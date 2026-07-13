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1 ngày sau concert Những thành phố mơ màng, công viên Yên Sở vẫn ngập nilon xanh đỏ, nữ công nhân môi trường: "Chưa bao giờ thấy lượng rác nhiều như vậy"

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
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Sau đêm concert Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), không chỉ khâu tổ chức vấp phải nhiều phản ứng từ khán giả, mà đến chiều 13/7, khu vực tổ chức vẫn còn ngập rác, áo mưa dùng một lần, biển hiệu và nhiều vật dụng nằm la liệt trên nền sân đầy bùn đất.

Clip: Như Hoàn


Sau đêm diễn tối 12/7, concert Những thành phố mơ màng Summer 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi hàng loạt khán giả phản ánh về trải nghiệm không như kỳ vọng. Từ tình trạng lội bùn, âm thanh trục trặc, thời gian chờ giữa các tiết mục kéo dài đến vấn đề vệ sinh sau chương trình, nhiều ý kiến cho rằng chất lượng tổ chức chưa tương xứng với giá vé.

Đến chiều 13/7, ghi nhận tại khu vực tổ chức ở Công viên Yên Sở cho thấy hiện trường vẫn còn khá ngổn ngang

Trên mặt sân vốn bị mưa lớn khiến bùn đất nhão nhoét, nhiều túi rác, áo mưa dùng một lần, ly nhựa, chai nước, hộp đựng đồ ăn cùng các biển hiệu, vật dụng phục vụ chương trình vẫn nằm rải rác khắp khu vực

Nhiều vị trí vẫn xuất hiện những đống rác lớn chưa được thu gom hết, xen lẫn với bùn đất khiến việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn

Gần như toàn bộ khu vực xung quanh sân khấu đều ngập trong rác

Chia sẻ với chúng tôi, một nữ công nhân cho biết bà chưa từng thấy lượng rác nhiều như vậy sau một sự kiện

Theo bà, đơn vị đã tăng cường nhân lực và bố trí công nhân làm việc sớm hơn để kịp thu gom. Tuy nhiên, trước lượng rác khổng lồ còn sót lại, bà cũng không dám chắc công việc có thể hoàn thành trong ngày.

Trước đó, ngay từ sáng 13/7, hàng trăm bài đăng trên các trang mạng xã hội đã phản ánh những bất cập trong khâu tổ chức của concert. Chỉ sau vài giờ, chủ đề này nhanh chóng trở thành một trong những nội dung được thảo luận nhiều trên nền tảng, với nhiều bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác

Những chiếc light-stick bị bỏ lại trên sân

Theo phản ánh của khán giả, cơn mưa lớn chiều 12/7 khiến toàn bộ khu vực khán giả trở nên lầy lội. Nhiều lối đi không được lót thảm hoặc bố trí sàn tạm, buộc người tham dự phải lội qua bùn để vào khu vực sân khấu.

Bùn đất, rác tràn ngập khắp nơi

Ngoài tình trạng bùn lầy, nhiều người còn phản ánh sân khấu có tầm nhìn hạn chế, màn hình LED nhỏ, khoảng nghỉ giữa các phần biểu diễn kéo dài và xảy ra lỗi âm thanh ở một số tiết mục

Không ít khán giả cho rằng ban tổ chức cần có phương án ứng phó tốt hơn với điều kiện thời tiết, như bố trí sàn di chuyển, mái che hoặc các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo trải nghiệm cho người xem và điều kiện biểu diễn của nghệ sĩ

Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận

Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tối 12/7 tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ như MCK, JustaTee, Thắng, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto. Chương trình kéo dài hơn 6 giờ, giá vé từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, gồm hai hạng Standard và VIP.

Đây cũng không phải lần đầu concert này gặp khó khăn vì thời tiết. Tháng 4/2024, chương trình từng phải dừng giữa chừng do mưa dông, sau đó ban tổ chức đã đưa ra phương án đền bù và tổ chức lại vào thời điểm khác.

https://kenh14.vn/1-ngay-sau-concert-nhung-thanh-pho-mo-mang-cong-vien-yen-so-van-ngap-nilon-xanh-do-nu-cong-nhan-moi-truong-chua-bao-gio-thay-luong-rac-nhieu-nhu-vay-215260713163100692.chn
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