Việt Nam phát hiện một khu vực có 2/3 diện tích nằm trên kho báu

Một khu vực có 2/3 diện tích nằm trên kho báu siêu quý.

Việt Nam có trữ lượng bô xít lớn, khoảng 5,8 tỷ tấn (theo dữ liệu của Cục Khảo sát địa chất Mỹ).

Theo quy hoạch khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 866 ngày 18/7/2023 (Quyết định 866), Đắk Nông (cũ) này là tỉnh Lâm Đồng đứng đầu cả nước với tổng trữ lượng quặng bô xít gần 1,8 tỷ tấn (chiếm hơn 57% trữ lượng). Diện tích bô xít được quy hoạch thăm dò, khai thác của Đắk Nông (cũ) trong thời kỳ này khoảng 179.600 hecta, chiếm 27% diện tích tự nhiên của tỉnh và rộng nhất cả nước.

Trong khi đó, Đắk R'lấp là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh Đắk Nông (cũ), sau sáp nhập thành các xã Kiến Đức, xã Nhân Cơ, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng là nơi đang có dự án khai thác quặng bô xít, chế biến Alumin.

Theo quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít đang chiếm 2/3 diện tích tự nhiên của huyện Đắk R'lấp (cũ), nay là xã Kiến Đức, xã Nhân Cơ, xã Quảng Tín.

Tính chung toàn tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sở hữu khoảng 7 tỷ tấn bô xít, chiếm 73% cả nước. Vào ngày 3/2/2026, Lâm Đồng trao Quyết định chủ trương đầu tư 2 Dự án Mở rộng, nâng công suất các dự án bô xít – nhôm có tổng vốn đầu tư gần 60 nghìn tỷ đồng.

Theo Quyết định, Dự án Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (tại xã Nhân Cơ và xã Kiến Đức) có tổng vốn đầu tư khoảng 29.986 tỷ đồng. Dự án đầu tư mới dây chuyền sản xuất alumin thứ hai công suất 1,2 triệu tấn/năm.

Mục tiêu sản xuất ra alumin đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (dùng cho sản xuất nhôm kim loại) để xuất khẩu và phục vụ nhu cầu trong nước. Thời gian hoạt động của dự án là 30 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến năm 2030 đưa dự án vào hoạt động.

Đối với Dự án Mở rộng, nâng công suất Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng tại xã Bảo Lâm 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 29.869 tỷ đồng. Dự án đầu tư mới dây chuyền sản xuất alumin thứ hai công suất 1,2 triệu tấn/năm.

Thời hạn hoạt động dây chuyền 2 là 29 năm, kể từ ngày 21/6/2010 theo thời hạn cho thuê đất tại Quyết định trước đó của UBND tỉnh. Sau thời gian này, trường hợp có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án, đề nghị lập thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư. Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dây chuyền 2 từ quý II năm 2025 đến hết quý III năm 2030. Quý IV/2030 chính thức đưa dây chuyền thứ 2 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2 dự án được trao Quyết định này có tổng vốn đầu tư gần 60 nghìn tỷ đồng, là các dự án lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng từ trước đến nay.