Duy Khánh lại vướng tranh cãi tại show Chông Gai, 2 Anh Tài lên tiếng

Chông gai vẫn chưa dừng lại với Duy Khánh.

Duy Khánh lại vướng tranh cãi, Mew Amazing và Hoàng Rob lên tiếng

Duy Khánh tiếp tục trở thành chủ đề tranh cãi tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sau khi một đoạn clip hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong vlog của Mew Amazing, nam nhạc sĩ và Hoàng Rob đang chia sẻ câu chuyện liên quan đến cây đàn violin của cả hai. Duy Khánh đứng bên cạnh lắng nghe một lúc. Khi Mew Amazing quay sang bắt chuyện, nam diễn viên hỏi: “Cho em hỏi là chừng nào tụi em mới được đi qua? ”. Sau khi đã di chuyển qua vị trí của hai người, Duy Khánh còn nói thêm: “Nội dung quá là vô nghĩa ”.

Đoạn clip hậu trường gây tranh cãi của Duy Khánh

Đoạn cắt này sau đó xuất hiện trên mạng xã hội kèm bài đăng cho rằng cách hành xử của Duy Khánh chưa phù hợp, thậm chí đặt câu hỏi về chỉ số EQ của nam diễn viên. Một số khán giả nhận xét việc anh ngắt lời rồi nói câu “nội dung quá là vô nghĩa ” khiến không khí trở nên gượng gạo, đồng thời cho rằng trò đùa này không đủ duyên để người ngoài cảm thấy vui. Biểu cảm của Mew Amazing và Hoàng Rob trong đoạn video cũng được đưa ra bàn luận, với ý kiến cho rằng cả hai có phần sượng sau câu nói của Duy Khánh.

Mạng xã hội tranh cãi về đoạn video này

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng đoạn video đã bị tách khỏi toàn bộ bối cảnh trong vlog. Những người này nhận định Duy Khánh, Mew Amazing và Hoàng Rob vốn thân thiết nên đây có thể chỉ là cách trêu đùa quen thuộc giữa những người bạn. Một số bình luận cũng cho rằng không nên chỉ dựa vào vài giây trong video để kết luận về tính cách hay mối quan hệ của các thành viên.

Duy Khánh hỏi Hoàng Rob về tình huống gây tranh cãi

Sau đó, vào khuya ngày 10/6, Duy Khánh đã trực tiếp hỏi Hoàng Rob để làm rõ vấn đề này. Trong đoạn tin nhắn thoại được Duy Khánh chia sẻ với người hâm mộ, Hoàng Rob khẳng định anh hoàn toàn không khó chịu trước cách đùa của nam diễn viên. Theo Hoàng Rob, Duy Khánh ngoài đời vốn thường xuyên có những màn tương tác “xà lơ” như vậy. Anh cho biết mỗi khi Duy Khánh xuất hiện, không khí giữa các thành viên thường trở nên vui vẻ và hài hước hơn.

Mew Amazing cũng lên tiếng vì đoạn video được trích từ chính vlog của mìn

Mew Amazing cũng lên tiếng vì đoạn video được trích từ chính vlog của mình. Nam nhạc sĩ cho biết anh đã đọc những cuộc thảo luận xoay quanh khoảnh khắc giữa mình, Hoàng Rob và Duy Khánh, đồng thời khẳng định cả hai không hề khó chịu với “miếng hài” của nam diễn viên. Theo Mew Amazing, các thành viên đã đủ thân thiết để hiểu ý nhau qua cả lời nói lẫn cử chỉ, vì vậy anh tin Duy Khánh khi ấy chỉ đùa vui và hoàn toàn không có ác ý.

Nam nhạc sĩ cũng mong khán giả nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng hơn để các Anh Tài có thể thoải mái tương tác với nhau trong chương trình. Anh cho biết bản thân cũng hiểu cách đùa của Neko Lê, BB Trần và những người bạn đã gắn bó trong thời gian qua, đồng thời khẳng định các thành viên vẫn hòa đồng, vui vẻ khi bước vào hành trình mới.

Duy Khánh liên tục vướng tranh cãi tại Chông Gai

Thời gian qua, Duy Khánh là một trong những cái tên nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tranh cãi bắt đầu từ màn trình diễn của Biệt Đội Tái Xuất trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đội hình gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê bị nhiều khán giả nhận xét chưa đáp ứng kỳ vọng dù có lợi thế về kinh nghiệm sân khấu, độ nhận diện và lượng người hâm mộ sẵn có từ mùa đầu. Các tiết mục bị chê thiếu điểm nhấn, dàn dựng cầu kỳ nhưng sa vào biểu cảm và mảng miếng.

Mew Amazing cũng lên tiếng vì đoạn video được trích từ chính vlog của mìn

Sau những ý kiến trái chiều về phần trình diễn, Duy Khánh tiếp tục trở thành tâm điểm vì một số phát ngôn và cách tương tác trong chương trình. Chia sẻ mang theo hình các Anh Tài mùa 1 vì “vào đây sợ lạc lõng” bị một bộ phận khán giả cho là thiếu thuyết phục, bởi nam diễn viên từng tham gia mùa đầu và đã quen với ê-kíp, format cũng như môi trường ghi hình.

Một số khoảnh khắc Duy Khánh tương tác với các thành viên mới cũng được cắt riêng và lan truyền trên mạng xã hội. Từ đó, nam diễn viên bị nhận xét có cách giao tiếp chưa mềm mỏng, thậm chí xuất hiện nhiều bình luận cho rằng anh mang tâm lý “ma cũ thị uy ma mới”.

Những phát ngôn của anh trong chương trình khiến tranh cãi về Duy Khánh càng tăng cao

Làn sóng tranh cãi ngày càng lớn khiến mạng xã hội xuất hiện thông tin Duy Khánh đã xin rút khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vào chiều 6/7. Tối cùng ngày, nam diễn viên nhắn tin trong group chat với người hâm mộ để phủ nhận tin đồn, đồng thời trấn an khán giả rằng anh vẫn tiếp tục hành trình tại chương trình. Cho đến hiện tại, những tranh luận xung quanh Duy Khánh trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình