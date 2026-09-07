Hà Nội đề xuất xây Tháp Kỷ nguyên 109 tầng trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội tính làm công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị là Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch dài khoảng 40km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường Hà Nội.

Phía bắc giới hạn đến đê tả sông Hồng, phía nam đến đê hữu sông Hồng, tổng diện tích khoảng 11.418ha.

Công trình trong khu vực dự kiến phổ biến cao 30-45 tầng. Công trình điểm nhấn, biểu tượng đô thị là Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng. Các làng xóm truyền thống dự kiến có tầng cao khoảng ba tầng và sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể tại từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Báo cáo chưa nêu vị trí, chức năng, quy mô diện tích hoặc thời điểm xây dựng Tháp Kỷ nguyên.

Theo định hướng điều chỉnh, dân số toàn khu vực được dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55m² một người; đất đơn vị ở khoảng 15m² một người. Mật độ xây dựng gộp tại khu dịch vụ, công cộng là 60%; nhóm nhà ở từ 35% đến 40%; công viên chuyên đề 25% và công viên công cộng 5%.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Không gian quy hoạch được chia thành ba phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, rộng khoảng 3.436ha, dân số khoảng 160.000 người. Khu vực này được định hướng tái thiết đô thị, cải tạo làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và không gian thể dục, thể thao.

Phân đoạn thứ hai, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, rộng khoảng 4.548ha, dân số khoảng 541.000 người. Đây được xác định là khu vực trọng tâm, mang chức năng “phòng khách đô thị”, với các hoạt động dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và công trình điểm nhấn liên kết Hồ Tây - Cổ Loa.

Phân đoạn thứ ba, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, rộng khoảng 3.435ha, dân số khoảng 499.000 người. Khu vực này dự kiến phát triển các cụm công viên, khu đô thị định cư và đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, dịch vụ, thương mại cùng các không gian nông nghiệp sinh thái.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 18 dự án thành phần, trong đó có hai dự án giao thông ở bờ tả và bờ hữu sông Hồng, 11 dự án công viên, hai dự án kè và chỉnh trị lòng, bờ sông cùng ba dự án đô thị định cư và đa mục tiêu.

Khoảng 3.900ha bãi sông dự kiến được xây dựng và tôn cao. Số liệu này được xác định trên cơ sở báo cáo mô hình thủy văn, thủy lực và đánh giá tác động đến an toàn thoát lũ do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam lập.

Không gian ven sông được định hướng khai thác theo ba mức địa hình. Khu vực cao trên 11,5m có thể xây dựng mới; từ 9,5m đến 11,5m là không gian linh hoạt, dành cho công trình thích ứng và dân cư hiện có; khu vực dưới 9,5m được sử dụng để phục hồi sinh thái, tổ chức giao thông chậm và đường dạo cảnh quan.

Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch là không làm suy giảm khả năng thoát lũ, không lấn chiếm hành lang thoát lũ, mái đê và thân đê.