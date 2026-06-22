Obsession: Chỉ một nụ cười cũng đủ rợn người, không jumpscare vẫn ám ảnh tột độ

Ám ảnh như chính tên gọi của nó, Obsession chắc chắn là một trải nghiệm điện ảnh kinh dị ấn tượng và thành công nhất 2026!

Obsession (tựa Việt: Ám Ảnh) là một trong những hiện tượng kinh dị đáng chú ý nhất năm 2026, khi một dự án kinh phí thấp lại bất ngờ bùng nổ tại phòng vé và nhanh chóng trở thành cái tên được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội. Được đạo diễn bởi Curry Barker - một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên YouTube, Obsession không đi theo lối mòn hù dọa đơn thuần mà lựa chọn khai thác nỗi ám ảnh mang tính tâm lý xoay quanh tình yêu lệch lạc và sự kiểm soát cảm xúc. Câu chuyện theo chân một chàng trai trẻ sử dụng một vật thể siêu nhiên có khả năng thay đổi cảm xúc của người khác, từ đó kéo người mình yêu về phía mình, nhưng cũng đồng thời mở ra chuỗi hệ quả ngày càng nguy hiểm và mất kiểm soát. Sự tham gia của các gương mặt trẻ như Michael Johnston và Inde Navarrette mang đến nguồn năng lượng mới, góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho bộ phim, đặc biệt với diễn xuất ấn tượng của Inde Navarrette.

Không chỉ gây chú ý nhờ ý tưởng táo bạo, Obsession còn khiến khán giả ấn tượng bởi cách kể chuyện dồn nén, nhịp phim chậm rãi nhưng liên tục gia tăng áp lực tâm lý. Dù chỉ có kinh phí sản xuất khiêm tốn với 750.000 USD, phim lại đạt doanh thu mở màn ấn tượng 17 triệu USD. Đến tuần thứ năm, tác phẩm vẫn tiếp tục bỏ túi thêm 19 triệu USD doanh thu tuần, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 300 triệu USD, một con số gần như không tưởng đối với một dự án không sở hữu bất kỳ siêu sao đình đám nào, đồng thời trở thành minh chứng rõ ràng cho việc sức hút của ý tưởng và cách kể chuyện vẫn có thể vượt xa mọi giới hạn về quy mô sản xuất.

Hãy cẩn trọng với những điều ước

Nếu chỉ nhìn vào phần tóm tắt cốt truyện, Obsession có một kịch bản quá quen thuộc, nơi một chàng trai si tình như Bear (Michael Johnston) dùng món đồ chơi kỳ lạ mang tên One Wish Willow để biến điều ước của mình thành hiện thực, cụ thể là khiến cô bạn Nikki (Inde Navarrette) yêu mình hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng chính sự quen thuộc tưởng chừng vô hại đó lại là điểm khởi đầu cho một trải nghiệm ngày càng lệch lạc và khó chịu. Bộ phim của Curry Barker không cố gắng đánh lừa khán giả bằng những cú twist phức tạp, mà thay vào đó chọn cách bóp méo tiền đề đơn giản này theo hướng tàn nhẫn, khi điều ước được thực hiện gần như ngay lập tức, nhưng kéo theo một phiên bản Nikki mới với đầy rẫy những điều ám ảnh.

Điểm đáng nói là Obsession không xây dựng nỗi sợ bằng cách đẩy nhân vật vào những tình huống sinh tử mà bằng việc buộc họ phải sống trong một thực tại méo mó do chính lựa chọn của mình tạo ra, đặc biệt là với Bear, người sớm nhận ra có điều gì đó sai lệch nhưng vẫn lựa chọn ở lại với phiên bản Nikki này chỉ vì cảm giác được yêu tuyệt đối. Khi bộ phim tiết lộ rằng Nikki thật đang phải chịu đựng ở một nơi tăm tối, mọi quyết định tiếp theo của Bear không còn có thể được biện minh bằng sự ngây thơ, mà trở thành biểu hiện rõ ràng của sự hèn nhát và ích kỷ, biến hành trình của nhân vật từ một câu chuyện đạt được điều ước thành quá trình tự hủy hoại chính mình.

Bộ phim không xây dựng một hệ thống tâm linh đồ sộ, không giải thích nguồn gốc của món đồ chơi, cũng không cố gắng hợp lý hóa mọi chi tiết, nhưng chính sự thiếu vắng đó lại khiến câu chuyện trở nên gần gũi hơn với đời sống hiện đại, nơi con người khao khát được đáp lại ngay lập tức và sẵn sàng tìm đến những lối tắt cảm xúc. Curry Barker hiểu rất rõ nỗi bất an này và biến nó thành chất liệu kinh dị, khi anh không phụ thuộc hoàn toàn vào những màn jumpscare quen thuộc mà xây dựng một nhịp kể lệch lạc. Những chi tiết tưởng như hài hước ban đầu dần trở nên cay độc khi câu chuyện chuyển sang tông màu đen tối hơn, tạo ra một sự chuyển hóa mượt mà nhưng đầy ám ảnh.

Điều đáng sợ nhất của Obsession nằm ở chỗ nó chân thực trong thời đại của chúng ta - nơi tình yêu bị rút gọn thành những tín hiệu nhanh và ngắn, nơi một cái vuốt màn hình có thể mở ra một mối quan hệ và một tin nhắn không hồi đáp có thể trở thành khủng hoảng cảm xúc. Nó đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa khao khát và chiếm hữu, giữa tình cảm chân thành và nhu cầu kiểm soát, và khiến người xem phải đối diện với khả năng rằng đôi khi, điều chúng ta gọi là tình yêu thực chất chỉ là một phiên bản được lập trình từ sự cô đơn và bất an. Obsession vì thế không chỉ là một bộ phim kinh dị, mà còn là một lời cảnh báo lạnh lẽo về cách con người đang dần biến cảm xúc thành thứ có thể điều chỉnh theo ý muốn, để rồi khi nhận ra sự méo mó của nó, mọi thứ đã vượt khỏi khả năng cứu vãn.

Diễn xuất ám ảnh và điên rồ của dàn diễn viên

Diễn xuất chính là linh hồn giúp Obsession giữ được độ ám ảnh xuyên suốt, và tâm điểm tuyệt đối thuộc về Inde Navarrette trong vai Nikki. Đây không còn là một vai diễn tuyến tính kiểu cô gái bị biến đổi bởi siêu nhiên, mà là một quá trình xây dựng cảm xúc được Navarrette kiểm soát gần như tuyệt đối bằng ngôn ngữ cơ thể. Từ những phân cảnh đầu, Nikki của cô xuất hiện như một hình ảnh quen thuộc của ký ức tuổi thơ, dịu dàng, có phần xa cách, nhưng vẫn đủ sống động để tạo cảm giác an toàn. Thế nhưng càng về sau, sự chuyển dịch của nhân vật không diễn ra theo kiểu bùng nổ dễ đoán mà len lỏi và méo mó dần dần.

Điều đáng nể ở Inde Navarrette là cô không tìm đến sự cường điệu để tạo hiệu ứng kinh dị. Nikki không trở nên đáng sợ vì những tiếng hét hay hành động bạo lực đơn thuần, mà vì sự sai lệch trong từng chi tiết rất nhỏ, ánh nhìn dừng lâu hơn bình thường, nụ cười lệch nhịp, hay cách giọng nói đôi khi như bị ngắt quãng bởi một tầng cảm xúc không thể gọi tên. Tất cả tạo ra cảm giác như nhân vật luôn đứng giữa hai trạng thái tồn tại, một bên là Nikki thật bị kìm nén ở đâu đó, một bên là phiên bản bị bóp méo bởi điều ước, và hai lớp đó liên tục va vào nhau ngay trong cùng một khung hình.

Song hành cùng cô, Michael Johnston trong vai Bear lại chọn một hướng tiếp cận hoàn toàn đối lập. Nhân vật của anh không được xây dựng để trở thành trung tâm kịch tính, mà là một điểm tựa cảm xúc đầy khiếm khuyết, nơi sự do dự, yếu đuối và tự hợp lý hóa hành vi liên tục va chạm nhau. Johnston thể hiện Bear với một sự tiết chế vừa đủ để nhân vật không trở nên khó chịu, nhưng cũng đủ rõ để lộ ra sự ích kỷ đang lớn dần theo từng lựa chọn. Cách anh phản ứng trước Nikki không phải là phản ứng của một người đang đối diện kinh dị, mà là của một người đang dần nghiện chính thứ kinh dị đó.

Chính sự đối lập trong cách hai diễn viên xử lý nhân vật đã tạo nên lực căng trung tâm cho Obsession. Một bên là cảm xúc được kìm nén và kiểm soát đến mức gần như tuyệt đối, một bên là sự sa sút chậm rãi trong nhận thức khi ranh giới giữa tình yêu và chiếm hữu dần bị xóa nhòa. Khi hai quỹ đạo ấy va vào nhau, bộ phim không còn dừng lại ở một câu chuyện tình yêu lệch chuẩn, mà mở ra một lát cắt lạnh lẽo về cách con người tự thuyết phục bản thân chấp nhận và hợp thức hóa chính nỗi ám ảnh của mình.

Chấm điểm: 4,5/5

Obsession là một trường hợp thú vị của dòng phim kinh dị đại chúng khi vừa mang tính thương mại rõ rệt, vừa đủ thông minh để không đánh mất bản sắc riêng trong cách kể chuyện. Bộ phim của Curry Barker không giấu tham vọng tiếp cận số đông, nhưng thay vì đánh đổi chiều sâu, tác phẩm lại chọn cách cài cắm những lớp ý nghĩa về tình yêu độc hại, sự chiếm hữu và nhu cầu được đáp lại tức thì trong thời đại số. Chính điều này khiến Obsession không chỉ dừng lại ở vai trò một bộ phim giải trí mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa dễ được thảo luận, đặc biệt trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng nhạy cảm với các chủ đề liên quan đến ranh giới cảm xúc trong mối quan hệ.

Ở một góc nhìn rộng hơn, Obsession gợi nhớ đến cú nổ mang tính lịch sử của Get Out do Jordan Peele thực hiện, khi một dự án kinh phí thấp từng bị hoài nghi lại vươn lên trở thành biểu tượng với hàng loạt đề cử Oscar. Điểm chung giữa hai tác phẩm không nằm ở phong cách kinh dị, mà ở cách chúng biến một ý tưởng đơn giản thành chất liệu phản ánh xã hội sắc lạnh. Obsession, dù chưa đạt đến tầm vóc giải thưởng như Get Out, vẫn cho thấy tiềm năng của một dòng phim nơi những đạo diễn trẻ xuất thân từ nền tảng sáng tạo số hoàn toàn có thể tạo ra tác phẩm có sức lan tỏa lớn với doanh thu ấn tượng trên toàn cầu!