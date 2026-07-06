Jun Phạm lên tiếng giữa bão tranh cãi show Chông Gai: "Cùng lắm nghe góp ý thêm"

Phát ngôn mới nhất của Jun Phạm giữa tâm bão chỉ trích.

Jun Phạm lên tiếng trấn an fan giữa bão chỉ trích

Sáng 6/7, Jun Phạm có loạt chia sẻ trong kênh chat với người hâm mộ giữa thời điểm anh và nhóm Biệt đội Tái Xuất đang trở thành tâm điểm bàn luận sau tập mới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Trước đó, phần trình diễn của nhóm gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trong đoạn trò chuyện, Jun Phạm cho biết anh vẫn ổn và mong người hâm mộ không buồn hay suy nghĩ quá nhiều trước những tranh luận đang diễn ra. Nam ca sĩ nhắc lại cảm giác khi tham gia một chương trình thực tế, cho rằng hành trình này có nhiều cung bậc cảm xúc, lúc lên lúc xuống nên người xem cần giữ góc nhìn bình tĩnh và quan sát mọi việc ở khoảng cách rộng hơn.

Jun Phạm trấn an người hâm mộ và cho biết anh vẫn ổn

Jun Phạm cũng nhìn lại hành trình ở mùa trước, khi anh từng thử sức với nhiều điều mới như sáng tác, đu lụa và cũng từng nhận không ít ý kiến khen chê. Theo nam ca sĩ, những trải nghiệm đó giúp anh tự hiểu ra nhiều điều và trưởng thành hơn. Anh cho biết vài ngày qua không đọc kỹ mạng xã hội vì bận luyện phim, nhưng việc nhiều người liên tục hỏi thăm cũng khiến anh phần nào hiểu được tình hình.

Bên cạnh việc trấn an fan, Jun Phạm nhắc đến tinh thần thử nghiệm trên sân khấu. Anh cho rằng khi đã thử nhiều thứ mới, kết quả ra sao thì bản thân vẫn có thể lắng nghe góp ý để điều chỉnh. Nam ca sĩ giữ thái độ nhẹ nhàng, cho rằng mọi chuyện không quá nghiêm trọng và vẫn có thể nhìn nhận theo hướng tích cực.

Jun Phạm cho biết rằng khi đã thử nhiều thứ mới, kết quả ra sao thì bản thân vẫn có thể lắng nghe góp ý để điều chỉnh

Không chỉ nói về chương trình, Jun Phạm còn kể câu chuyện nhỏ về việc thử ăn trái vải do OSAD tặng. Ban đầu anh có phần e dè vì phần vỏ của loại quả này, nhưng sau khi thử lại thấy bên trong ngọt và phần thịt dai như thạch. Câu chuyện nhanh chóng được người hâm mộ hưởng ứng trong nhóm chat, thậm chí có fan còn đùa rằng nếu ca khúc 1% đạt 1 triệu lượt xem, Jun Phạm sẽ ăn chôm chôm. Jun Phạm cũng tranh thủ kêu gọi người hâm mộ nghe 1% , xem đây là cách tiếp thêm năng lượng để anh tiếp tục thực hiện sản phẩm mới. Sau loạt chia sẻ này, từ khóa "Jun Phạm trấn an người hâm mộ" được nhiều tài khoản nhắc đến và leo lên top thịnh hành trên Threads.

Từ khóa về Jun Phạm lên top thịnh hành trên Threads

Jun Phạm bị chê “không có tư duy âm nhạc”, gây tranh cãi vì tiết mục tại show Chông Gai

Nguồn cơn những tranh cãi xoay quanh Jun Phạm đến từ màn tái xuất của Biệt đội Tái Xuất tại tập 2 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nơi anh đứng chung đội hình với BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê. Ngay từ khi được công bố, Biệt đội Tái Xuất đã nhận nhiều sự quan tâm nhờ độ nhận diện sẵn có. Các thành viên đều từng đi qua mùa đầu, có lượng khán giả ủng hộ riêng và đã quen với sân khấu của chương trình. Vì vậy, màn trở lại của nhóm được nhiều người chờ đợi trước khi tập 2 phát sóng.

Jun Phạm bị chỉ trích vì tiết mục tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Trong Công diễn Hội ngộ, Jun Phạm mang đến tiết mục solo 1%. Sân khấu được đầu tư về dàn dựng, kết hợp hiệu ứng, biểu cảm và tương tác trình diễn. Tuy nhiên sau khi chương trình lên sóng, tiết mục này lại tạo ra nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng phần thể hiện của Jun Phạm chưa có điểm nhấn rõ về giọng hát lẫn cách xử lý bài. Nhiều bình luận nhận xét nam ca sĩ vẫn thiên về biểu cảm, diễn xuất và không khí sân khấu hơn là cho thấy sự thuyết phục về mặt vocal.

Một số ý kiến bày tỏ sự thất vọng vì kỳ vọng cao hơn vào màn trở lại của Jun Phạm sau mùa đầu. Trên mạng xã hội, các chỉ trích xoay quanh việc nam ca sĩ bị cho là “không có tư duy âm nhạc”, hát chưa đủ thuyết phục và chưa cho thấy sự tiến bộ rõ sau nhiều năm hoạt động. Dưới bài đăng hình ảnh sân khấu 1% của Jun Phạm với dòng trạng thái “Thôi người ta nói gì cũng đúng”, vẫn có không ít bình luận tiếp tục nhắc lại phần trình diễn gây tranh cãi này.

Jun Phạm gây thất vọng và bị chê là “không có tư duy âm nhạc”

Ở chiều ngược lại, Jun Phạm cũng nhận được nhiều bình luận bênh vực từ người hâm mộ. Một số khán giả cho rằng 1% là tiết mục thiên về tính giải trí và trình diễn, không đặt trọng tâm hoàn toàn vào kỹ thuật vocal. Theo nhóm ý kiến này, việc đánh giá sân khấu chỉ dựa trên một vài đoạn cắt ngắn hoặc đặt tiêu chí thanh nhạc quá nặng có thể chưa phản ánh đầy đủ mục tiêu của tiết mục.

Không chỉ riêng Jun Phạm, Biệt đội Tái Xuất cũng trở thành chủ đề tranh luận sau tập 2. Neko Lê bị nhiều khán giả nhắc đến vì phần trình diễn Do U See nhận ý kiến trái chiều. Các tiết mục của nhóm đồng thời bị đặt cạnh kỳ vọng lớn dành cho dàn Anh tài mùa 1, những người từng có kinh nghiệm sân khấu và lượng fan tích lũy từ mùa trước.

Bên cạnh đó, tiết mục nhóm của Jun Phạm cũng hứng chịu nhiều tranh cãi về chất lượng chuyên môn

Kết quả chấm điểm cũng là một nguyên nhân khiến tranh cãi lan rộng. Với 1.660 điểm, Biệt đội Tái Xuất xếp thứ 2 sau Công diễn Hội ngộ, vượt qua nhiều đội hình được khán giả đánh giá cao trên mạng xã hội. Ở bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân, Jun Phạm đứng thứ 2 với 480 điểm. Đáng chú ý, 4/5 thành viên của Biệt đội Tái Xuất góp mặt trong Top 5 cá nhân.

Jun Phạm đứng thứ 2 bảng xếp hạng cá nhân bất chấp các tranh cãi về chất lượng chuyên môn

Thành tích này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về lợi thế của các Anh tài mùa đầu khi trở lại chương trình. Một số ý kiến cho rằng nhóm có sẵn lượng người hâm mộ và sức hút từ mùa trước, từ đó tạo lợi thế trong điểm số. Trong khi đó, fan của Biệt đội Tái Xuất cho rằng kết quả phản ánh độ yêu thích và mức độ kết nối của nhóm với khán giả sau hành trình trước đó. Từ màn trình diễn gây thất vọng đến kết quả gây tranh cãi, Jun Phạm hiện vẫn là một trong những cái tên bị nhắc đến nhiều nhất sau tập 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Ảnh FBNV/ chụp màn hình