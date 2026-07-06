Duy Khánh làm rõ thông tin rút khỏi show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Giữa bão chỉ trích, Duy Khánh bất ngờ đưa ra thông báo liên quan đến việc rút khỏi show Chông Gai.

Duy Khánh phủ nhận tin đồn rút khỏi show Chông Gai

Duy Khánh đang là tâm điểm trên mạng xã hội sau loạt tranh cãi xoay quanh tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Tối 6/7, nam diễn viên đã có những tin nhắn trong group chat với người hâm mộ để lên tiếng trước những ồn ào, đồng thời phản hồi tin đồn anh xin rút khỏi chương trình. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Duy Khánh chính thức lên tiếng về tin đồn rút khỏi show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trong tin nhắn, Duy Khánh mở đầu bằng việc nhắc lại hình xăm lớn nhất trên cơ thể. Với nam diễn viên, hình xăm này mang ý nghĩa đặc biệt, như một lời nhắc nhớ rằng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là “ngôi nhà thứ 2” của mình. Anh cho biết chương trình từng cho mình được sống trong một hành trình nhiều cảm xúc, nơi anh trân trọng và biết ơn vì những trải nghiệm đã có. Đồng thời khẳng định bản thân luôn dành sự tôn trọng và tình cảm đặc biệt cho ekip cũng như các thí sinh đã đồng hành cùng mình.

Duy Khánh phủ nhận tin đồn rút khỏi show trong broadcast

Duy Khánh cũng thẳng thắn phủ nhận tin đồn xin rút khỏi chương trình, khẳng định anh vẫn đang tham gia ghi hình và không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Nam diễn viên cho biết hơn một tháng qua, anh được gặp gỡ, kết nối với nhiều người anh, người em và những người bạn mới, cảm nhận rõ sự gắn kết như một gia đình thật sự.

Tin đồn về việc Duy Khánh rút khỏi show lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội liên tục hướng vào Neko Lê và Duy Khánh sau tập 2. Đến chiều 6/7, nhiều thông tin lan truyền cho rằng Duy Khánh đã rút khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Tin đồn này nhanh chóng khiến cộng đồng Gai Con xôn xao, buộc nam diễn viên phải lên tiếng trấn an.

Làn sóng “phẫn nộ” với Duy Khánh và dàn anh tài mùa 1

Trước khi lên tiếng phủ nhận tin đồn rời chương trình, Duy Khánh đã trải qua những ngày bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ màn trình diễn của Biệt Đội Tái Xuất trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đây là đội hình gồm 5 Anh tài mùa 1: BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê.

Nhóm anh tài mùa 1 quay trở lại đang là tâm điểm tranh cãi

Ngay từ khi được công bố, Biệt Đội Tái Xuất đã là một trong những yếu tố được chú ý nhất mùa 2. Cả 5 thành viên đều từng đi qua mùa đầu tiên, có sẵn lượng khán giả ủng hộ, độ nhận diện tốt và kinh nghiệm sân khấu sau hành trình trước đó. Chính vì vậy, phần trở lại của nhóm được đặt nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, sau khi tập 2 lên sóng, màn thể hiện của Biệt Đội Tái Xuất lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng các tiết mục chưa tương xứng với lợi thế và sự kỳ vọng ban đầu. Phần trình diễn bị nhận xét thiếu điểm nhấn âm nhạc, dàn dựng có nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng chưa tạo được hiệu quả thuyết phục. Một bộ phận người xem còn cho rằng nhóm sa vào biểu cảm, mảng miếng và cách xử lý sân khấu khiến tổng thể trở nên lố, sến.

Ngoài phần trình diễn chưa thuyết phục, Duy Khánh còn gây tranh cãi vì một số phát ngôn và cách tương tác trong chương trình

Duy Khánh cũng bị kéo vào làn sóng chỉ trích sau tập 2. Ngoài phần trình diễn chưa thuyết phục, nam diễn viên còn gây tranh cãi vì một số phát ngôn và cách tương tác trong chương trình. Trong đó, câu nói anh mang theo hình của các Anh tài mùa 1 vì “vào đây sợ lạc lõng” trở thành chủ đề bị bàn luận nhiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng chia sẻ này thiếu thuyết phục, bởi Duy Khánh từng tham gia mùa đầu và đã quen với ekip, format cũng như môi trường ghi hình. Trong bối cảnh các Anh tài mới còn đang làm quen với chương trình, cách nói của nam diễn viên bị một số người xem nhận xét là chưa hợp lý.

Tài khoảng threads của Duy Khánh không thể truy cập được

Từ khóa về Duy Khánh liên tục xuất hiện trên top thịnh hành

Không chỉ vậy, một vài khoảnh khắc tương tác giữa Duy Khánh và các thành viên mới cũng bị soi lại. Một số khán giả cho rằng cách thể hiện của nam diễn viên chưa đủ mềm mỏng, khiến cụm từ “ma cũ thị uy ma mới” xuất hiện trong nhiều bài đăng bàn luận. Dù vẫn có ý kiến bênh vực cho rằng các khoảnh khắc này có thể bị cắt dựng hoặc đặt trong bối cảnh giải trí của chương trình, làn sóng phản ứng vẫn tiếp tục lan rộng.

Sự việc lớn đến mức tên của Duy Khánh và Neko Lê nhiều lần xuất hiện trong mục thịnh hành trên Threads. Giữa thời điểm bị chỉ trích, tài khoản Threads của Duy Khánh cũng không còn xuất hiện như trước. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên đã xóa hoặc ẩn tài khoản. Trước đó, Duy Khánh là nghệ sĩ hoạt động khá thường xuyên trên nền tảng này, nên việc tài khoản biến mất đúng lúc tranh cãi bùng lên càng khiến câu chuyện được chú ý hơn.

Hiện tại những tranh cãi xung quanh Duy Khánh vẫn đang được bàn tán khắp mạng xã hội

Trong bối cảnh đó, tin đồn Duy Khánh xin rút khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội và sau đó nam diễn viên nhanh chóng phủ nhận. Hiện tại những tranh cãi xung quanh Duy Khánh, các anh tài mùa 1 và chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vẫn đang được bàn tán khắp mạng xã hội.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình