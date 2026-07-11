Show có MCK bất ổn trước giờ G: Khán giả lo lắng tái diễn “kiếp nạn” mưa giông, hụt hẫng vì BTC

Nhiều khán giả bài tỏ sự lo ngại về đêm nhạc này.

Tối 12/7, Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 dự kiến diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội với sự góp mặt của JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, marzuz, Shiki và Dangrangto. Trước ngày chương trình chương trình diễn ra, thời tiết lại trở thành vấn đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Show diễn có MCK đang được bàn tán trên mạng xã hội vì những lo ngại thời tiết

Theo những dự báo thời tiết được chia sẻ, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa trong ngày cuối tuần. Thông tin này khiến nhiều người đã mua vé lo lắng khi chương trình được tổ chức ngoài trời và kéo dài nhiều giờ. Trên Threads, khán giả liên tục nhắc nhau chuẩn bị áo mưa, túi chống nước, bọc giày, thậm chí mang ủng hoặc quần áo để thay nếu mặt sân trở nên lầy lội.

Khán giả lo ngại về tình hình thời tiết vào ngày diễn ra đêm nhạc

Sự lo lắng càng tăng khi địa điểm tổ chức năm nay cũng là Công viên Yên Sở, nơi Những Thành Phố Mơ Màng từng gặp sự cố nghiêm trọng vào tháng 4/2024. Trước đó, chương trình diễn ra tại Công viên Yên Sở với dàn nghệ sĩ gồm Vũ., Chillies, Low G, GREY D, tlinh, Obito… Khi hàng nghìn khán giả đang theo dõi các tiết mục, thời tiết bất ngờ chuyển xấu. Mưa lớn kèm giông lốc trút xuống, một số khu vực tại Hà Nội còn ghi nhận hiện tượng mưa đá.

Đến phần trình diễn của Vũ., mưa ngày càng dữ dội, mặt sân bắt đầu ngập nước. Do khu vực sân khấu có nhiều thiết bị điện, ban tổ chức lập tức tạm ngưng chương trình, cắt toàn bộ nguồn điện và yêu cầu khán giả sơ tán để bảo đảm an toàn. Đêm nhạc sau đó không thể tiếp tục, khiến các phần diễn của tlinh, GREY D, Obito, Chillies cùng một số nghệ sĩ phải hủy.

Sự cố thời tiết từng diễn ra khiến đêm nhạc bị hủy giữa chừng vào năm 2024

Do địa điểm tổ chức không có nhiều khu vực trú mưa đủ sức chứa lượng khán giả lớn, quá trình di chuyển ra ngoài cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều khán giả có mặt trong sự kiện năm 2024 từng phải chen chúc tìm nơi trú, người và đồ đạc đều ướt sũng. Chương trình sau đó phải tổ chức thêm một đêm nhạc vào tháng 7 tại địa điểm trong nhà.

Bên cạnh nỗi lo thời tiết, việc ban tổ chức liên tục thay đổi sơ đồ phân khu cũng khiến nhiều người mua vé bức xúc. Ở sơ đồ được sử dụng trong thời điểm mở bán, hai khu VIP A và VIP B được bố trí gọn ở chính giữa, sát sân khấu. Khu Standard vẫn có một phần diện tích kéo lên phía trước ở bên trái, giúp khán giả hạng vé này có cơ hội chọn vị trí gần khu vực biểu diễn nếu đến xếp hàng sớm.

Sơ đồ được công bố khi bán vé

Và sơ đồ gần đây được ban tổ chức công bố tạo nên sự bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ

Tuy nhiên, sát ngày diễn, một phiên bản sơ đồ khác bất ngờ được công bố. Trong cách bố trí mới, hai khu VIP chiếm gần như toàn bộ phần chính diện trước sân khấu, còn khu Standard bị đẩy lùi về phía sau. Bàn kỹ thuật nằm giữa khu vực khán giả cũng làm dấy lên lo ngại về tầm nhìn ở một số vị trí. Thay đổi này khiến nhiều người cho rằng trải nghiệm thực tế không còn giống với hình dung khi họ quyết định mua vé.

Đặc biệt, không ít khán giả đã lên kế hoạch đến từ sớm để xếp hàng và tìm vị trí đẹp. Với sơ đồ bị thay đổi, việc có mặt trước nhiều giờ gần như không còn mang lại lợi thế cho người cầm vé Standard, bởi toàn bộ khu vực sát sân khấu đã được dành cho hai hạng VIP. Việc sơ đồ chi tiết xuất hiện quá sát ngày diễn càng khiến người mua vé hụt hẫng vì không còn nhiều thời gian cân nhắc hay thay đổi kế hoạch.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả lần đầu tham dự chương trình bày tỏ sự thất vọng:

- Với sơ đồ thế này chắc tôi đi lúc 2 giờ chiều thôi, đằng nào cũng không chen được lên đầu. Năm đầu tiên đi mà hụt hẫng quá.

- Lần đầu đi xem Những Thành Phố Mơ Màng chắc cũng như lần cuối. Ban tổ chức bị góp ý bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm.

- Sơ đồ nhìn thật sự ức chế, vị trí thế này chắc đến xem mây là chính.

- Năm đầu tiên tham dự mà đã thấy thất vọng.

Sơ đồ mới nhất đã được cập nhật

Sau loạt phản ứng, ban tổ chức tiếp tục cập nhật sơ đồ lần nữa. Phương án mới nhất gần như trở về cách bố trí từng được công bố khi mở bán vé. Hai khu VIP A và VIP B được thu gọn ở trung tâm, trong khi khu Standard được mở rộng sang bên trái và có phần diện tích tiến gần sân khấu hơn.

Hiện tại trên mạng xã hội, những bài viết lo ngại về tình hình thời tiết cũng như sơ đồ khu vực vẫn đang được bàn tán xôn xa

Dù cách sắp xếp đã được điều chỉnh, việc sơ đồ thay đổi nhiều lần sát ngày diễn vẫn khiến khán giả bàn tán. Hiện tại trên mạng xã hội, những bài viết lo ngại về tình hình thời tiết cũng như sơ đồ khu vực vẫn đang được bàn tán xôn xao.

Ảnh: NTPMM/ chụp màn hình