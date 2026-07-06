Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin lỗi

Toàn văn bài xin lỗi đăng tải trên fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tối 6/7:

Thương gửi Quý khán giả và Gai Con thân yêu.

Chúng mình - Ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đây,

Những ngày vừa qua, chắc hẳn mọi người đã buồn lòng, hoang mang, phẫn nộ, thậm chí lung lay niềm tin vào chương trình vì những sự việc đã xảy ra. Trước hết, ekip chân thành gửi lời xin lỗi vì những sai sót không nên có. Dù đây là lời xin lỗi muộn nhưng không phải ekip muốn trốn tránh hay không nhận thấy hậu quả việc làm của mình, mà vì chúng mình đã cùng ngồi lại để suy nghĩ thật cẩn trọng, rà soát lại tất cả những lỗ hổng trong cách vận hành để thay đổi, để hoàn thiện và đặc biệt để đảm bảo sẽ không xảy ra những sự việc tương tự như vậy trong tương lai.

Trong khâu kiểm duyệt nội dung trên group Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đêm ngày 4/7/2026, khi đang phát sóng tập 2, ekip đã lơ là, thiếu cẩn thận dẫn đến lỗi duyệt đăng bài có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ. Dù phát hiện ngay và lập tức gỡ bài nhưng ekip hiểu rõ đây là sai phạm rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những thiếu sót về nội dung hiển thị trên nền tảng nhạc số và trong khâu phát hành tiết mục trên nền tảng YouTube cũng đã khiến khán giả và cộng đồng Gai Con phiền lòng.

Chúng mình xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót này. Trong 2 ngày qua, ekip đã có các biện pháp siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh cách làm, kỷ luật nghiêm khắc các nhân sự không làm tròn nhiệm vụ để cam kết những lỗi tương tự sẽ không bao giờ lặp lại. Chúng mình tiếp tục hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với mong muốn mở rộng Gia Tộc Anh Tài - nơi các Anh Tài nỗ lực đến vắt kiệt mình để chứng minh cho khán giả thấy họ xứng đáng được yêu thương, bảo vệ, được sống trong một ngôi nhà, vùng an toàn để họ có thể quay về trú ẩn khi đối mặt với những khó khăn ngoài kia.

Trên hành trình ấy, ekip hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi, và sẽ còn phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa để mang đến những sản phẩm chỉn chu nhất. Chúng mình hiểu rằng, Gia Tộc Anh Tài có lớn mạnh và vững vàng được hay không, tất cả là nhờ năng lượng và sự kết nối của các Anh, của ekip với khán giả, với Gai Con, những người đã bền bỉ ủng hộ, bảo vệ, động viên, chia sẻ với các Anh và ekip suốt hành trình vừa qua.

Tiêu chí và cam kết của hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn còn đây, đó là sự tử tế và chân thành, là những câu chuyện đẹp về sự kết nối và đoàn kết, nói không với chiêu trò, drama, văn hóa độc hại. Giá trị cốt lõi này chắc chắn sẽ luôn được đặt lên hàng đầu, không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chính sự yêu thương, bảo vệ của khán giả và Gai Con đã tạo nên sức mạnh giúp các Anh Tài và ekip vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Chúng mình xin tri ân và cam kết sẽ làm hết sức, để chúng ta cùng nhau có thêm một mùa hè rực rỡ nữa. Những sai sót đã xảy ra không thể bào chữa, nhưng ekip sẽ nỗ lực hết mình để hành trình này được trọn vẹn, để những gì đẹp nhất sẽ dành trọn cho các Anh Tài cùng Quý khán giả và Gai Con. Xin hãy cho ekip được sửa sai, và xin hãy ở lại để cho chúng mình một điểm tựa, một sức mạnh và một động lực để phấn đấu hoàn thiện hơn mỗi ngày.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN VÀ ĐÃ Ở LẠI!

EKIP ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI