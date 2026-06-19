Nữ diễn viên tự bóc trần con người thật của mình.

Là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh phía Nam, Thân Thúy Hà có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật với hàng chục vai diễn lớn nhỏ ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng lối diễn xuất giàu nội lực, cô thường được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những nhân vật phản diện, mưu mô hoặc có tính cách gai góc. Chính vì vậy, không ít khán giả sau khi xem phim thậm chí còn tò mò liệu ngoài đời nữ diễn viên có đanh đá, thâm hiểm giống các vai diễn của mình hay không.

Mới đây, Thân Thúy Hà tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi đăng tải dòng trạng thái đầy tính tự trào trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: "Có mấy người hỏi tôi ngoài đời có ác, thâm hiểm như trong phim không? Tôi trả lời ngoài đời y chang vậy á, bê nguyên xi vô phim, không cần diễn gì hết á... Rồi cái nói tôi là nghệ sĩ đanh đá".

Chia sẻ của Thân Thúy Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó đánh trúng hình ảnh mà khán giả đã quen thuộc khi nhắc đến cô suốt nhiều năm qua. Trên màn ảnh, nữ diễn viên gần như trở thành "chuyên gia vai ác" với hàng loạt nhân vật khiến người xem vừa bức xúc vừa ấn tượng. Có lẽ vì hoá thân vào vai diễn quá xuất sắc, Thân Thuý Hà bị ghét lây ra ngoài đời, nhận về nhiều phản ứng tiêu cực nên cô mới phải chia sẻ bài đăng nửa đùa nửa thật như trên.

Một số bình luận của netizen: - Ác hay hiền cũng vậy thôi, vẫn yêu mẹ không hề đổi thay. - Em diễn vai ác mà “được” nhiều người “rủa” như thế là nhân vật trên phim của em thành công rồi đấy. - Sống trên đời ác hay hiền không quan trọng. Quan trọng là thể hiện đúng nơi, đúng chỗ, đúng người. - Ai chê nhưng tui vẫn mê Thân Thuý Hà nha, miễn đẹp là được. - Chị đóng vai phản diện rất hay còn hợp nữa chỉ trong phim thôi, ở ngoài chị dễ thương lắm.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, từng hoạt động với vai trò người mẫu và là một trong những chân dài nổi bật của làng thời trang Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000. Sau đó, nữ nghệ sĩ lấn sân sang phim ảnh và nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình sắc sảo cùng khả năng hóa thân vào những nhân vật đa dạng.

Từ những năm đầu sự nghiệp, Thân Thúy Hà đã gây chú ý với vai Quyên trong Tình Yêu Còn Lại hay Dung trong Lâu Đài Tình Ái - nhân vật mẹ kế tham lam, nhiều thủ đoạn, luôn tìm cách thao túng những người xung quanh để chiếm đoạt tài sản gia đình. Vai diễn này từng được đánh giá là một trong những phản diện đáng nhớ trên sóng truyền hình thời điểm đó. Những năm sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gắn liền với các dạng vai phụ nữ quyền lực, sắc sảo và đầy toan tính trong nhiều bộ phim như Sóng Gió Thương Trường, Sắc Đẹp Và Danh Vọng, Cá Cược Cuộc Đời, Vết Dầu Loang, Cung Đường Tội Lỗi, Vua Bánh Mì, Duyên Kiếp hay Báo Thù.

Đặc biệt, vai bà Tím trong Lưới Trời từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Nhân vật này liên tục vùi dập em chồng, sẵn sàng giăng bẫy, gây ra hàng loạt bi kịch chỉ vì những tính toán cá nhân. Thời điểm phim phát sóng, Thân Thúy Hà được xem là điểm nhấn của tuyến phản diện nhờ khả năng thể hiện một nhân vật vừa độc đoán vừa đáng sợ nhưng vẫn rất đời.

Có thể nói, việc thường xuyên hóa thân thành những người phụ nữ sắc lạnh đã vô tình tạo nên một "thương hiệu" riêng cho Thân Thúy Hà. Thậm chí, không ít khán giả còn mặc định nữ diễn viên ngoài đời cũng phải đanh đá giống trên phim. Bởi vậy, dòng trạng thái mới đây của cô được xem như một cách đáp lại đầy hài hước trước những nhận xét quen thuộc mà bản thân đã nghe suốt nhiều năm làm nghề.

Những năm gần đây, Thân Thúy Hà vẫn duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật đều đặn. Bên cạnh các vai diễn truyền hình, cô còn tham gia nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý. Giai đoạn 2025-2026 đánh dấu sự xuất hiện liên tục của nữ diễn viên trong các tác phẩm mới như Mặt Trời Lạnh, Mưa Đỏ, Người Thừa Kế Không Danh Phận và dự án truyền hình Bên Dòng Cổ Chiên dự kiến lên sóng trong thời gian tới. Đáng chú ý, cô cũng đang có những bước chuyển hình ảnh khi thử sức với các dạng vai giàu nội tâm, mềm mại hơn thay vì chỉ gắn bó với tuyến phản diện quen thuộc.