Giải mã hiện tượng Quách Văn Thơm

Không ít người dự đoán, Thơm sẽ trở thành nhân tố được săn đón nhất Chông Gai mùa 2 như cách SOOBIN đã "khuấy động" showbiz 2 năm trước.

Chỉ sau 1 lần xuất hiện tại họp báo ra mắt chương trình và 2 tập phát sóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Quách Văn Thơm (tên thật Võ Việt Phương, nghệ danh JGKiD) bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm dày đặc trên mạng xã hội. Điều đáng nói, đây không phải một tân binh vừa bước chân vào showbiz. Thơm đã có gần 20 năm hoạt động cùng Da LAB, góp mặt trong hàng loạt bản hit đình đám của Vpop, nhưng chỉ đến khi xuất hiện trên sân khấu truyền hình thực tế, anh mới thực sự bước vào vùng nhận diện đại chúng.

Thơm bùng nổ MXH chỉ sau lần đầu xuất hiện ở họp báo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Broadcast của Thơm hiện thu hút 50 nghìn người tham gia chỉ sau ít ngày hoạt động. Một số hội nhóm fan đã được thành lập, người hâm mộ kêu gọi nhau ủng hộ văn minh, chỉ nên chú tâm vào âm nhạc và sự nghiệp của Thơm. Bên cạnh đó, tệp fan cũ của Da LAB cũng hoạt động rất mạnh mẽ trên MXH những ngày này. Không ít người dự đoán, Thơm sẽ trở thành nhân tố được săn đón nhất Chông Gai mùa 2 như cách SOOBIN đã "khuấy động" showbiz 2 năm trước. Vậy, Thơm có gì mà trở thành "hiện tượng mới" của showbiz Việt, dù không phải cái tên hoàn toàn mới? Ở nam nghệ sĩ 37 tuổi này quả thật có rất nhiều điều thú vị mà khán giả càng tìm hiểu càng mê mẩn.

Đẹp trai - điều quan trọng nhắc lại 3 lần

Showbiz vốn là ngành công nghiệp của hình ảnh. Ngoại hình là yếu tố đầu tiên giúp một nghệ sĩ được khán giả chú ý. Điều này một lần nữa đúng với trường hợp của Quách Văn Thơm.

Suốt gần hai thập kỷ hoạt động trong giới indie và underground cùng Da LAB, Thơm gắn với hình ảnh giản dị, bụi bặm, thậm chí có phần xuề xòa. Anh gần như không xây dựng một hình tượng thần tượng hay đặt nặng việc chăm chút visual cá nhân. Chính vì thế, khi xuất hiện ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nam ca sĩ sinh năm 1989 khiến cả khán giả lẫn những người đã theo dõi Da LAB nhiều năm phải bất ngờ.

Thơm trước khi tham gia Chông Gai không đặt nặng vấn đề visual

Mái tóc tạo kiểu gọn gàng, phong cách thời trang lịch lãm, vóc dáng nam tính, nụ cười sáng sân khấu cùng thần thái tự tin tạo nên một "phiên bản" hoàn toàn khác của Thơm. Mạng xã hội bùng nổ ngay lần đầu Thơm ra mắt tại họp báo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, sau đó là tiết mục solo và nhóm ở Công diễn Hội Ngộ. MXH nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bình luận như: "37 tuổi tìm được hướng dẫn sử dụng nhan sắc", "Visual này bao năm nay giấu ở đâu?", "Da LAB giấu báu vật quá kỹ".

Qua 2 tập Chông Gai, Quách Văn Thơm hiện đang là nam thần mới của Vbiz:

Không phải ngẫu nhiên mà từ khóa "Quách Văn Thơm" liên tục leo top tìm kiếm. Trong một game show nơi hàng chục nghệ sĩ cùng xuất hiện, việc sở hữu một ngoại hình nổi bật giúp khán giả ghi nhớ chỉ sau vài phút lên hình là lợi thế cực lớn. Ở showbiz Việt, không ít nghệ sĩ chỉ cần một lần xuất hiện đúng thời điểm là có thể thay đổi hoàn toàn mức độ nhận diện. Với Thơm, cú "nâng cấp giao diện" giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mà gần 20 năm hoạt động âm nhạc trước đó vẫn chưa thể mở.

Vẻ ngoài nam tính của Thơm gây bão mạng xã hội

Ngoại hình không làm nên tất cả, nhưng rõ ràng đã giúp công chúng nhìn thấy một Quách Văn Thơm mà trước đây họ chưa để ý.

Tính cách hài hước, nhiều "mảng miếng"

Nếu chỉ có visual, Thơm khó có thể tạo nên sức hút kéo dài sau tập đầu tiên. Điều khiến anh khác biệt chính là sự tự nhiên, tươi mới và vô cùng hài hước. Da LAB vốn là một nhóm nhạc hài hước. Những trò đùa như "fan thuê" hay "nhóm nhạc số 2 Việt Nam" đã quá quen thuộc với fan, nhưng chưa thực sự "thoát vòng". Sự hài hước tự nhiên của Da LAB được lan tỏa gấp nhiều lần khi Thơm và Thỏ lên sóng show Chông Gai.

Tính cách hài hước của Thơm hút fan từ chương trình thực tế

Khoảnh khắc nhóm Những Kẻ Lãng Du giành chiến thắng trước Quái Kiệt Mộng Mơ đã tạo nên một trong những phân cảnh viral nhất tập 1. Thơm cầm ngay chiếc quần jeans do stylist chuẩn bị, úp lên đầu như một chiếc vương miện rồi nói: "Thắng thì đội vương miện. Thua thì đội quần. May mà thắng." Chỉ trong thời gian ngắn, câu nói phủ sóng TikTok, kéo theo hàng loạt video đu trend "đội quần làm vương miện". Không ít khán giả còn kêu gọi biến chiếc quần này thành merchandise chính thức để mang đến concert của chương trình.

Điều thú vị là sức hút của Thơm không đến từ việc cố gắng tạo mảng miếng. Anh không xây dựng hình tượng "cây hài", chính sự chân thật khiến mọi phản ứng của nam ca sĩ đều mang cảm giác tự nhiên, gần gũi và dễ lan truyền.

Trước khi toàn tâm theo đuổi âm nhạc, anh từng có ba năm làm phóng viên mảng pháp luật - xã hội

Khi độ nổi tiếng tăng lên, cộng đồng mạng tiếp tục "đào" lại những khoảnh khắc cũ của Da LAB và "cười bò" vì những pha tấu hài trong quá khứ. Nghiên cứu thêm profile của Thơm, dân mạng lại phát hiện thêm một chi tiết bất ngờ. Trước khi toàn tâm theo đuổi âm nhạc, anh từng có ba năm làm phóng viên mảng pháp luật - xã hội. Trải nghiệm phong phú, đa dạng đã giúp Thơm hoàn thiện kỹ năng trò chuyện trước ống kính, từng phát ngôn đều vừa phải, duyên dáng và thu hút.

Tình cảm giữa Thơm và bà xã được nhiều người ngưỡng mộ

Những câu chuyện gia đình của Thơm liên tục được fan tìm kiếm

Thơm không chỉ là 1 người vui tính, anh còn sâu sắc và đầy trải nghiệm. Trước khi nổi tiếng, Thơm đã có gia đình với 2 con gái đáng yêu. Nhiều dòng trạng thái kể chuyện gia đình, bày tỏ tình cảm với vợ viral, công chúng càng thêm yêu quý người nghệ sĩ tài năng yêu vợ, thương con. Giữa lúc tham gia show, netizen đã rần rần chia sẻ lại câu nói ngọt ngào mà Thơm từng dành cho bà xã trên Facebook: "Anh luôn nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn, vậy nên anh tốt hơn". Sự chững chạc, từng trải của 1 phóng viên, 1 ông bố 8x luôn dành tất cả cho gia đình tạo nên nhiều lát cắt thú vị về Quách Văn Thơm. Điều này khiến khán giả càng tìm hiểu về Thơm càng được thu hút. Các chủ đề bàn luận liên quan đến nam ca sĩ cũng liên tục viral trên MXH.

Quan trọng nhất: âm nhạc

Dù visual hay những khoảnh khắc viral giúp Thơm bùng nổ độ nhận diện, nền tảng giúp anh đứng vững vẫn là âm nhạc. Thực tế, Quách Văn Thơm không phải cái tên mới của Vpop. Anh đã đồng hành cùng Da LAB gần 20 năm, góp phần tạo nên hành trình của một trong những nhóm nhạc thành công nhất thị trường. Da LAB sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Một Nhà, Thanh Xuân, Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Thức Giấc, Bầu Trời Mới... và là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn ở mảng nhạc số.

Bầu Trời Mới - Da LAB ft. Minh Tốc & Lam (Official MV)

Bản hit Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới - Da LAB ft. Tóc Tiên

Thanh Xuân - bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Da LAB

Trong giới chuyên môn, Thơm từ lâu được đánh giá cao nhờ màu giọng đặc trưng, khả năng hát, rap linh hoạt và được nhiều người xem là một trong những nghệ sĩ theo đuổi reggae nổi bật tại Việt Nam. Không chỉ nhạc nhóm, bản thân Thơm cũng hoạt động với nghệ danh JKGiD và cho ra nhiều bài hát chất lượng. Từ hit quốc dân đến nhạc "niche" chỉ fan mới biết, Thơm và Da LAB đều có đủ. Kho nhạc khổng lồ của Thơm và Da LAB thỏa mãn bất kỳ tín đồ yêu nhạc nào biết đến anh qua chương trình thực tế. Một nghệ sĩ có tài năng, nội lực to lớn như Thơm, chỉ cần có 1 cú bật là đủ đề trở thành hiện tượng.

Cũng giống các thành viên khác của Da LAB, Thơm chưa từng sở hữu mức độ nhận diện cá nhân tương xứng với những thành tích âm nhạc của nhóm

Cũng giống các thành viên khác của Da LAB, Thơm chưa từng sở hữu mức độ nhận diện cá nhân tương xứng với những thành tích âm nhạc của nhóm. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vì thế giống như chất xúc tác đưa Thơm đến gần hơn với khán giả đại chúng. Nhưng để hiện tượng này kéo dài, yếu tố quyết định vẫn nằm ở khả năng thích nghi trong cuộc chơi. Khác với môi trường quen thuộc của Da LAB, chương trình đòi hỏi nghệ sĩ liên tục thay đổi thể loại âm nhạc, trình diễn theo nhiều concept khác nhau, làm việc với những đồng đội mới trong thời gian ngắn và đáp ứng các yêu cầu về sân khấu, dàn dựng, vũ đạo. Đây là bài toán không dễ với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Với Quách Văn Thơm, đây là lúc để cuộc chơi mới thực sự bắt đầu

Điểm đáng chờ đợi ở Thơm chính là tư duy của một người đã có gần hai thập kỷ làm nghề. Anh không chỉ sở hữu kỹ năng biểu diễn mà còn có nền tảng sáng tác, kinh nghiệm làm nhạc và khả năng hòa nhập với nhiều màu sắc khác nhau. Khi cộng hưởng với lợi thế visual vừa được khám phá, Quách Văn Thơm có cơ hội trở thành một trong những nhân tố bứt phá mạnh nhất của mùa giải. Sự nổi tiếng có thể đến từ một khoảnh khắc viral, nhưng để biến hiện tượng thành vị thế, nghệ sĩ vẫn phải quay về với điều cốt lõi nhất: âm nhạc và tư duy làm nghề. Với Quách Văn Thơm, đây là lúc để cuộc chơi mới thực sự bắt đầu.

Ảnh: ID14, ATVNCG, FBNV