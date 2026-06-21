Cảnh tai nạn trên đường tàu gây tranh cãi

Cảnh tai nạn trên đường tàu trong tập 16 của Phía Bên Kia Thành Phố hút gần 4 triệu lượt xem, gây tranh luận về mức độ nặng nề với bộ phim học đường.

Tập 16 của Phía bên kia thành phố giải thích nguyên nhân khiến Khuê (Thái Vũ) luôn mang cảm giác tội lỗi, sợ tiếng tàu hỏa và giữ khoảng cách với Tuyết Lan (Tú Quyên).

Biến cố xảy ra một năm trước bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Khuê và Huy (Lê Đức Quân) - anh trai của Tuyết Lan. Trong phân cảnh hồi tưởng, Huy thừa nhận luôn sống trong mặc cảm vì thường xuyên bị mẹ đem ra so sánh với Khuê.

Cho rằng Khuê là nguyên nhân khiến mình bị hạ thấp, Huy xúc phạm bạn học bằng những lời lẽ nặng nề liên quan đến gia cảnh.

Cảnh bạo lực trong tập 16 phim Phía bên kia thành phố.

Sau màn cãi vã, Huy lao vào đánh Khuê. Cương (Võ Hoài Vũ) xuất hiện can ngăn và xảy ra ẩu đả. Khi mọi việc tưởng như kết thúc, Huy tiếp tục đuổi theo Khuê. Hoảng sợ, Khuê trèo qua lan can cầu để bỏ chạy. Trong lúc rượt đuổi, Huy vấp ngã trên đường tàu và gặp tai nạn.

Biến cố trở thành nỗi ám ảnh kéo dài với Khuê. Cậu cho rằng nếu hôm đó không xảy ra ẩu đả, bi kịch không xuất hiện. Trong khi Cương xem đây là tai nạn ngoài ý muốn và cả hai không có lỗi.

Ngay khi lên sóng, phân đoạn trên thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên nhiều khán giả tranh luận về việc ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Huy. Số đông cho rằng Khuê và Cương không có lỗi bởi họ chỉ đang tự vệ trước hành vi bạo lực.

"Tất cả do cách giáo dục và sự so sánh của người mẹ", "Khuê mà không chạy thì người gặp nguy hiểm có thể là Khuê. Huy mới là người chủ động đuổi đánh", “Khuê - Cương không có lỗi, Huy quá cố chấp và ám ảnh từ sự áp đặt của người mẹ”… là một số ý kiến tranh luận.

Một số ý kiến khác nhận xét tình huống tai nạn tạo cảm giác nặng nề đối với một bộ phim học đường.

Dù gây tranh cãi, tập phim giải thích hàng loạt mâu thuẫn kéo dài từ đầu phim, đặt ra câu hỏi về hệ lụy của bạo lực học đường, sự so sánh trong gia đình và những tổn thương tâm lý kéo dài ở tuổi mới lớn.

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Thái Vũ cho biết phân đoạn trên đường tàu là cảnh quay khó nhất của anh từ đầu dự án.

"Đây cũng là tập phim gỡ nút thắt những hiểu lầm, mâu thuẫn trong quá khứ của nhóm bạn. Tôi phải quay cảnh chạy trên cầu Long Biên, rượt đuổi ở đường tàu giữa trưa nắng, đúng ngày nóng đỉnh điểm ở Hà Nội", nam diễn viên nói.

Theo Thái Vũ, Phía bên kia thành phố không đi theo mô-típ phim ngôn tình mà tập trung khai thác tâm lý, học đường. Nam diễn viên cho biết 5 tập cuối sẽ là giai đoạn căng thẳng nhất của bộ phim khi hàng loạt bí mật và tổn thương trong quá khứ tiếp tục được bóc tách.

"Đó là những tập phim rất nặng về tâm lý, có nhiều cảnh quay ám ảnh", Thái Vũ chia sẻ.