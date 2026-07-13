1 ngày sau concert Những thành phố mơ màng, công viên Yên Sở vẫn ngập nilon xanh đỏ, nữ công nhân môi trường: "Chưa bao giờ thấy lượng rác nhiều như vậy"

Trước đó, ngay từ sáng 13/7, hàng trăm bài đăng trên các trang mạng xã hội đã phản ánh những bất cập trong khâu tổ chức của concert. Chỉ sau vài giờ, chủ đề này nhanh chóng trở thành một trong những nội dung được thảo luận nhiều trên nền tảng, với nhiều bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác