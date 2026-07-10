Tạm hoãn phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Thông báo mới từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khiến khán giả bất ngờ.

Chiều 10/7, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bất ngờ đăng tải thông báo về việc thay đổi lịch phát sóng tập 3, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Theo thông báo từ ekip, căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam) ngày 10/7/2026, tập 3 của chương trình, dự kiến lên sóng vào ngày 11/7, sẽ được tạm hoãn. Lịch phát sóng mới được dự kiến vào Thứ Bảy, ngày 18/7/2026.

Thông báo mới nhất từ ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Nguyên văn thông báo từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH PHÁT SÓNG TẬP 3 CHƯƠNG TRÌNH "ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI" Căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam) ngày 10/7/2026, Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin trân trọng thông báo: Tập 3 của chương trình dự kiến phát sóng vào ngày 11/07/2026 sẽ được tạm hoãn. Lịch phát sóng mới dự kiến như sau: • Thời gian: Thứ Bảy, ngày 18/07/2026 • Giờ phát sóng: 20h00 trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube YeaH1 Show. Chương trình rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khán giả vì sự thay đổi này. Trân trọng! Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi tập 3 là một trong những tập được mong chờ nhất kể từ khi mùa giải năm nay lên sóng. Không ít người để lại bình luận cho biết đã lên kế hoạch theo dõi chương trình vào tối 11/7 và hy vọng sẽ sớm được thưởng thức những diễn biến tiếp theo của cuộc thi.

Sau hai tập phát sóng đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi giới thiệu dàn Anh Tài mới với nhiều gương mặt thu hút sự quan tâm như Thơm, Thỏ (Da LAB), Hà An Huy, Trịnh Thăng Bình... Những màn trình diễn, câu chuyện hậu trường cùng sức hút của các nhân tố mới liên tục tạo ra lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội.

5 Anh Tài mùa 1 là tâm điểm tuần qua

Tuy nhiên, song song với sức nóng âm nhạc, chương trình cũng vấp phải không ít tranh cãi trong thời gian qua. Kết quả ở những tập đầu cùng sự xuất hiện của nhóm Anh Tài mùa đầu tiên - Biệt Đội Tái Xuất đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người xem. Đây cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội suốt nhiều ngày qua.

Trong bối cảnh đó, tập 3 được kỳ vọng sẽ mở ra những diễn biến mới của Công diễn 1. Việc lịch phát sóng bất ngờ được lùi sang ngày 18/7 khiến người hâm mộ thêm mong ngóng vì phải chờ thêm một tuần để tiếp tục theo dõi hành trình của các Anh Tài tại mùa giải năm nay.