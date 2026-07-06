Jun Phạm đi hát 16 năm bị chê "không có tư duy âm nhạc", trở lại show Chông Gai hứng chỉ trích

Jun Phạm này nhận về không ít tranh cãi sau đêm diễn tại show thực tế.

Tập 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa lên sóng đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Bên cạnh những tiết mục nhận "cơn mưa" lời khen, không ít sân khấu cũng tạo nên làn sóng tranh cãi, đặc biệt là màn tái xuất của Biệt đội Tái Xuất gồm những gương mặt quen thuộc từ mùa 1 như BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê.

Nếu Neko Lê gây nhiều ý kiến trái chiều với phần thể hiện Do U See và yêu cầu “out” khỏi chương trình thì Jun Phạm trở thành cái tên bị netizen réo gọi nhiều không kém. Theo đó, trong đêm Công diễn 1, Jun Phạm đã thể hiện ca khúc solo mang tên 1%. Tiết mục được dàn dựng chỉn chu với nhiều hiệu ứng được đầu tư tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, màn trình diễn lại tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Jun Phạm nhận về nhiều ý kiến trái chiều với màn trình diễn cá nhân tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Nhiều khán giả cho rằng Jun Phạm mang đến một tiết mục an toàn, chưa tạo được điểm nhấn về giọng hát lẫn cách xử lý bài hát. Trên MXH, không ít ý kiến nhận xét nam ca sĩ vẫn thiên về diễn xuất và biểu cảm sân khấu hơn là khoe nội lực vocal.

Thậm chí, một số bình luận còn cho rằng sau 16 năm hoạt động, Jun Phạm vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tư duy âm nhạc, khiến màn trình diễn 1% chưa đáp ứng được kỳ vọng của người xem. Bên cạnh đó, nhiều bình luận còn bày tỏ sự thất vọng với màn trở lại của nam ca sĩ. Một số tài khoản còn để lại những nhận xét nặng nề như cho rằng anh "không có tư duy âm nhạc", "hát chưa thuyết phục" , hay "vỡ mộng" sau đêm công diễn.

Những ý kiến trái chiều dành cho Jun Phạm sau màn trình diễn

Thậm chí còn khá “nặng lời” khi thừa nhận “vỡ mộng” và yêu cầu anh cùng các anh tài trong Biệt Đội Tái Xuất rút khỏi chương trình

Giữa loạt ý kiến trái chiều, Jun Phạm cũng có động thái khi đăng tải loạt hình ảnh trong phần trình diễn 1% kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Thôi người ta nói gì cũng đúng”. Thế nhưng ngay bên dưới bài đăng này vẫn xuất hiện không ít bình luận tiếp tục chỉ trích màn thể hiện của Jun Phạm.

Dẫu vậy, Jun Phạm cũng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Một số người nhận xét 1% vốn là tiết mục thiên về tính giải trí, đề cao khả năng trình diễn, tương tác sân khấu hơn là phô diễn kỹ thuật thanh nhạc nên việc đánh giá chỉ dựa trên một vài khoảnh khắc là chưa thật sự công bằng.

Mặt khác, nhiều khán giả cũng cho rằng Jun Phạm luôn là nghệ sĩ có thế mạnh về khả năng làm chủ sân khấu, diễn xuất và truyền năng lượng. Theo họ, mỗi nghệ sĩ đều có màu sắc riêng và không phải tiết mục nào cũng được xây dựng với mục tiêu khoe kỹ thuật hát.

Jun Phạm có bài đăng trên trang cá nhân sau khi nhận về những ý kiến trái chiều

Không chỉ phần trình diễn, kết quả chấm điểm cũng là nguyên nhân khiến Jun Phạm và Biệt đội tái xuất trở thành tâm điểm tranh cãi. Với 1.660 điểm, nhóm xếp thứ 2 sau Công diễn Hội ngộ, vượt qua nhiều đội hình được khán giả đánh giá cao. Trong bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân, Jun Phạm cũng đứng thứ 2 với 480 điểm, trong khi 4/5 thành viên Biệt đội tái xuất đều góp mặt trong Top 5. Thành tích này khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về tính công bằng, cho rằng các "Anh tài" mùa đầu có lợi thế lớn nhờ lượng người hâm mộ và sức hút được tích lũy từ mùa trước.

Điểm số của Jun Phạm giúp anh đứng ở vị trí thứ 2 khiến nhiều khán giả cho rằng thiếu công bằng

Jun Phạm tên thật là Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989, anh chính thức debut cùng nhóm 365daband vào năm 2010 dưới sự quản lý của Ngô Thanh Vân. Trong hơn 6 năm hoạt động, 365daband là một trong những boygroup thành công nhất Vpop với nhiều bản hit và lượng người hâm mộ đông đảo, trước khi chính thức tan rã vào năm 2016.

Jun Phạm debut với 365daband vào năm 2010

Sau khi nhóm ngừng hoạt động, Jun Phạm phát triển sự nghiệp solo theo nhiều hướng. Anh tham gia ca hát, diễn xuất, viết sách, góp mặt trong nhiều gameshow và chương trình truyền hình thực tế. Nhờ hình ảnh gần gũi, hoạt ngôn cùng sự đa năng, Jun Phạm dần xây dựng được chỗ đứng riêng trong làng giải trí.

Đến nay, sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, Jun Phạm vẫn là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả. Với màn trở lại tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 , chắc chắn Jun Phạm cần nhìn nhận nghiêm túc những ý kiến nhận xét để có thể tiếp tục hành trình phía trước và chinh phục những khán giả khó tính.

Ảnh: FB/Threads