3 tiếng hát không biết mệt và khu rừng Ánh Sáng • Màn Đêm tiêu tốn 20 tỷ của GREY D

Thị trường live concert Việt Nam đang trải qua giai đoạn vô cùng sôi động với hàng loạt những mini-concert, live concert lớn nhỏ được tổ chức liên tục trong khoảng 1 năm trở lại đây. Rất nhiều trong số đó đến từ những nghệ sĩ trẻ. Giữa cơn bão đầy cạnh tranh đó, việc GREY D tổ chức 2 đêm concert với số lượng có hạn, chọn Nhà hát Hoà Bình làm nơi hạ cánh cho Ánh Sáng • Màn Đêm - đã giúp hoàn thiện bức chân dung về một chàng nghệ sĩ tài năng, duy mỹ và vô cùng sâu sắc.

Dự án với mức đầu tư ngót nghét 20 tỷ đồng cho toàn bộ dự án (cả album và concert), chàng nghệ sĩ Gen Z và ekip của mình hướng đến mục tiêu kiến tạo một không gian nghe - nhìn đạt đến độ thẩm mỹ cao nhất có thể. Đó là tầm nhìn của một nghệ sĩ biết mình là ai, biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và biết cách trân trọng những giá trị nguyên bản nhất của âm nhạc - sẻ chia cảm xúc và kết nối con người.

Bước vào hang động cổ tích của GREY D

Dưới sự nhào nặn của đạo diễn Linh Nguyễn, Giám đốc sáng tạo Ben Phạm cùng ê-kíp ST.319, khái niệm về một sân khấu ca nhạc truyền thống với các tấm màn hình LED phẳng dẹt, phát các visual minh họa lặp đi lặp lại một cách cơ học đã hoàn toàn bị xóa bỏ tại Ánh Sáng • Màn Đêm. Họ đã kiến tạo nên một không gian ba chiều thực thụ, tái hiện thế giới thần thoại nửa thực nửa hư nhưng lại vô cùng gần gũi, giàu chất thơ và toàn bộ là cá tính của GREY D.

Sân khấu được đầu tư theo đúng tinh thần nguyên bản của album, nơi ánh sáng, đạo cụ, chất liệu kiến trúc và hình ảnh cùng tham gia vào vai trò của một người kể chuyện đại tài. Sự đan cài giữa các yếu tố hữu cơ như thảm thực vật tự nhiên, rừng cây, những mỏm đá mô phỏng sự thô ráp của một không gian địa chất nguyên sơ kết hợp cùng lớp khói nặng phủ sát mặt sàn đã tạo nên một chiều sâu thị giác đáng kinh ngạc.

GREY D và ekip tất tay cho từng hình ảnh được xuất hiện trên sân khấu concert:

GREY D và ekip tất tay cho từng hình ảnh được xuất hiện trên sân khấu concert. Sự tất tay này đến từ từng gốc cây, ngọn cỏ được tái hiện, cho đến những thiết bị công nghệ hiện đại nhất. Điểm gây chú ý nhất là màn hình LED trong suốt, thường thấy ở những màn biểu diễn nghệ thuật thị giác ở triển lãm quốc tế, được mang nguyên vẹn đến concert của GREY D tạo sự chuyển động sâu hun hút, đưa khán giả lạc vào hang động rồi mở ra cả khu rừng cổ tích. Hệ thống màn hình LED trong suốt được bố trí tinh tế, cho phép ánh sáng xuyên qua và tạo nên những hiệu ứng chồng lớp hình ảnh ảo ảnh. Khán giả ngồi dưới khán phòng không còn cảm giác mình đang đứng trước một bức vách ngăn cách, mà thực sự có cảm giác bị hút vào, lạc lối và ẩn náu trong khu rừng nghệ thuật của riêng GREY D. Nhờ đó, đêm diễn đã mô phỏng một cách chân thực nhất chiếc hang động đầy màu sắc, nơi nam nghệ sĩ giấu mình để nuôi dưỡng, gặm nhấm những nỗi buồn và chuyển hóa chúng thành những giai điệu trong suốt từng ấy năm.

Đặc biệt, tư duy thiết kế ánh sáng của concert xứng đáng nhận được những điểm mười tuyệt đối về mặt thẩm mỹ thị giác cao cấp. Concept ánh sáng liên tục biến đổi duyên dáng theo từng chương của câu chuyện nội tâm mà không hề có một khoảnh khắc đứt gãy. Có những lúc toàn bộ không gian biểu diễn lại được nhuộm một sắc đỏ rực rỡ, kết hợp cùng hệ thống rèm lớn buông thõng từ trần nhà, hiệu ứng hoa rơi lá rụng và làn khói mờ ảo, tạo nên những khung hình lộng lẫy và giàu tính ẩn dụ như một phân cảnh trong một bộ phim điện ảnh nghệ thuật được đầu tư chuẩn mực.

Từng chuyển động của ánh sáng, gam màu được lựa chọn đều đồng bộ một cách tuyệt đối với ngôn ngữ âm nhạc, tiếp tục khẳng định dấu ấn duy mỹ và sự chỉn chu đến mức cực đoan:

Từng chuyển động của ánh sáng, gam màu được lựa chọn đều đồng bộ một cách tuyệt đối với ngôn ngữ âm nhạc, tiếp tục khẳng định dấu ấn duy mỹ và sự chỉn chu đến mức cực đoan của ST.319 - một thương hiệu giải trí chưa bao giờ chấp nhận sự hời hợt trong bất kỳ sản phẩm nào khi ra mắt công chúng.

GREY D hát 3 tiếng không biết mệt

Sân khấu dù có lộng lẫy và duy mỹ đến đâu cũng sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng không hồn nếu thiếu đi linh hồn cốt lõi: âm nhạc. Và ở khía cạnh này, GREY D đã chứng minh một cách thuyết phục vì sao anh đang là một trong những đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ nghệ sĩ trẻ làm nghề nghiêm túc và có gu. GREY D cho thấy thế mạnh của mình là khả năng truyền tải cảm xúc bằng sự chân thành, đang hát nhưng cũng như đang trò chuyện, nhả chữ rõ ràng, và biết cách tiết chế đầy tinh tế ở những đoạn cần sự lắng đọng. GREY D có giọng hát nguyên bản vốn đã thu hút, màu giọng đẹp đủ gây ấn tượng mà không cần phô diễn kỹ thuật. Ở concert đầu tay, chàng ca sĩ Gen Z đã phát huy trọn vẹn thế mạnh đó của mình.

Sân khấu dù có lộng lẫy và duy mỹ đến đâu cũng sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng không hồn nếu thiếu đi linh hồn cốt lõi: âm nhạc

"Tôi cảm thấy mình thật có phước", GREY D đã thốt lên lời tự sự đầy xúc động và nghẹn ngào ngay trên sân khấu khi nhìn xuống hàng nghìn con người có mặt tại Nhà hát Hòa Bình. Đó không phải là một câu nói khách sáo, đó là tiếng lòng của một người làm nghệ thuật được sống trọn vẹn trong tình yêu của những tri kỷ âm nhạc. Theo lời tiết lộ đầy kinh ngạc từ chính ê-kíp đạo diễn sau hậu trường, GREY D đã hát liên tục xuyên suốt 3 tiếng của chương trình mà không cần uống một ngụm nước nào. Phong độ live được duy trì ổn định qua 2 đêm concert. Anh chàng hát bằng tất cả những gì mình có, rút hết ruột gan để thầm thì, chia sẻ bằng âm nhạc.

"Tôi cảm thấy mình thật có phước", GREY D đã thốt lên lời tự sự đầy xúc động và nghẹn ngào ngay trên sân khấu khi nhìn xuống hàng nghìn con người có mặt tại Nhà hát Hòa Bình

Sự đồng hành của live band trong suốt hai đêm diễn cũng mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, một sức sống mãnh liệt hơn cho danh sách bài hát của concert. Toàn bộ các ca khúc nằm trong album mới như Hoá Ra…, Yêu Em Như…, Mới Hôm Qua, Tựa Đầu, hoạ nhạc dưới ánh trăng, toidaidot, 1001 câu trả lời, đường về... cho đến loạt bản hit quốc dân đã gắn liền với tên tuổi của GREY D như Có Hẹn Với Thanh Xuân, Tình Yêu Chậm Trễ, Giữ Lấy Làm Gì, Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Đưa Em Về Nhàa... đều được khoác lên mình những chiếc áo phối khí mới dày dặn, phức tạp và bổ trợ tuyệt đối cho giọng hát live của GREY D.

Các lớp nhạc cụ từ trống, guitar điện, keyboard cho đến những nhạc cụ dây được sắp xếp, chồng lớp một cách khéo léo. Những đoạn chuyển nhịp từ sự êm dịu sang sự dồn dập, những đoạn outro được kéo dài và xử lý mạnh mẽ, đầy tính bùng nổ của rock hay sự uyển chuyển của jazz đưa đẩy cảm xúc nhịp nhàng.

Khách mời trong 2 đêm concert là những điểm giao thú vị

Khách mời trong 2 đêm concert là những điểm giao thú vị. Trong đêm diễn đầu tiên, sự xuất hiện của hai khách mời MIN và Khang (Chillies) đã mang đến những nốt chạm nhẹ nhàng, mượt mà và giàu tính tự sự. Những màn kết hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa chất giọng ngọt ngào của MIN hay sự thâm trầm của Khang cùng với GREY D đã làm phong phú và làm dày thêm mạch cảm xúc của chương trình, tạo nên sự chuyển tiếp mượt mà giữa các chương nhạc.

Màn tái hợp được mong chờ nhất sau ba năm giữa GREY D và tlinh đã khiến toàn bộ khán phòng như vỡ òa

Đến đêm diễn thứ hai, không gian âm nhạc của nhà hát bùng nổ với sự góp mặt của tlinh và Phùng Khánh Linh. Màn tái hợp được mong chờ nhất sau ba năm giữa GREY D và tlinh đã khiến toàn bộ khán phòng như vỡ òa. tlinh đã đồng hành cùng GREY D từ ca khúc pre-debut vaicaunoicokhiennguoithaydoi, rồi đến album đầu tay của nữ ca sĩ trong Kho Báu Đánh Rơi. Sự xuất hiện của tlinh là 1 sự tri ân, cho thấy một sự đồng điệu tuyệt đối trong tư duy âm nhạc và tâm hồn của hai người bạn đồng trang lứa, hai người nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Z đang cùng nhau định hình diện mạo mới cho nhạc Việt.

Màn giao thoa chất liệu nghệ thuật giữa GREY D và Phùng Khánh Linh là một sự kinh ngạc

Trong khi đó, màn giao thoa chất liệu nghệ thuật giữa GREY D và Phùng Khánh Linh là một sự kinh ngạc. Phùng Khánh Linh đã mang đến một bất ngờ lớn khi viết thêm một verse mới hoàn toàn do cô tự biên soạn dành riêng cho ca khúc 1001 Câu Trả Lời của GREY D, mang món quà mới lạ đến cho bản phối đặc biệt chỉ có tại concert. Đáp lại, GREY D cũng đã tự tay chuẩn bị một verse mới toanh để lồng ghép vào bản hit Em Đau của Phùng Khánh Linh, khiến ca khúc “gấp đôi sát thương”.

GREY D đối thoại với khán giả như những người bạn. Giữa các bài hát, anh chàng giao lưu, trò chuyện với người hâm mộ, kể về trải nghiệm của mình mà không cảm giác kịch bản hay lê thê. Có những tiết mục mashup hoặc đánh đàn guitar, GREY D tạo cảm giác như đang khoe nhạc mới ở quán cà phê, anh chàng để khán giả hát cùng mình. Kể cả có quên lời, cũng có khán giả nâng đỡ. Mọi thứ được dẫn dắt tự nhiên và chân thành, ca sĩ không cố gắng làm mọi thứ cầu toàn. Đây là chi tiết ghi điểm cảm xúc đắt giá, nhấn nhá thêm cho bức chân dung một chàng nghệ sĩ Gen Z “tẻn tẻn” đáng yêu.

Cái kết đẹp cho 2 năm đi tìm “ánh sáng - màn đêm” của GREY D

Lựa chọn đưa toàn bộ thế giới của album đầu tay lên sân khấu Nhà hát Hòa Bình thay vì một không gian ngoài trời là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Với dòng nhạc tự sự, phảng phất âm hưởng lo-fi, R&B và pop ballad của GREY D, một không gian nhà hát có tính bao bọc cùng cự ly gần gũi là điều kiện lý tưởng để âm nhạc phát huy tác dụng. Không gian này không chỉ giúp cộng hưởng với concept của album mà còn phù hợp với tính cách hướng nội và phong cách của nam ca sĩ.

GREY D mất 2 năm để tìm lại âm nhạc của mình. Anh chàng từ chối sự nổi tiếng khi đang ở đỉnh cao của danh xưng “hoàng tử nhạc số”. Trong thời gian đó, GREY D nhìn thấy cảm hứng để viết nên Ánh Sáng • Màn Đêm, đưa ra ngoài 13 track nhạc và kết mỹ mãn bằng 1 live concert.

GREY D nhìn thấy cảm hứng để viết nên Ánh Sáng • Màn Đêm, đưa ra ngoài 13 track nhạc và kết mỹ mãn bằng 1 live concert

GREY D không dùng tiền để mua sự choáng ngợp về mặt kích thước vật lý của sàn diễn, mà dùng để mua sự đậm đặc của cảm xúc và sự tinh tế trong từng điểm chạm giác quan. Sự thành công của hai đêm live concert Ánh Sáng • Màn Đêm không dừng lại ở khoảnh khắc những ngọn đèn của Nhà hát Hòa Bình vụt tắt và khán giả ra về. Sức lan tỏa mạnh mẽ, bền bỉ của chương trình trên các nền tảng số trong những ngày sau đó, sự xuất hiện cổ vũ và những lời khen ngợi hết lời từ hàng loạt đồng nghiệp tên tuổi trong giới như Trấn Thành, Võ Điền Gia Huy, Negav, WEAN, Orange, CONGB, Sơn.K, Hứa Kim Tuyền, Kai Đinh... chính là những minh chứng sống động nhất cho sức nặng và tầm ảnh hưởng của dự án này.

Làn sóng "FOMO" (sợ bỏ lỡ) từ những người không thể có mặt tại đêm diễn cùng lời khẳng định đồng loạt từ số đông khán giả rằng "quy mô và chất lượng vượt ngoài kỳ vọng, tăng gấp đôi tiền vé vẫn hoàn toàn xứng đáng" chính là phần thưởng công tâm, ngọt ngào và danh giá nhất dành cho GREY D cùng toàn bộ ê-kíp thực hiện. Ngay cả khi bạn không phải là một fan cứng của GREY D, bạn vẫn hoàn toàn có thể được những cảm xúc chân thật ấy chạm vào. Đây là một tư duy làm nghề đáng khen ngợi vì sự tỉ mỉ, đầu tư và chỉn chu trong từng chi tiết.

Tình cảm và sự công nhận của khán giả chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho sự kiên định của GREY D khi dũng cảm chọn một con đường âm nhạc khác biệt với các ca sĩ đồng trang lứa

Khép lại hai đêm diễn rực rỡ, Ánh Sáng • Màn Đêm chính là chặng cuối đẹp cho một màn comeback thành công mỹ mãn, đồng thời một trang mới được mở ra cho chàng ca sĩ Gen Z. Tình cảm và sự công nhận của khán giả chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho sự kiên định của GREY D khi dũng cảm chọn một con đường âm nhạc khác biệt với các ca sĩ đồng trang lứa.