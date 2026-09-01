Lạng Sơn điều chỉnh giờ hành chính, bắt đầu làm việc từ 7h

Từ ngày 7/9, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ làm việc theo giờ hành chính mới. Theo đó, giờ bắt đầu làm việc buổi sáng được điều chỉnh sớm hơn 30 phút, từ 7 giờ thay vì 7h30 như quy định đang áp dụng.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có thông báo về giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thông báo cho biết, giờ làm việc hành chính được áp dụng đối với các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Cụ thể, buổi sáng, thời gian làm việc từ 7h đến 11h30 phút; buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h. So với khung giờ đang được thực hiện, giờ làm việc buổi sáng tại Lạng Sơn được điều chỉnh sớm hơn 30 phút, đồng thời thời điểm kết thúc buổi sáng cũng sớm hơn 30 phút. Khung giờ làm việc buổi chiều được giữ nguyên.

Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn hiện nay. Ảnh: A.Trọng

Trước đó, từ ngày 1/7/2026, các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và chính quyền cấp xã tại Lạng Sơn đã thực hiện giờ làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Việc tiếp tục điều chỉnh giờ làm việc lần này được UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện trên cơ sở các quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện lao động, quan hệ lao động.