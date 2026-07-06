Neko Lê lên tiếng, Duy Khánh có động thái lạ giữa bão chỉ trích kỹ năng yếu kém tại show Chông Gai

Hai nghệ sĩ vừa có động thái gây chú ý giữa tâm bão chỉ trích.

Neko Lê lên tiếng, Duy Khánh khóa tài khoản Threads giữa bão chỉ trích

Sau khi tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, sự trở lại của dàn Anh tài mùa 1 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đó, Duy Khánh và Neko Lê là hai cái tên bị nhắc đến nhiều nhất. Từ màn trình diễn, kỹ năng sân khấu đến phát ngôn trong chương trình, cả hai liên tục xuất hiện trong các bài đăng bàn luận của khán giả. Làn sóng phản ứng lớn đến mức tên của Duy Khánh và Neko Lê nhiều lần lọt vào mục thịnh hành trên Threads, kéo theo lượng thảo luận dày đặc.

Duy Khánh và Neko Lê đã ẩn/ khóa tài khoản Threads cá nhân giữa tâm bão chỉ trích

Đáng chú ý, giữa lúc tranh luận chưa hạ nhiệt, cộng đồng mạng phát hiện tài khoản Threads của Neko Lê đã rơi vào trạng thái không thể truy cập như trước. Trước đó, nam nghệ sĩ là một trong những gương mặt hoạt động khá sôi nổi trên nền tảng này, thường xuyên cập nhật hoạt động cá nhân và tương tác với khán giả. Việc Neko Lê khóa hoặc ẩn tài khoản ngay giữa thời điểm bị gọi tên liên tục khiến động thái này càng được chú ý.

Đến sáng 6/7, Neko Lê có chia sẻ trong một nhóm trò chuyện với người hâm mộ. Nam nghệ sĩ cho biết những ngày qua, mọi chuyện ồn ào “mọi người cũng thấy rồi” và anh nhận được nhiều tin nhắn an ủi. Neko Lê thừa nhận bản thân “còn nhiều cái yếu kém”, đồng thời cho rằng nên nhìn nhận điều đó. Tuy nhiên, anh muốn lên tiếng để làm rõ một vài tình huống trong chương trình vì không muốn người khác bị liên lụy, đặc biệt là Mew Amazing. Trước đó, bên cạnh làn sóng chỉ trích kỹ năng, một số khán giả cũng chỉ ra những thái độ được cho là chưa phù hợp của anh đối với Mew Amazing.

Neko Lê lên tiếng

Theo chia sẻ của Neko Lê, câu nói “đơn giản mà” sau khi bước vào phòng chờ không nhằm thể hiện thái độ khi thắng, mà liên quan đến chuyện trang phục. Nam nghệ sĩ giải thích trước đó anh có nói với Mew Amazing rằng mình mặc đồ lên sân khấu đơn giản, nên khi nhắc lại chữ “đơn giản” là đang nói về bộ đồ. Ngoài ra, Neko Lê cũng phân trần về khoảnh khắc nói “thà là nói bị loại” khi Mew Amazing nhắc đến chuyện “lỡ mà anh không còn nữa”. Theo anh, cụm “không còn nữa” mang nghĩa nặng nề hơn, trong khi chuyện “bị loại” là cách anh em từng đùa với nhau từ mùa 2024 nên nói ra thoải mái hơn.

Duy khánh đã xóa hoặc ẩn tài khoản Threads giữa bão tranh cãi dù trước đó anh là nghệ sĩ nghệ sĩ thường xuyên hoạt động trên nền tảng này

Trong khi đó, Duy Khánh cũng có động thái gây chú ý không kém. Tài khoản Threads của nam diễn viên cũng không còn xuất hiện như trước, khiến nhiều khán giả cho rằng anh đã xóa hoặc ẩn tài khoản giữa bão tranh cãi. Trước đó, Duy Khánh cũng là nghệ sĩ thường xuyên hoạt động trên Threads, nên việc tài khoản biến mất đúng thời điểm bị chỉ trích khiến câu chuyện tiếp tục được bàn luận.

Làn sóng chỉ trích Duy Khánh, Neko Lê và nhóm anh tài mùa 1

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ màn trình diễn của Biệt Đội Tái Xuất trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đây là đội hình gồm 5 Anh tài mùa 1 gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê. Dù có lợi thế lớn về độ quen mặt, lượng fan sẵn có và kinh nghiệm sân khấu sau mùa đầu, phần thể hiện của nhóm lại bị nhiều khán giả nhận xét chưa tương xứng với kỳ vọng. Các tiết mục bị chê thiếu điểm nhấn âm nhạc, dàn dựng cầu kỳ nhưng sa vào biểu cảm, mảng miếng, khiến tổng thể trở nên lố, sến và kém thuyết phục.

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ màn trình diễn của Biệt Đội Tái Xuất trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Với Neko Lê, tranh cãi tập trung nhiều vào kỹ năng trình diễn. Ở Công diễn Hội ngộ, anh thể hiện ca khúc Do U See trước khi cùng Biệt Đội Tái Xuất mang đến sân khấu Xin Hãy Thứ Tha . Tuy nhiên, phần solo của Neko Lê không tạo được hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. Nhiều bài đăng trên Threads nhận xét nam nghệ sĩ chưa đủ thuyết phục về giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu và độ nổi bật khi đứng cạnh các anh tài khác. Một số ý kiến còn đặt câu hỏi về việc anh tiếp tục góp mặt ở mùa 2 khi chưa cho thấy sự vượt trội về chuyên môn so với nhiều gương mặt mới.

Neko Lê bị chỉ trích vì kỹ năng yếu kém tại chương trình

Từ khóa về Neko Lê liên tục xuất hiện trên nhóm thịnh hành ở Threads

Duy Khánh cũng bị kéo vào làn sóng chỉ trích sau tập 2. Bên cạnh phần trình diễn thiếu thuyết phục, nam diễn viên còn gây tranh cãi vì một số phát ngôn và cách tương tác trong chương trình. Câu nói anh mang theo hình của các Anh tài mùa 1 vì “vào đây sợ lạc lõng” bị một bộ phận khán giả cho là thiếu thuyết phục, bởi Duy Khánh từng tham gia mùa đầu và đã quen với ê-kíp, format cũng như môi trường ghi hình. Một số khoảnh khắc tương tác với các thành viên mới cũng bị nhận xét là chưa mềm mỏng, khiến cụm từ “ma cũ thị uy ma mới” xuất hiện trong nhiều bài đăng bàn luận.

Bên cạnh phần trình diễn thiếu thuyết phục, Duy Khánh còn gây tranh cãi vì một số phát ngôn và cách tương tác trong chương trình

Từ khóa về Duy Khánh cũng xuất hiện trên nhóm thịnh hành ở Threads

Việc Duy Khánh và Neko Lê ẩn/khóa tài khoản Threads giữa thời điểm bị gọi tên liên tục giữa tâm điểm tranh cãi càng gây chú ý. Từ những phát ngôn trong chương trình, phần trình diễn cá nhân đến kết quả công diễn, mọi chi tiết liên quan đến hai nghệ sĩ đều trở thành chủ đề bàn tán. Sau tập 2, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 không chỉ gây chú ý bởi các sân khấu, mà còn mở ra tranh luận về cách chương trình đưa dàn Anh tài mùa đầu trở lại và phản ứng của khán giả trước nhóm nghệ sĩ cũ.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình