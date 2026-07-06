Wren Evans "cứu" cả bài chủ đề Tinh Hà Say Hi

Dù vướng tranh cãi trái chiều, nhưng không thể phủ nhận phần thể hiện cá nhân của Wren Evans trong MV chủ đề Tinh Hà Say Hi đang là phân đoạn thu hút nhất.

Tối 4/7, Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng tập đầu tiên, mở màn mùa mới với sự góp mặt của 24 Anh Trai. Cùng thời điểm, MV ca khúc chủ đề Together We Shine cũng được phát hành, trở thành sản phẩm đầu tiên giới thiệu đội hình nghệ sĩ và đồng thời là thử thách thực tế đầu tiên mà các thí sinh phải hoàn thành ngay trong tập mở màn.

Được thực hiện dưới vai trò Giám đốc âm nhạc của JustaTee và đạo diễn Lâm Đạo Đạo, Together We Shine mang màu sắc EDM pha Hip-hop với tiết tấu nhanh, nhiều đoạn rap nối tiếp và phần điệp khúc hướng đến tinh thần sôi động. Đây cũng là công thức quen thuộc của các chương trình thực tế âm nhạc khi cần một ca khúc vừa giới thiệu dàn nghệ sĩ, vừa tạo không khí cho cả mùa phát sóng.

Together We Shine - ca khúc chủ đề Tinh Hà Say Hi

Với đội hình lên tới 24 Anh Trai, Together We Shine được kỳ vọng sẽ tạo nên một màn chào sân bùng nổ, giúp từng nghệ sĩ có cơ hội phô diễn cá tính âm nhạc riêng. Tuy nhiên, ngay sau khi MV lên sóng, phản ứng của khán giả lại khá trái chiều. Trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Together We Shine chưa đủ sức nặng để trở thành một bài chủ đề đáng nhớ. Ca khúc bị nhận xét có phần verse tương đối ổn nhưng thiếu một đoạn hook đủ mạnh để giữ người nghe. Chorus được đánh giá chưa tạo được khoảnh khắc cao trào, khiến tổng thể bài hát trôi nhanh và chưa để lại nhiều dư âm.

Việc phân chia line cho 24 nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Không ít khán giả nhận xét nhiều đoạn vocal bị chìm trong phần phối khí dày, lời hát khó nghe rõ, khiến dấu ấn cá nhân của từng thành viên trở nên mờ nhạt. Với một đội hình đông người, việc đảm bảo ai cũng có đất diễn vốn đã là bài toán khó.

Giữa những phản hồi trái chiều về MV chủ đề của Tinh Hà Say Hi, Wren Evans là cái tên nổi bật nhất

Giữa những phản hồi trái chiều về MV chủ đề của Tinh Hà Say Hi, Wren Evans là cái tên nổi bật nhất. Trong Together We Shine, Wren Evans đảm nhận phần bridge - phân đoạn cầu nối, chuyển cảm xúc quan trọng của ca khúc. Đây cũng là đoạn hát được nhiều khán giả đánh giá là sáng giá nhất toàn bộ bài chủ đề.

Khác với tổng thể khá dày đặc về âm thanh, phần thể hiện của Wren Evans mềm mại, độc đáo hơn, tạo khoảng nghỉ vừa đủ trước khi ca khúc bước vào cao trào cuối. Wren Evans cũng mang chính câu chuyện của mình vào phân đoạn đắt giá này "I fall in love when it’s the darkest time; Kệ mọi điều che khuất ánh hào quang; Đây là lúc em cảm nhận sự thay đổi; Một vì sao mới , chuẩn bị ghé chơi".

Chất giọng đặc trưng, cách nhả chữ mới lạ, trendy cùng màu sắc ma mị vốn là dấu ấn quen thuộc trong âm nhạc của nam ca sĩ giúp phần hát của anh dễ dàng tách khỏi tổng thể. Wren Evans không chỉ tham gia trình diễn mà còn góp mặt trực tiếp ở khâu sáng tác và sản xuất Together We Shine. Chính vì vậy, đoạn bridge mang nhiều dấu ấn cá nhân hơn so với các phần còn lại, từ cách xây dựng melody cho tới màu sắc xử lý vocal.

Ngay sau khi MV lên sóng, nhiều đoạn cắt riêng phần biểu diễn của Wren Evans nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng MXH, cũng là phân đoạn viral nhất

Ngay sau khi MV lên sóng, nhiều đoạn cắt riêng phần biểu diễn của Wren Evans nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng MXH, cũng là phân đoạn viral nhất trong MV chủ đề Tinh Hà Say Hi. Sau màn thể hiện ấn tượng này, Wren Evans còn được các Anh Trai tín nhiệm, bầu chọn trở thành đội trưởng của Live Stage 1, cho thấy sự ghi nhận từ chính những người đồng hành trong chương trình.

Tuy nhiên, sự chú ý dành cho Wren Evans không chỉ có phản hồi tích cực. Song song với những lời khen, nam ca sĩ vẫn đang là tâm điểm của làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng soi xét, chỉ trích khả năng phát âm, cho rằng Wren Evans hát không rõ lời, "ấm ớ". Một số ồn ào liên quan đến kỹ năng hát live trong quá khứ cũng bị đào lại, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí mang tính miệt thị.

Wren Evans bước vào Tinh Hà Say Hi với bất lợi lớn hơn nhiều nghệ sĩ khác

Wren Evans bước vào Tinh Hà Say Hi với bất lợi lớn hơn nhiều nghệ sĩ khác. Sau scandal tình ái năm 2025, Wren Evans vẫn chưa lấy lại thiện cảm từ khán giả. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều bị "soi" kỹ và bủa vây ý kiến trái chiều.

Chính vì vậy, việc phần trình diễn của Wren Evans trong Together We Shine vừa được khen, vừa bị tấn công trên MXH là điều không quá khó hiểu. Nhìn nhận một cách công tâm, đây là phân đoạn tạo được điểm nhấn rõ rệt nhất trong toàn bộ ca khúc. Trong một bài hát bị nhận xét thiếu hook và chưa có nhiều khoảnh khắc bùng nổ, bridge của Wren Evans trở thành đoạn được nhắc đến nhiều nhất sau khi MV phát hành. Wren Evans là người được bàn luận nhiều nhất sau MV cho thấy tư duy âm nhạc của anh vẫn là lợi thế đáng kể khi bước vào một chương trình thực tế thiên về sáng tạo.

Khả năng sáng tác, sản xuất, xây dựng màu sắc âm nhạc riêng là yếu tố giúp Wren Evans tạo khác biệt trên thị trường

Khả năng sáng tác, sản xuất, xây dựng màu sắc âm nhạc riêng là yếu tố giúp Wren Evans tạo khác biệt trên thị trường. 2 album Loi Choi - Nổ do Wren Evans tự sáng tác, sản xuất và thể hiện luôn xếp top trong playlist của giới trẻ. Đây cũng là "vũ khí" quan trọng nhất mà nam ca sĩ có thể tận dụng tại Tinh Hà Say Hi, nơi các nghệ sĩ liên tục phải tham gia sáng tạo, dàn dựng và sản xuất những tiết mục mới.

Nếu tiếp tục chứng minh được năng lực chuyên môn qua từng Live Stage, Wren Evans hoàn toàn có cơ hội chinh phục thêm nhóm khán giả mới bằng chính tài năng

Với một nghệ sĩ đang cần cơ hội để tái định vị hình ảnh, đây có thể là sân chơi phù hợp nhất. Nếu tiếp tục chứng minh được năng lực chuyên môn qua từng Live Stage, Wren Evans hoàn toàn có cơ hội chinh phục thêm nhóm khán giả mới bằng chính tài năng. Hành trình này chắc chắn sẽ không dễ dàng, bởi cái bóng của scandal vẫn còn hiện hữu. Nhưng nếu Together We Shine để lại một điểm sáng rõ rệt, thì đó chính là việc Wren Evans cho thấy anh vẫn sở hữu năng lực sáng tạo đủ sức khiến khán giả phải nhắc đến. Và biết đâu, đây sẽ là bước khởi đầu cho hành trình lấy lại niềm tin của công chúng - bằng âm nhạc, thay vì những ồn ào ngoài sân khấu.

Ảnh: FBNV