Sân khấu cuối cùng của AMEE

Sự biến mất của AMEE khiến không ít người xôn xao.

Thời gian gần đây, AMEE gần như "mất tích" khỏi các hoạt động giải trí. Giữa lúc "Công chúa Vpop" bất ngờ biến mất khỏi đường đua âm nhạc, cư dân mạng liên tục đặt ra những câu hỏi về tung tích của nữ ca sĩ. Đã một thời gian dài, AMEE không có bất kỳ động thái mới nào trên các nền tảng cá nhân, cũng không xuất hiện trong các dự án nghệ thuật đáng chú ý.

Lần gần nhất AMEE xuất hiện trước truyền thông là tại một sự kiện thời trang diễn ra vào ngày 10/5

Lần gần nhất AMEE xuất hiện trước truyền thông là tại một sự kiện thời trang diễn ra vào ngày 10/5. Sau sự kiện này, nữ ca sĩ gần như không còn góp mặt ở bất kỳ hoạt động giải trí nổi bật nào. Sự im ắng kéo dài khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò, đặc biệt trong bối cảnh Vpop liên tục sôi động với hàng loạt sản phẩm và chương trình mới.

Đầu tháng 12/2025, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi bất ngờ thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó

Nhìn lại chặng đường hoạt động của AMEE trong gần một năm qua, sự vắng bóng này càng trở nên đáng chú ý. Đầu tháng 12/2025, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi bất ngờ thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Đây được xem là một trong những cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của AMEE kể từ khi ra mắt.

Trong bài chia sẻ khi đó, AMEE cho biết quyết định rời công ty được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Nữ ca sĩ xem đây là cột mốc mở ra một chương mới trên hành trình âm nhạc với nhiều định hướng mang tính cá nhân hơn. Cô gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua, đồng thời cho biết sẽ chính thức hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M. Đây là đơn vị được giới thiệu sẽ đồng hành cùng AMEE trong việc xây dựng chiến lược phát triển nghệ thuật ở giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả về một màn tái xuất sau khi chuyển sang công ty quản lý mới, AMEE lại bước vào khoảng lặng kéo dài

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả về một màn tái xuất sau khi chuyển sang công ty quản lý mới, AMEE lại bước vào khoảng lặng kéo dài. Kể từ thời điểm thay đổi "bến đỗ", nữ ca sĩ chưa phát hành thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Các hoạt động biểu diễn, quảng bá hay tham gia chương trình giải trí vô cùng nhỏ giọt.

B Ray và AMEE biểu diễn Chờ Anh Về ở Sóng 26

Tương tác của 2 nghệ sĩ từng gây chú ý vì quá thân mật

Sân khấu âm nhạc quy mô cuối cùng của AMEE tính đến thời điểm hiện tại là màn trình diễn ca khúc Chờ Anh Về cùng B Ray tại chương trình Sóng 26. Đây cũng là lần gần nhất nữ ca sĩ đứng trên sân khấu biểu diễn trước công chúng. Trước đó, ca khúc đã được hai nghệ sĩ giới thiệu trong khuôn khổ Anh Trai Say Hi 2025 và nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực. Màn kết hợp của AMEE và B Ray nhận nhiều lời khen từ khán giả, góp phần giúp Chờ Anh Về tạo sức hút mạnh mẽ và đưa B Ray lên Top 1 Trending ở thời điểm phát hành.

AMEE hỗ trợ B Ray trong Chung kết solo Anh Trai Say Hi mùa 2

Với sự góp giọng của AMEE, Chờ Anh Về mang về nhiều thành tích tốt

Sau sân khấu tại Sóng 26, nhiều khán giả kỳ vọng AMEE sẽ sớm trở lại với các dự án cá nhân hoặc góp mặt trong những chương trình thực tế mới. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Ngoài một vài lần xuất hiện tại các sự kiện, nữ ca sĩ gần như không có thêm bất kỳ hoạt động nghệ thuật đáng chú ý nào. Khoảng lặng kéo dài sau khi rời công ty quản lý cũ, cộng hưởng với việc "biến mất" trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không ngừng đưa ra nhiều suy đoán về lý do đằng sau sự vắng bóng của "Công chúa Vpop".

Sau sân khấu tại Sóng 26, nhiều khán giả kỳ vọng AMEE sẽ sớm trở lại với các dự án cá nhân hoặc góp mặt trong những chương trình thực tế mới

Khoảng lặng kéo dài sau khi rời công ty quản lý cũ, cộng hưởng với việc "biến mất" trên mạng xã hội và thiếu vắng các kế hoạch âm nhạc mới, đang khiến cộng đồng mạng không ngừng đưa ra nhiều suy đoán về lý do đằng sau sự vắng bóng của AMEE. Đến nay, nữ ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào liên quan đến khoảng thời gian im ắng này, càng khiến người hâm mộ thêm chờ đợi một tín hiệu trở lại trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV