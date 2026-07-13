Phát hiện một tài khoản Vietcombank phát sinh giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng, công an khẩn trương rà soát dữ liệu

Công an xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Ngày 10/7, Công an xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận trình báo của bà Phạm Thị Hương, sinh năm 1968, trú tại thôn Tiền Đoài, xã Lưu Vệ, về việc chuyển khoản nhầm số tiền 400 triệu đồng.

Theo bà Hương, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng VCB, do sơ suất khi nhập số tài khoản người nhận, bà đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào một tài khoản không đúng với người dự định giao dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lưu Vệ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, rà soát các dữ liệu liên quan và xác định chủ tài khoản nhận tiền là bà Đinh Thị Phúc, trú tại tỉnh Ninh Bình.

Công an xã Lưu Vệ đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị có liên quan để liên hệ với người nhận tiền, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an hai địa phương cùng sự hợp tác của người nhận tiền, toàn bộ số tiền 400 triệu đồng đã nhanh chóng được hoàn trả đầy đủ cho bà Phạm Thị Hương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Xúc động khi nhận lại tài sản, bà Phạm Thị Hương đã viết thư gửi tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lưu Vệ để bày tỏ lòng biết ơn. Trong thư, bà gửi lời cảm ơn chân thành trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, thái độ làm việc khẩn trương và sự hỗ trợ hiệu quả của lực lượng Công an trong suốt quá trình tiếp nhận, xác minh và phối hợp giải quyết vụ việc.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hoá