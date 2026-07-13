Phát hiện giao dịch chuyển khoản 20 triệu đồng đến tài khoản của Nguyễn Văn Đương SN 1987, công an lập tức vào cuộc điều tra

Phát hiện số tiền lớn chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ nguồn gốc, người đàn ông ở Lào Cai nhanh chóng trình báo công an.

Theo thông tin từ Công an xã Mậu A (tỉnh Lào Cai), vào khoảng 21 giờ ngày 7/7/2026, anh Nguyễn Văn Đương (SN 1987, trú tại thôn Mậu A3, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) bất ngờ nhận được số tiền 20.000.000 đồng do anh Phạm Đông Quang (SN 1986, trú tại thôn Thái Bạt, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội) chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Mậu A đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan; đồng thời phối hợp với anh Nguyễn Văn Đương và anh Phạm Đông Quang để hoàn tất các thủ tục trao trả đầy đủ số tiền cho người chuyển khoản nhầm theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình xác minh được thực hiện khẩn trương, khách quan và đúng quy định, qua đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân.

Đáng chú ý, với tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, anh Nguyễn Văn Đương đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an để xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền nhận được cho anh Phạm Đông Quang. Hành động của anh Đương thể hiện phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Công an xã Mậu A tiếp nhận và xử lý tin báo của công dân nhận tiền chuyển khoản nhầm

Theo Công an xã Mậu A, việc người dân chủ động trình báo, phối hợp xác minh và hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm là hành động đáng trân trọng, cần được biểu dương và nhân rộng. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa người dân và lực lượng Công an trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh từ giao dịch điện tử, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Qua vụ việc trên, Công an xã Mậu A khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế những sai sót đáng tiếc.

Đồng thời, trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền này mà cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo Công an tỉnh Lào Cai