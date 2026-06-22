Nữ minh tinh đã phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình trước khi tìm thấy bình yên sau hàng loạt biến cố cuộc đời.

Từng được mệnh danh là "Người đẹp Tây Đô", Việt Trinh là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của màn ảnh Việt những năm 1990. Sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi mắt biết nói cùng thần thái vừa mong manh vừa quyến rũ, cô từng là cái tên bảo chứng cho sức hút của dòng phim "mì ăn liền" và được xem là một trong những nữ minh tinh quyền lực nhất thời kỳ đó. Thế nhưng, sự nghiệp của Việt Trinh cũng là câu chuyện điển hình về mặt trái của hào quang khi danh tiếng quá lớn từng khiến cô trả giá bằng những biến cố kéo dài nhiều năm.

Việt Trinh tên đầy đủ là Trần Việt Trinh, sinh năm 1972 tại Bình Phước. Gia đình cô từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế nên từ nhỏ đã phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Sau khi theo học Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Việt Trinh bắt đầu bén duyên với nghệ thuật vào cuối thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của màn ảnh phía Nam.

Bước ngoặt đầu tiên đến với cô qua các bộ phim như Ngọc Trong Đá, Sao Em Vội Lấy Chồng, Lệnh Truy Nã, Xương Rồng Đen... Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô, tên tuổi Việt Trinh mới thực sự bùng nổ trên phạm vi cả nước. Hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ xinh đẹp nhưng chịu nhiều bi kịch đã giúp cô trở thành thần tượng của một thế hệ khán giả. Vào thời kỳ đỉnh cao, lịch quay của nữ diễn viên kín đặc, cát-xê thuộc hàng cao nhất thị trường và đi đến đâu cũng được công chúng săn đón.

Sự nổi tiếng quá nhanh cũng kéo theo những hệ lụy. Trong nhiều cuộc phỏng vấn những năm gần đây, Việt Trinh thừa nhận bản thân từng có giai đoạn mắc "bệnh ngôi sao". Cô kể rằng khi còn trẻ, được tung hô quá nhiều khiến mình dần trở nên tự mãn, khó tiếp nhận góp ý và đôi lúc cư xử chưa đúng mực trong công việc.

Những năm ở đỉnh cao danh tiếng, Việt Trinh từng thừa nhận bản thân bị hào quang làm thay đổi. Từ một diễn viên trẻ thường xuyên bị nhắc nhở trên phim trường, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A của dòng phim "mì ăn liền", được săn đón ở khắp nơi. Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến nữ diễn viên dần hình thành tâm lý hiếu thắng, thích hơn thua và đặc biệt không thể quên những người từng khiến mình tổn thương khi chưa thành danh.

Việt Trinh kể rằng trong quá trình quay phim Ngọc Trong Đá, cô từng bị đạo diễn Trần Cảnh Đôn phê bình rất nặng. Khi ấy, nữ diễn viên còn trẻ nên cảm thấy bị xúc phạm và luôn ghi nhớ chuyện đó trong lòng. Nhiều năm sau, khi đã trở thành ngôi sao đình đám, cô thừa nhận bản thân từng tìm cách "trả đũa" vị đạo diễn này bằng những hành động gây khó dễ trong công việc. Nữ diễn viên kể rằng cô thường xuyên đưa ra những yêu cầu khiến đạo diễn phải chờ đợi, nhiều lần hủy hẹn hoặc làm việc theo cảm hứng cá nhân chỉ để thỏa mãn cảm giác trả thù vì những gì từng xảy ra trong quá khứ.

Không chỉ với đạo diễn, Việt Trinh cũng thừa nhận từng mang tâm lý tương tự với một thành viên thiết kế mỹ thuật trong đoàn phim. Sau khi vô tình làm vỡ một món đạo cụ quý và bị người này mắng thậm tệ, cô đã ôm sự tức giận suốt nhiều năm. Khi trở nên nổi tiếng, nữ diễn viên tìm mọi cách gây áp lực cho người từng quở trách mình, liên tục đưa ra những yêu cầu vô lý và bắt họ phải phục vụ theo ý muốn. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Việt Trinh thừa nhận bản thân đã bị cái tôi và sự tự mãn che mờ lý trí, để cảm giác hả hê từ việc trả đũa lấn át những chuẩn mực ứng xử trong nghề.

Cũng trong giai đoạn đó, nữ diễn viên cho biết mình sống trong tâm lý hơn thua với mọi người xung quanh. Cô luôn muốn mình phải nổi bật hơn, giàu có hơn và được chú ý hơn người khác. Từ chuyện mua sắm, ăn uống đến cách ứng xử trên phim trường, tất cả đều bị chi phối bởi mong muốn khẳng định vị thế của một ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chỉ sau khi trải qua hàng loạt biến cố lớn trong cuộc sống, Việt Trinh mới nhìn lại những hành động ấy với sự hối hận và xem đó là một trong những bài học đắt giá nhất cuộc đời mình.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi Việt Trinh liên tiếp đón nhận những mất mát trong gia đình. Chỉ trong vòng hai năm, cô lần lượt tiễn biệt anh trai và mẹ. Những cú sốc quá lớn khiến nữ diễn viên gần như sụp đổ, nhưng cũng chính từ đó, cô bắt đầu tìm đến Phật pháp như một điểm tựa tinh thần. Ban đầu, việc tụng kinh hay học giáo lý chưa mang lại nhiều thay đổi bởi tâm trí cô vẫn ngổn ngang những suy nghĩ về quá khứ. Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu, Việt Trinh càng nhận ra nhiều sai lầm mà mình từng mắc phải trong thời kỳ đỉnh cao danh vọng.

Nữ diễn viên cho biết có giai đoạn cô thường xuyên đọc kinh sám hối và đối diện với những ký ức mà trước đây luôn né tránh. Từ những va chạm trong nghề, những lần cư xử bốc đồng cho đến những người từng bị mình làm tổn thương, tất cả lần lượt hiện về. Sau đó, Việt Trinh chủ động liên lạc với nhiều người để gửi lời xin lỗi, xem đó như cách khép lại những khúc mắc của quá khứ và học cách sống nhẹ nhàng hơn. Kể từ khi quy y cửa Phật, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng cô lựa chọn nguyên tắc sống: thà bản thân chịu thiệt còn hơn làm điều khiến người khác tổn thương, bởi đó là bài học lớn nhất mà những biến cố cuộc đời đã mang lại.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Việt Trinh trở lại nghệ thuật với tâm thế hoàn toàn khác. Cô tham gia một số dự án phim truyền hình, làm giám khảo chương trình truyền hình và thử sức ở vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhiều lần thừa nhận mình không còn quá nặng lòng với hào quang showbiz như thời trẻ. Những mất mát và biến cố đã khiến cô thay đổi cách nhìn về danh vọng, tiền bạc cũng như thành công.

Năm 2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ khỏi lĩnh vực phim ảnh sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi cô vẫn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử màn ảnh Việt. Thay vì tiếp tục chạy theo ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên lựa chọn dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai, đồng thời tận hưởng cuộc sống bình yên sau nhiều năm sóng gió.

Bước sang tuổi 54, Việt Trinh gần như không còn xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Sau hơn 30 năm trải qua đủ vinh quang lẫn biến cố, nữ diễn viên chọn cuộc sống tách biệt với showbiz tại khu nhà vườn rộng khoảng 3.000m2 ở Bình Dương. Thay cho những buổi ra mắt phim hay ánh đèn sân khấu, cô dành thời gian chăm sóc cây trái, nấu ăn, tập thiền và đồng hành cùng con trai.