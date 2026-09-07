Bên trong kho báu chứa hơn 1.500 kg vàng, 5.100 kg bạc ở Lai Châu

Dự án khai thác và chế biến quặng vàng gốc khu vực Nậm Kha Á thuộc xã Mù Cả và xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu, do CTCP Khoáng sản Sao Phương Bắc làm chủ đầu tư.

Dự án cho ra hàng nghìn kg vàng

Dự án khai thác và chế biến quặng vàng gốc khu vực Nậm Kha Á thuộc xã Mù Cả và xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu, do CTCP Khoáng sản Sao Phương Bắc làm chủ đầu tư có trữ lượng gồm 468.000 tấn quặng, chứa 1.584 kg vàng và 5.132 kg bạc.

Theo thiết kế cơ sở của dự án, trữ lượng khai thác gồm toàn bộ hoặc một phần các khối trữ lượng đã được phê duyệt, với tổng cộng 409.896 tấn quặng nguyên khai, chứa khoảng 1.383,7 kg vàng và 4.613,5 kg bạc.

Sản phẩm dự kiến sau khi chế biến trong toàn bộ đời dự án là 1.247,3 kg vàng có hàm lượng trên 99,9% và 3.898,6 kg bạc có hàm lượng trên 99,9%.

Ngày 25/6/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án có tổng diện tích sử dụng đất 126 ha, tổng mức đầu tư 422,5 tỷ đồng. Công suất khai thác thiết kế là 17.000 tấn quặng nguyên khai/năm. Công suất nhà máy chế biến gồm tuyển khoáng và luyện kim cũng là 17.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

Tuổi thọ của dự án theo giấy chứng nhận đầu tư là 27 năm kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác, trong đó thời gian xây dựng là 2 năm và thời gian sản xuất là 25 năm. Theo tiến độ trong báo cáo, dự án dự kiến khởi công quý 1/2028 và hoàn thành quý 2/2029.

Có loại quặng được nghiền xuống dưới 0,074 mm

Dự án áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên, với hệ thống khai thác theo lớp bằng, trình tự khai thác từ trên xuống dưới theo từng khu, từ khu II sang khu I.

Đối với đất phủ, quy trình thực hiện là xúc bốc, vận tải, đổ thải và lưu trữ tái sử dụng. Đối với đất thải, quy trình gồm khoan bằng mũi khoan đường kính 105 mm, thu bụi bằng túi lọc, nổ mìn vi sai, xúc bốc, vận tải bằng ô tô và đổ ra bãi thải.

Đối với quặng, quy trình gồm khoan, nổ mìn vi sai, xúc bốc bằng máy xúc, vận tải bằng ô tô tới trạm cân, tập kết về bãi quặng nguyên khai, sau đó được cấp vào nhà máy chế biến.

Theo báo cáo, các loại quặng được xử lý riêng để tăng tỷ lệ thu hồi kim loại.

Với quặng thạch anh chứa vàng có hàm lượng cao, trên 5 gram/tấn, quặng được nghiền xuống kích thước nhỏ hơn 0,074 mm, sau đó đưa trực tiếp vào hòa tách vàng bằng phương pháp carbon trong bùn, không qua khâu tuyển.

Đối với quặng đất đá bề mặt tiếp giáp với đá và các vỉa quặng nghèo chứa vàng thấp, dưới 2,5 gram/tấn, thường từ 0,5 đến 1 gram/tấn, quặng được đập xuống kích thước nhỏ hơn 10-12 mm, sau đó đưa đi hòa tách theo phương pháp Vat-leaching.

Đối với quặng sulfua chứa vàng có hàm lượng trung bình từ 2,5 đến 5 gram/tấn, quặng được đập và nghiền mịn đến 80% cỡ hạt nhỏ hơn 0,074 mm, qua tuyển trọng lực và tuyển nổi.

Quy trình trong báo cáo gồm quặng nguyên khai, sàng nghiền thô, nghiền mịn, tuyển trọng lực để thu tinh quặng chứa vàng. Quặng đuôi tiếp tục được nghiền lại và tuyển nổi để thu tinh quặng sulfua chứa vàng; tinh quặng và quặng đuôi sau đó được chuyển sang chu trình luyện kim chế biến sâu.

Hai quy trình luyện kim thu hồi vàng, bạc

Quy trình luyện kim được thực hiện theo hai phương án gồm phương pháp carbon trong bùn và Vat-leaching.

Với phương pháp carbon trong bùn, quặng tinh sau tuyển được nung thiêu để khử lưu huỳnh, khí lò thiêu được thu và xử lý làm sạch. Quặng sau thiêu được nghiền mịn, sau đó khuấy hòa tách để đưa vàng, bạc ra khỏi quặng và khuấy hấp thụ kim loại vàng, bạc vào than hoạt tính.

Than hoạt tính sau hấp thụ được rửa bằng nước sạch. Bạc và các tạp chất như đồng, kẽm được chuyển vào dung dịch bằng phản ứng hóa học. Bạc được kết tủa để thu hồi bạc nguyên chất; các hợp chất kim loại còn lại được thu hồi, lưu trữ và tiêu thụ.

Xỉ than sau khi tách bạc, chỉ còn chứa vàng, được rửa sạch bằng nước, sau đó đốt và nấu luyện lắng tách trong lò cảm ứng để thu vàng kim loại có hàm lượng trên 99%.

Với quy trình Vat-leaching, quặng nghèo ít sulfua đã được đập sàng xuống kích thước nhỏ hơn 10 mm được bốc bằng máy xúc vào hồ, trộn đều với vôi để ổn định độ pH, sau đó bơm tưới dung dịch Vichemgold lên quặng.

Dung dịch mang vàng, bạc được thu hồi từ đáy bể, sau đó bơm vào cột than hoạt tính để hấp thụ kim loại vàng, bạc. Bã quặng sau khi chiết tách hết vàng, bạc được rửa sạch bằng nước rồi đưa ra bãi thải.

Dung dịch sau khi hấp thụ hết kim loại vàng, bạc được điều chỉnh độ pH và hóa chất để tái sử dụng cho mẻ sau.

Than hoạt tính chứa vàng, bạc và các tạp chất được rửa sạch. Bạc và các kim loại khác trong than được chuyển vào dung dịch bằng các phản ứng hóa học; bạc được thu hồi bằng phản ứng kết tủa. Các hợp chất kim loại còn lại được thu hồi, lưu trữ và tiêu thụ.

Xỉ than hoạt tính sau khi tách bạc, chỉ còn chứa vàng, được rửa sạch bằng nước, sau đó đốt và nấu luyện lắng tách trong lò cảm ứng để thu vàng kim loại có hàm lượng trên 99%.

Chủ đầu tư dự án﻿

﻿Chủ dự án là Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc thành lập năm 2009, trụ sở chính tại tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong đó gồm có khai thác quặng kim loại quý hiếm, sản xuất kim loại quý và kim loại màu và nhiều ngành nghề kinh doanh khác theo quy định pháp luật.

Công ty đã đầu tư thăm dò khu vực vàng gốc Nậm Kha Á theo Giấy phép thăm dò khoáng sản ngày 23/11/2010 trên diện tích 200,4 ha. Công tác thi công thực địa từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016.

﻿Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc là công ty con của CTCP Halcom Việt Nam (mã CK: HID). Halcom Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Trong năm 2025, Halcom Việt Nam đã nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc. Hiện nay, công ty đang sở hữu 50,24% cổ phần của Khoáng sản Sao Phương Bắc, tỷ lệ biểu quyết nắm giữ là 51%.﻿

6 tháng đầu năm 2026, Halcom Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 217 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 9,4 tỷ đồng.﻿

Cổ phiếu HID đang giao dịch trên HOSE﻿ với giá 3.350 đồng/cp, vốn hóa thị trường hơn 257 tỷ đồng.