Nam ca sĩ Việt duy nhất có mặt ở cả show Chông Gai và Say Hi

Đây là nam ca sĩ Việt duy nhất “xuất hiện” ở cả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà “Say Hi’ trong cùng một buổi tối

Tối ngày 4/7, tập đầu tiên của chương trình Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng, đánh dấu màn ra mắt của nhiều gương mặt mới đầy triển vọng. Trong số đó, KIMLONG nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố nhận được nhiều sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc riêng biệt cùng câu chuyện phía sau hành trình nghệ thuật.

Ngay trong phần xuất hiện đầu tiên, KIMLONG mang đến màn trình diễn ca khúc Let Me Go theo phong cách live kết hợp trình diễn sản xuất trực tiếp. Anh đảm nhận đồng thời vai trò producer, người chơi nhạc và người thể hiện, khi toàn bộ tiết mục được dàn dựng như một không gian studio thu nhỏ ngay trên sân khấu. Thay vì một màn trình diễn thuần hát, phần xuất hiện được triển khai như quá trình tạo nhạc diễn ra theo thời gian thực, nơi khán giả có thể quan sát cách một bản phối được hình thành ngay trên sân khấu.

KIMLONG mang một studio mini và sản xuất nhạc ngay trên sân khấu

Đáng chú ý, cùng thời điểm phát sóng 4/7, Let Me Go cũng bất ngờ xuất hiện tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây là ca khúc thuộc Công diễn 1, được Hoàng Dũng và Thơm lựa chọn để trình diễn. Trong quá trình chọn bài, Thỏ (Da LAB) từng nhận xét đây là một trong những ca khúc có khả năng được nhiều đội lựa chọn, cho thấy sức hút của sáng tác trong bối cảnh công diễn.

Việc cùng một ca khúc xuất hiện ở hai chương trình âm nhạc lớn trong cùng một tối, nhưng theo hai hình thức thể hiện khác nhau, tạo nên một trường hợp hiếm gặp trên sóng truyền hình thực tế âm nhạc, khi một sản phẩm vừa tồn tại dưới vai trò bản gốc, vừa được khai thác lại bởi các nghệ sĩ khác trong cùng thời điểm phát sóng.

KIMLONG thể hiện Let Me Go ở Tinh Hà Say Hi

Trở lại với câu chuyện của KIMLONG, hành trình âm nhạc của anh không bắt đầu từ sân khấu mà xuất phát từ một bước rẽ hoàn toàn khác. Trước khi hoạt động nghệ thuật, anh từng là vận động viên Taekwondo cấp quốc gia, thi đấu chuyên nghiệp trong nhiều năm trước khi buộc phải tạm dừng vì chấn thương.

Trong quá trình tập luyện, KIMLONG từng trải qua nhiều chấn thương nghiêm trọng như trật mắt cá chân, tổn thương đầu gối và có giai đoạn gần một tháng không thể di chuyển. Chính quãng thời gian này trở thành bước ngoặt, khi anh bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc từ việc tự học đàn tại nhà trong lúc hồi phục.

KIMLONG đã từng là vận động viên quốc gia Taekwondo

Từ trải nghiệm ban đầu mang tính tình huống, KIMLONG dần chuyển hướng sang sáng tác và sản xuất âm nhạc. Xuất phát điểm từ thể thao khiến cách tiếp cận của anh nghiêng về tư duy kiểm soát cấu trúc và sản xuất hơn là biểu diễn thuần túy.

Trước khi xuất hiện trên truyền hình thực tế, KIMLONG đã hoạt động âm nhạc từ năm 2021 với vai trò songwriter và producer. Anh từng góp mặt trong dự án 55 Radar và album Space Jam 4 với các ca khúc Người Việt và Tình Cờ , đánh dấu giai đoạn đầu bước vào môi trường âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau đó, Let Me Go trở thành dấu mốc quan trọng khi từng đạt vị trí No.1 Spotify Viral, giúp tên tuổi KIMLONG bắt đầu được biết đến rộng hơn trong cộng đồng nghe nhạc trẻ.

Let Me Go là ca khúc mở đường thành công của KIMLONG

Bước tiến rõ rệt nhất trong định hình phong cách cá nhân của KIMLONG nằm ở EP bittersweet . Đây là dự án cho thấy rõ cách anh xây dựng thế giới âm nhạc riêng, khi đảm nhận toàn bộ từ sáng tác, sản xuất đến thể hiện. Khác với các sản phẩm trước thiên về một single nổi bật, bittersweet được triển khai như một tổng thể thống nhất, phản ánh rõ hơn tư duy nghệ sĩ độc lập trong việc kiểm soát toàn bộ “ngôn ngữ âm thanh” của mình.

Không đi theo hướng tạo hiệu ứng lan truyền tức thời, EP này nhấn mạnh vào sự liền mạch trong cảm xúc và cấu trúc âm nhạc, cho thấy bước chuyển từ việc tạo ra từng ca khúc riêng lẻ sang xây dựng một hệ thẩm mỹ ổn định hơn trong âm nhạc cá nhân.

Bittersweet cho thấy sự táo bạo của KIMLONG trong cách làm nhạc khi EP mang nhiều tầng cảm xúc khác nhau từ cay đắng cho tới hạnh phúc

Hiện tại, KIMLONG hoạt động dưới sự quản lý của Universal Music Vietnam và theo đuổi định hướng nghệ sĩ đa nhiệm, vừa sáng tác, vừa sản xuất, vừa thể hiện trong cùng một hệ thống sáng tạo.

Với việc góp mặt trong đội hình Tinh Hà Say Hi, KIMLONG trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý ngay từ tập mở màn. Sự kết hợp giữa màn trình diễn cá nhân trên sân khấu và dấu ấn từ các sản phẩm âm nhạc đang lan tỏa trên nền tảng số giúp nam nghệ sĩ bước vào chương trình với nhiều kỳ vọng trong hành trình sắp tới.

Ảnh: Tổng hợp MXH