức.

Người dân chỉ nên thanh toán khi đã kiểm tra hàng hóa trực tiếp và xác minh rõ thông tin người nhận tiền. Đặc biệt, cần thận trọng khi được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản có thông tin không rõ ràng.

Bên cạnh đó, BIDV cũng khuyến cáo người dân hạn chế chia sẻ công khai thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại hoặc lịch trình trên mạng xã hội và các buổi livestream. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ được gửi qua email, tin nhắn hoặc cung cấp bởi người gọi điện không rõ danh tính; không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không chính thống.