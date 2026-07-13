1 ngày sau concert Những thành phố mơ màng, công viên Yên Sở vẫn ngập nilon xanh đỏ, nữ công nhân môi trường: "Chưa bao giờ thấy lượng rác nhiều như vậy"
Sau đêm concert Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), không chỉ khâu tổ chức vấp phải nhiều phản ứng từ khán giả, mà đến chiều 13/7, khu vực tổ chức vẫn còn ngập rác, áo mưa dùng một lần, biển hiệu và nhiều vật dụng nằm la liệt trên nền sân đầy bùn đất.
Clip: Như Hoàn
Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tối 12/7 tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ như MCK, JustaTee, Thắng, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto. Chương trình kéo dài hơn 6 giờ, giá vé từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, gồm hai hạng Standard và VIP.
Đây cũng không phải lần đầu concert này gặp khó khăn vì thời tiết. Tháng 4/2024, chương trình từng phải dừng giữa chừng do mưa dông, sau đó ban tổ chức đã đưa ra phương án đền bù và tổ chức lại vào thời điểm khác.