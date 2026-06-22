Lương Thế Thành: Họ đánh giá tôi thua kém Thúy Diễm về diễn xuất, nên không có nhiều cơ hội làm phim

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh, Lương Thế Thành lần đầu trải lòng về hành trình chinh phục điện ảnh, những tranh cãi xoay quanh ranh giới giữa phim truyền hình và phim chiếu rạp, cũng như cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm bên Thúy Diễm.

Trong suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lương Thế Thành là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình hơn là phòng vé. Anh sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ, từng trải qua thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Việt Nam và ghi dấu ấn bằng hình tượng chính trực, điềm đạm trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, khi điện ảnh dần trở thành thước đo mới của sức hút và vị thế một diễn viên, Lương Thế Thành lại lựa chọn cho mình một khởi đầu mới.

Mesdames Thanh Sắc là một trong những bước đi đáng chú ý nhất của nam diễn viên trên hành trình ấy. Trong vai Bá Dũng, anh không còn là mẫu nhân vật chính diện quen thuộc mà bước vào vùng xám của tâm lý, nơi một người đàn ông phải sống giữa bổn phận, dục vọng, nỗi sợ hãi và khát khao được giải thoát. Đây cũng là vai diễn mang đến cho Lương Thế Thành những trải nghiệm hiếm có trong sự nghiệp, bao gồm cả những cảnh quay nhạy cảm mà trước đây anh chưa từng thực hiện trên màn ảnh rộng.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lương Thế Thành thẳng thắn nói về áp lực khi chuyển mình sang điện ảnh, những kỷ niệm ghi hình cho Mesdames Thanh Sắc trên phim trường, góc nhìn về diễn viên truyền hình - điển ảnh, cũng như cuộc hôn nhân kéo dài một thập kỷ với Thúy Diễm.

Phỏng vấn Lương Thế Thành

Tôi muốn tìm kiếm và thử thách các dạng vai khó hơn, nhiều tính cách hơn, thậm chí là bệnh hoạn, đểu cáng

Xin chào Lương Thế Thành. Đầu tiên, xin chúc mừng anh đã có thêm một bộ phim điện ảnh nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Đối với Mesdames Thanh Sắc, yếu tố nào của dự án đã khiến anh gật đầu nhận lời tham gia?

Thực sự quý khán giả cũng biết là tôi ít tham gia các dự án điện ảnh. Gần đây, sau mười mấy năm, tôi quay trở lại với điện ảnh. Đây là bộ phim thứ 2 mà tôi tham gia trong thời gian gần đây nhất. Điều khiến tôi nhận lời tham gia đầu tiên chính là lĩnh vực. Tôi muốn chinh phục khán giả ở lĩnh vực điện ảnh và cũng muốn có trải nghiệm mới ở lĩnh vực này. Thứ hai chính là nhân vật Bá Dũng. Trong phim, đây là một nhân vật cảnh sát mà tôi rất thích vì anh ta rất nghiêm nghị, phong trần và có nhiều điều chất chứa trong nội tâm. Đó là những điều khiến tôi có thể khai thác được nhiều hơn trong diễn xuất và khiến nhân vật Bá Dũng sâu sắc hơn.

Nếu được dùng 3 từ để nói về Bá Dũng, anh sẽ chọn ba từ gì?

Chịu đấm ăn xôi. Quý vị nào đã xem thì chắc cũng đã hiểu còn quý vị nào chưa xem thì tôi có thể tóm tắt rằng nhân vật Bá Dũng này rất cam chịu, phải dưới sự kiểm soát của người vợ lớn tuổi hơn mình. Anh ta làm bất cứ điều gì cũng phải qua sự kiểm soát đó, ngay cả sở thích bình thường cũng vậy. Khi anh ta nhen nhóm tình cảm với một người con gái khác, anh ta cũng sợ người vợ của mình. Tất cả mọi thứ anh ta đều phải nhẫn nhịn để cho qua, nhẫn nhịn tất cả. Chính vì vậy nên tôi mới gọi nhân vật này là chịu đấm ăn xôi.

Sau buổi premiere, rất nhiều đơn vị báo chí thích nhân vật của anh và đặc biệt là dành sự chú ý tới cảnh nóng của anh và Thanh Hằng. Anh đã từng nghĩ mình sẽ đóng cảnh nóng trên màn ảnh chưa?

Chưa. Đây có thể nói là cảnh nóng đầu tiên của tôi ở lĩnh vực điện ảnh. Trước đây, tôi cũng đã đóng một số cảnh như vậy ở phim truyền hình nhưng sang điện ảnh thì khác. Cảnh nóng ở phim điện ảnh đòi hỏi phải chân thật hơn, phải đong đầy cảm xúc hơn phim truyền hình. Nên khi thể hiện cảnh nóng ở phim điện ảnh, tôi cảm thấy rất hồi hộp và cũng có áp lực trong đó. Tiếp theo nữa là tôi diễn chung với bạn diễn lả Thanh Hằng - một người bạn mà lần đầu tôi có cơ hội làm việc chung. Tôi không biết suy nghĩ của Hằng như thế nào, có cảm nhận được vai diễn của mình hay không, ngược lại cũng vậy. Vì vậy nên tất cả các cảnh trên phim, tôi đều phải suy nghĩ rất nhiều và nói chuyện với Hằng rất nhiều để hai đứa tìm hiểu, đồng cảm và thực hiện những cảnh quay đó dễ dàng hơn.

Anh có gặp khó khăn nào khi thực hiện cảnh nóng với Thanh Hằng hay đây là một thử thách dễ dàng vượt qua?

Khó khăn lắm. Tôi nhớ cảnh nóng quay với Thanh Hằng quay tầm gần 1 tiếng mới xong. Khi quay, tất cả các anh em ekip đều đi ra ngoài hết, không có ai ở trong set quay ngoại trừ 3 người là tôi, Hằng và một quay phim. Thậm chí, tất cả ekip phải đi ra ngoài, không cho ai ngồi coi monitor ngoài đạo diễn để phim trường không hề có một tiếng động nào, im phăng phắc. Khi chuẩn bị quay, tôi và Thang Hằng cần chút thời gian để lấy tâm lí. Mọi người tưởng tượng trong một không gian yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có 2 diễn viên ngồi nhìn nhau và suy nghĩ có cách gì để thể hiện cảnh tình cảm đó, phải đấu tranh. Mới đầu thì cả hai còn ngượng ngùng nhưng rồi phải cố gắng vượt qua rồi hành động. Phải cố gắng để làm cho xong chứ không thể để mọi người đợi lâu được.

Lúc đầu, cả tôi và Hằng còn ngồi nhìn nhau rồi cười nhưng sau đó, nhân vật từ từ nhập vào. Khi nhân vật “nhập vào” rồi thì cả hai đồng ý vào diễn. Cảnh quay đó có nhiều góc máy nên phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Lần đầu thì có hơi ngượng ngùng nhưng tới lần thứ 2, thứ 3 thì có cảm xúc hơn, từ từ cảm giác quen hơn, việc quay phim cũng trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất trong sự nghiệp điện ảnh của tôi.

Trong quá trình đóng phim, chắc hẳn giữa các diễn viên có rất nhiều kỉ niệm. Đối với Lương Thế Thành, có điều gì ở các bạn diễn khiến bạn cảm thấy khác so với ấn tượng ban đầu hay không?

Chị Hồng Ánh thì tôi đã có cơ hội làm việc cùng với chị trong bô phim Mùi Ngò Gai và có diễn kịch ở sân khấu với chị rất nhiều. Hai chị em làm việc và hầu như đều hiểu cách diễn xuất của nhau. Nhưng riêng với Thanh Hằng thì đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội làm việc chung nên lúc đầu tôi cũng thấy áp lực lắm. Tôi không biết có làm cho bạn diễn thoải mái hay không, dễ chịu hay không để tiếp tục làm việc với mình. Diễn viên sợ nhất là bạn diễn không phố hợp với mình, không hợp tác với mình và không cùng tần số với mình. Nếu không có những điều đó, diễn viên khó có thể tạo chemistry tốt. Tôi rất sợ vấn đề đó khi diễn chung với những bạn diễn mới. Nhưng may mắn một điều khi làm việc với Hằng, mới đầu tô chưa cảm thấy kết nối nhưng dần dần tôi mới khám phá được con người của Hằng. Hằng rất thoải mái, rất vui vẻ và nhiệt tình phối hợp với bạn diễn của mình.

Trước khi vào set quay, Hằng giỡn rất nhiều, hay là người tạo ra tiếng cười, hay cười phá lên, chọc người này người kia, ai quay thì cũng đứng nhìn và chọc phá. Nhưng khi ra set quay thì Hằng là một con người khác, rất tập trung, rất chuyên nghiệp và muốn làm những gì tốt nhất có thể cho nhân vật của mình và những bạn diễn. Đó là cái mà tôi cảm nhận được ở con người Thanh Hằng. Tôi nghĩ đó là một điều rất đáng trân trọng với một diễn viên chuyên nghiệp.

Nghe có vẻ Thanh Hằng là người vui tính nhất đoàn làm phim Mesdames Thanh Sắc?

Hầu như là như vậy. Ngoài lúc diễn ra thì lúc rảnh rỗi thì Thanh Hằng đều là người tạo ra tiếng cười, chọc phá người này người kia. Lúc nào cũng đi theo tôi rồi bảo: “Ông ơi tôi thấy ông chưa thương tôi nha”. Ngày nào cũng vậy, từ sáng tới hết buổi quay, nói riết mà tôi bị ám ảnh, phải làm cách nào để bả hết nói câu đó. Khi vào giai đoạn diễn các cảnh tình cảm, tôi dần dần làm cho Hằng cảm nhận là nhân vật Bá Dũng thương Cầm Thanh thật sự. Từ lúc đó mới không phải nghe câu nói kia nữa.

Ai là người nghiêm túc nhất trường quay?

Nghiêm túc nhất chắc là chị Hồng Ánh. Chị Ánh nghiêm túc không phải kiểu xa lánh mọi người mà là do chị là người lớn, luôn luôn muốn cho tôi, Thanh Hằng và tất cả các bạn diễn khác có được sự tôn trọng nhất định để tập trung vào vai diễn của mình. Chị có ngồi nói chuyện, vui cười chứ không phải xa cách nhưng để nói là đùa giỡn thì chị thường không phải người đầu trò.

Sau Mesdames Thanh Sắc, anh mong khán giả nhìn thấy được điều gì ở Lương Thế Thành và anh mong muốn chứng minh điều gì với khán giả?

Tôi mong khán giả sẽ nhìn nhận tôi là một diễn viên đa chiều sâu, đa tính cách hơn. Hiện tại, tôi vẫn đang đi tìm những dạng nhân vật khác hẳn với trước đây. Tôi muốn thử thách bản thân mình, muốn vượt qua chính mình. Trước giờ, mọi người luôn thấy tôi với những dạng vai hiền lành, chính diện và hiện tại, tôi muốn vượt qua những rào chắn đó. Tôi muốn tìm kiếm và thử thách các dạng vai khó hơn, nhiều tính cách hơn, thậm chí là bệnh hoạn, đểu cáng hơn. Tất cả các dạng vai đó rất kích thích người diễn viên và khi làm được rồi thì cảm giác đã lắm. Với phim Mesdames Thanh Sắc này cũng vậy, tôi dồn vào chiều sâu cảm xúc nhiều hơn để khán giả xem và thấy một nhân vật Bá Dũng cam chịu, nhẫn nhịn và đấu tranh tâm lý rất nhiều để cuối cùng phải lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Hiện tại bây giờ, tôi cũng đang mong muốn mình có những vai diễn mới lạ và hấp dẫn hơn để gửi tới quý vị khán giả.

Mesdames Thanh Sắc là bộ phim đánh dấu tên tuổi của Lương Thế Thành trong lĩnh vực điện ảnh có phải là một nhận định đúng với anh? Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn bộ phim nào là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình?

Thật sự thì những vai diễn của tôi trước giờ khá nhiều, ở phim truyền hình rất nhiều, thậm chí tôi còn không nhớ hết. Những vai diễn ấn tượng cũng có rất nhiều như vai Phúc trong Miền Đất Phúc, vai Bình trong Cổng Mặt Trời, vai Thiên trong Trận Đồ Bát Quái, gần đây nhất là vai Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Khán giả cũng yêu mến những nhân vật đó của tôi rất nhiều. Tôi cũng rất ấn tượng với những nhân vật đó. Mỗi một nhân vật tôi luôn muốn tạo ra một màu sắc khác, thổi một làn gió mới vào nhân vật để khán giả không cảm thấy mình lặp lại nhân vật cũ trước đó. Đó là điều mà từ xưa đến giờ tôi luôn đặt lên hàng đầu khi diễn xuất. Tất cả các nhân vật, các dạng vai đều phải khác các vai trước để lúc nào cũng làm mới mình.

Đối với phim điện ảnh, hiện tại tôi mới có 2 phim mới được công chiếu thôi là Hoàng Tử Quỷ và Mesdames Thanh Sắc. Với vai diễn này, thực sự tôi rất thích cả hai vai. Hai vai đều mang màu sắc khác nhau. Một vai trong Hoàng Tử Quỷ là một người chính trực, tốt bụng, chịu thương chịu khó, tất cả vì dân làng của mình mà hi sinh, một người trượng nghĩa. Trong Mesdames Thanh Sắc cũng vậy, cũng là một vai chính trực, hiền lành nhưng lại phải sống ranh giới giữa thiện và ác, trắng và đen. Anh ta phải dung hoà hai điều đó để tiếp tục sống trong xã hội nhiễu nhương ở thập niên đó. Trong mối tình của Dũng trong Mesdames Thanh Sắc, anh ta cũng phải đấu tranh làm sao để có được những thứ cần thiết nhất có thể. Cuối cùng, Bá Dũng cũng phải đánh đổi mọi thứ vì sinh mạng của mình. Đây là nhân vật đòi hỏi chiều sâu tâm lý khá nhiều. Vì vậy nên tôi đều rất thích hai vai diễn gần đây trên phim điện ảnh của mình.

Bên cạnh những vai diễn thành công, anh có áp lực về doanh thu của một bộ phim hay không?

Nói không áp lực thì cũng không phải, nói vậy thì mình vô trách nhiệm quá. Thật sự, doanh thu phim sau khi phát không liên quan tới người diễn viên. Đó là về sản xuất rồi. Nhưng bản thân là một diễn viên tham gia trong dự án đó, phim có doanh thu tức là phim hay, thắng lớn thì sẽ mang lại lợi ích và danh tiếng cho một diễn viên. Đó là sự cộng hưởng giữa diễn viên và sản xuất. Phim thắng thì nhà sản xuất có tiền, diễn viên có tên. Phim mà thất bại thì diễn viên đó cũng bị ảnh hưởng theo. Mặc dù không liên quan tới doanh thu như danh tiếng cũng bị ảnh hưởng theo.

Cá nhân tôi, khi tham gia một bộ phim nào đó, tôi đều mong muốn phim phải đạt doanh thu cao để nhà sản xuất an tâm làm phim tiếp. Họ có thể tự tin làm tiếp và mời các diễn viên khác hợp tác trong các dự án sau, làm ra những bộ phim hay hơn nữa trong các dự án sau. Khi mà họ có tiền thì họ mới làm phim được, nếu phim thất bại, họ không có tiền làm phim. Đó là điều đơn giản thôi. Bản thân tôi cũng vậy, nếu tham gia các dự án thành công, các đạo diễn sẽ nhìn thấy điều đó và tiếp tục mời mình. Nếu tôi thất bại nhiều quá thì họ cũng sẽ ngại mời. Đó là tâm lý chung của mọi người và bản thân tôi cảm thấy như vậy.

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại có quan niệm là diễn xuất phim truyền hình khác với điện ảnh

Mặc dù mới tham gia 2 bộ phim điện ảnh thôi nhưng gia tài phim truyền hình của anh lại rất đồ sộ, có thể nói là một cái tên lớn ở mảng truyền hình. Để mời được anh, ekip Mesdames Thanh Sắc chắc hẳn tốn rất nhiều cát xê. Anh thấy nhận định này có đúng hay không?

Thực sự đó chỉ là tin đồn thôi. Đối với tôi, hiện tại tôi làm phim vì cát xê không phải là yếu tố hàng đầu. Đương nhiên là có cát xê thì mới làm được nhưng không phải là yếu tố hàng đầu khi mà tôi nhận một dự án. Yếu tố hàng đầu để tôi nhận một dự án là vai diễn của mình như thế nào, có thuyết phục được mình hay không? Thứ hai là nhà sản xuất có chuyên nghiệp hay không? Thứ ba là đạo diễn có phải là người có tâm với nghề và có phải là người giỏi hay không? Đó là những yếu tốn cân nhắc hàng đầu khi tôi nhận được lời mời tham gia một dự án điện ảnh. Khi tôi an tâm, giao phó tên tuổi của mình có đạo diễn, nhà sản xuất thì chỉ cần tập trung vào nhân vật thôi. Còn tất cả mọi thứ hãy để cho nhà sản xuất, đạo diễn lo. Nếu tham gia với một ekip làm dở thì đương nhiên danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy mà đó là yếu tố hàng đầu chứ không phải là vấn đền cát xê.

Anh nghĩ sao về nhận định diễn viên từ truyền hình chuyển sang điện ảnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn?

Thật sự đến giờ tôi không hiểu tại sao mọi người lại có quan niệm là diễn xuất phim truyền hình khác với điện ảnh. Nhiều người nói nhiều diễn viên truyền hình qua phim điện ảnh diễn bị “truyền hình quá”. Tôi không hiểu tại sao lại có nhận định như vậy. Mọi người nên nhớ, diễn xuất điện ảnh cũng là diễn xuất trước ống kính, cũng là diễn viên hoá thân vào nhân vật và làm cho nhân vật đó sống động, gần gũi với khán giả hơn. Chỉ khác là phim truyền hình được phát sóng trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh được phát ở rạp. Một điểm khác nữa là mức độ đầu tư của phim điện ảnh cao hơn phim truyền hình rất nhiều, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tập trung nhiều hơn. Khác biệt ở chỗ đó. Còn về diễn xuất thì tôi nghĩ như nhau ở cả hai thể loại.

Khi tôi đóng phim điện ảnh, tôi phải rất kĩ lưỡng và tập trung nhưng về với phim truyền hình tôi cũng phải tập trung cho vai diễn của mình. Mình mà lơ là chẳng khác nào tự giết bản thân, xem thường vai diễn và không bao giờ thành công ở lĩnh vực nào hết. Dù là truyền hình hay điện ảnh, tôi đều phải sống hết mình với nhân vật đó. Tôi nghĩ về diễn xuất truyền hình hay điện ảnh thì không có gì khác nhau hết. Chỉ khác một vài điểm mà tôi vừa nói thôi.

Anh nghĩ sao về nhận định diễn viên điện ảnh “sang hơn’” diễn viên truyền hình?

Vì mọi người đang ở trong giai đoạn phim điện ảnh Việt Nam đang phát triển nên sẽ cảm thấy tên điện ảnh nghe sang hơn. Mặc dù nghe có hơi sang hơn thật, không thể phủ nhận điều đó. Chúng ta có những kinh đô điện ảnh như Hollywood, lĩnh vực này có gì đó rất xa hoa, hào nhoáng. Còn truyền hình là lĩnh vực ăn chắc mặc bền, đi lâu dài. Chúng ta cũng từng có giai đoạn một năm có rất ít phim điện ảnh ra rạp. Cách đây khoảng mười mấy năm thì là thời của phim truyền hình. Một ngày tôi chạy 4-5 phim truyền hình, một năm có gần trăm phim lên sóng. Hầu như rất nhiều diễn viên đi đóng phim truyền hình còn điện ảnh thì chỉ có 1-2 phim/ năm thôi, cũng không được ưa chuộng nhiều vì rạp ở Việt Nam còn quá ít. Cách xem phim của người Việt lúc đó cũng khác, khán giả ít ra rạp mà thường ở nhà xem phim truyền hình. Đó là thời điểm hoàng kim của phim truyền hình.

Nghệ thuật, phim ảnh giải trí mà, phải có quá trình thay đổi. Gameshow ca nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh cũng vậy, như một vòng tuần hoàn. Gameshow đang nổi lên thì sẽ tới giai đoạn nào đó tạm đi xuống để phim truyền hình đi lên. Phim truyền hình đi lên rồi lại tạm xuống để phim điện ảnh lên. Đó là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đó là cảm nhận của mọi người về phim truyền hình và phim điện ảnh thôi. Là một người nghệ sĩ, tôi không cho phép mình đánh giá những điều đó. Dù là điện ảnh hay truyền hình thì cũng là diễn xuất và nghề của mình, tôi phải sống hết mình với nó.

Là một diễn viên, anh có bao giờ cảm thấy mình bị đóng khung trong lĩnh vực truyền hình hay bế tắc trong công việc ở thời điểm phim điện ảnh đang lên ngôi không?

Phải nhìn nhận và thích nghi với thời cuộc, đó là cách sinh tồn duy nhất. Khi phim truyền hình đang ở thời kì thịnh vượng thì tôi tham gia rất nhiều phim. Khán giả biết đến tôi rất nhiều qua các bộ phim truyền hình. Khi phim truyền hình đi xuống và bị thay thế bởi phim điện ảnh thì bản thân tôi là một diễn viên đã tham gia phim truyền hình rất nhiều. Vậy khi thời cuộc chuyển qua phim điện ảnh thì bản thân mình cũng phải bắt nhịp theo, chạy theo thời cuộc để không bị tụt lại phía sau.

Công việc của một người nghệ sĩ không thể nào cho phép mình nản lòng, nhụt chí được. Mình phải suy nghĩ tích cực hơn, lúc nào cũng phải tạo ra những cơ hội mới để làm mới bản thân mình. Khi làm mới bản thân rồi thì mới có thể thích nghi với môi trường mới. Hiện tại cũng vậy, phim điện ảnh đang trong giai đoạn phát triển nên tôi cũng cố gắng làm sao để chứng minh với khán giả và các đạo diễn thấy Lương Thế Thành đóng phim điện ảnh cũng hợp, phim truyền hình cũng hợp. Đó là một lựa chọn nếu như nhà sản xuất, đạo diễn cần một vai nào đó phù hợp với tôi thì có thể gửi lời mời được. Tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi là một diễn viên dù ở lĩnh vực nào cũng có thể thể hiện được.

Tôi luôn xác định Thúy Diễm là người đi đến cuối cuộc đời cùng mình

Quay trở lại với Mesdames Thanh Sắc, buổi premiere phim có sự góp mặt của diễn viên Thuý Diễm. Xin chúc mừng gia đình anh sắp đón thành viên mới. Vậy trong gia đình, có sự cạnh tranh ngầm nào giữa hai người không?

Không. Từ xưa đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực trước đối phương. Cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp, đều xác định được công việc của cả hai như thế nào. Trong công việc cũng vậy, tôi là nam, Diễm là nữ, khi nhận phim không bị dính líu gì với nhau hết chứ không phải hai nam hai nữ cạnh tranh với nhau. Giữa đàn ông và phụ nữ cũng sẽ khác.

Chúng tôi thường sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn, luôn luôn chia sẻ qua các vai diễn. Công việc như thế nào thì luôm chia sẻ để đồng cảm, hiểu nhau nhiều hơn và đồng cảm với nhau hơn.

Anh có cảm thấy đôi khi khán giả đánh giá hơi thấp khả năng diễn xuất của Thuý Diễm không?

Không đâu. Có một thời gian tôi nhớ Diễm vừa sinh em bé, vừa đi làm lại thì lúc đó tôi mới chủ động ở nhà nhiều hơn để chăm em bé, để bà xã đi làm. Khi vợ tôi mang thai, sinh con và chăm con cũng đã mất một năm mấy trời không quay lại phim trường. Đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà không được sống với nghề từng đó thời gian thì thật sự rất buồn vì không thể quay lại nghề yêu thích. Tôi hiểu cảm giác đó của Diễm nên để vợ ra ngoài đi làm còn mình chủ động ở nhà chăm con, lo cho gia đình.

Thời gian đó, có người nói là Lương Thế Thành chủ động ở nhà chăm con để Thuý Diễm phát triển sự nghiệp. Nhưng có người nói là tôi bị “thất sủng”, không có nhiều cơ hội làm phim mà lúc đó Diễm lại nhiều cơ hội nên họ có suy nghĩ như vậy. Họ đánh giá tôi thất bại hơn so với Diễm về tình hình chung về diễn xuất. Tôi nghĩ đó là cách khán giả nhìn nhận ở một góc độ nào đó thôi. Còn tôi chủ động nhường công việc lại cho Diễm để ở nhà làm hậu phương cho vợ yên tâm đi làm. Dù sao thì vợ tôi đã mất nhiều thời gian cho gia đình rồi.

Điều gì ở bà xã khiến anh nhận ra đây là người bạn đồng hành lý tưởng của mình? Có điều gì anh chưa hài lòng ở người bạn đời hay không?

Tính tới hiện tại, chúng tôi đã cưới nhau được 10 năm rồi. Tôi luôn xác định Diễm là người đi đến cuối cuộc đời cùng mình. Khó có thể tìm được một bạn đời cùng chung công việc, chung chí hướng, chung suy nghĩ với nhau. Khi làm việc hay ở nhà cũngvậy, chúng tôi luôn trò chuyện, tìm hiểu, chia sẻ, nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Đó là những điều quyết định người con trai và con gái có đi lâu dài được với nhau hay không. Tôi tìm được điều đó ở Diễm và quyết định đây là người mình sẽ đi đến cuối đời.

Con người không ai hoàn hảo được hết. Cũng có người thiếu sót cái này cái kia. Bản thân tôi và Diễm cũng vậy. Diễm hơi nóng tính. Khi có bất kỳ khó khăn nào xảy ra thì Diễm hơi bốc đồng. Tôi lúc nào cũng là người nhẫn nhịn, chịu thiệt hết so với Diễm. Tôi mong vợ cải thiện điều này hơn.

Hôn nhân có phải là rào cản khiến anh và Thuý Diễm khó nhận được những cơ hội diễn chung với bạn diễn khác không?

Không. Tôi không nghĩ vậy. Đó là do người ta mặc định có gia đình rồi thì không nên đóng những cảnh nóng, cảnh tình cảm như vậy thôi. Đó là do khán giả mặc định còn diễn viên thì không. Đã là diễn viên rồi thì mình phải chấp nhận hoá thân vào bất kì nhân vật nào mà đạo diễn, biên kịch giao cho và mình thấy thích. Đã thích, đã nhận rồi thì mình phải làm cho ra nhân vậy đó. Không có giới hạn như vậy, không có suy nghĩ giống khán giả. Nên việc có hay không có gia đình thì khi đã nhận vai thì phải làm hết mình với vai diễn đó. Mặc dù vai đó có cảnh nóng, hành động như thế nào, hành động nguy hiểm quá thì có thể bàn lại với đạo diễn, cảnh nóng có cần thiết xuất hiện trong phim hay không, có phục vụ cho vai diễn và câu chuyện tiếp tục của phim hay không thì mình mới làm. Nếu cảnh nóng đó dành cho quảng cáo, dành cho bán phim thì tôi không làm. Tôi chỉ làm để phục vụ cho vai diễn, cho câu chuyện và cho phim thì mới làm.

Nếu một ngày, Thuý Diễm nói với anh sẽ tạm gác toàn bộ sự nghiệp để lui về sau chăm sóc cho gia đình, anh sẽ phản ứng thế nào?

Trước tiên, tôi cảm thấy tiếc cho Diễm. Nếu thật sự Diễm muốn như vậy, tôi thấy rất tiếc. Vì tôi cũng là diễn viên nên hiểu khi mình gác lại toàn bộ việc diễn xuất, tôi buồn kinh khủng. Giống như một người không có chân có tay, nhớ nghề kinh khủng. Bản thân tôi nghỉ 1 năm thôi đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói là bỏ luôn. Nhưng có những trường hợp vì gia đình hay vì lí do bắt buộc họ phải từ bỏ công việc yêu thích thì phải tôn trọng sự lựa chọn của họ.

Sau 10 năm chung sống, bà xã ảnh hưởng tới định hình tư duy của anh như thế nào?

Sau ngần ấy năm, chúng tôi luôn xác định làm việc phải chuyên nghiệp, phải tập trung, lúc nào cũng phải hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể. Đối với diễn viên chuyên nghiệp, khi họ diễn không được, không làm tốt nhân vật đó thì cảm thấy buồn lắm. Bản thân tôi khi có những set quay diễn xong và về cảm thấy sao lại diễn vậy, giá như lúc đó mình làm như thế này. Đó là cảm xúc riêng của những người diễn viên nên chúng tôi hiểu vấn đề và lúc nào cũng tập trung vào vai diễn để sự sai sót không quá nhiều, hoàn thành tốt nhất có thể. Tôi và vợ luôn đặt tiêu chí chuyên nghiệp lên hàng đầu trong công việc của mình.

Sau 10 năm, anh có yêu một điểm khác lạ nào của Thuý Diễm so với ngày đầu không?

Có chứ. Hiện tại Diễm khác nhiều so với lúc mới yêu. Lúc mới yêu, Diễm rất hồn nhiên vô tư nói gì cũng cười, vấp té đau cũng cười. Nói chung là vô tư lắm. Bây giờ Diễm khác khá nhiều vì có con, có gia đình, cuộc sống thay đổi quá nhiều cho nên suy nghĩ và cách sống thay đổi theo. Tôi cảm nhận được và rất trân trọng người bạn đời của mình. Từ một cô bé hồn nhiên vui vẻ vô tư mà khi sống với mình lại trở thành suy tư nhiều hơn, tâm tư nhiều hơn. Tất cả từ cuộc sống hôn nhân gia đình mà ra nên lúc nào tôi cũng trân trọng.

Cảm ơn Lương Thế Thành vì buổi trò chuyện!

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